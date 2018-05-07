ПАМЯТЬ!
Время уходит — память остаётся. Память всегда живёт дольше людей. Память о войне — это не только боль и скорбь. Это, прежде всего, память о битвах и подвигах, о родных и близких, которые были участниками тех, уже далёких событий. Это память о Победе, основанная на рассказах всех, вернувшихся с этой войны. Чтобы чувствовать, что она значила для тех, кто её пережил, нужно слушать об этой войне от них самих — сидя у них на коленях, или хотя бы от тех, кому всё же повезло сидеть на коленях у этих людей и слушать…
«Война» и «Победа» — вобрали в себя все 1418 дней и ночей между 22 июня 1941-го и 9 мая 1945-го, 27 миллионов унесённых жизней, все страдания и надежды, ненависть и героизм, страх и неизбывное горе, равно как и неистовую радость, торжество, гордость, счастье со слезами на глазах… Эти два слова стали великими символами, вернее, магическими именами, обозначающими самые важные, самые значимые в истории народа и государства события, по сравнению с которыми всё остальное меркнет и тускнеет. Пройдя через такие события, народ обретает меру самого себя, меру своей силы, своей воли к жизни, вполне осознаёт свою роль в своей собственной и в мировой истории. Это была война всего народа, даже если и не весь народ был на фронте. Война, которую прочувствовал каждый живущий в стране человек. Эта память — генетическая, она сохранится и дальше. Накануне великого праздника мы должны поблагодарить всех сражавшихся за Родину, склонить головы перед памятью тех, кого уже нет, и пожелать нашим ветеранам, чтобы они провели последние и, надеюсь, долгие годы своей жизни людьми здоровыми, находящимися в центре внимания всех и прежде всего молодёжи.
Великая Отечественная всё дальше от нас. Ушли в лучший мир все маршалы и почти все генералы Победы. Те, кто знал истину о войне глубоко, объёмно и достоверно. Их мемуары, некогда издаваемые миллионными тиражами, молодёжь, увы, не читает, да и не будет уже читать… слишком «другое» сегодня время. Уходят последние ветераны — последние, кто знает правду о войне, познав её лично в заледенелых окопах Подмосковья, в руинах Сталинградского тракторного, на ступенях Рейхстага. И даже книги, писанные «по горячим следам» великими советскими писателями, теми, которые Войну прошли сами, — из года в год издаются всё реже. Новые поколения вообще читают всё меньше, тем более — литературы тяжелой, глубокой, о событиях далёких и вроде как «неактуальных». Живая человеческая память о войне исчезает, растворяется во времени. К сожалению, остаётся лишь коллективный миф, суррогатная память общества, которую сегодня почти тотально формируют не книги и воспоминания ветеранов, а масс-медиа и кино. Главная опасность состоит в том, что мы — те, кто сидел на коленях участников этой войны и те, кто уже слушал нас — об этой войне, правду о ней, сообщая какие-то новые нюансы, все забудем о смысле этой войны, о её цене и результате. Это может нанести гораздо больший ущерб, нежели незнание отдельных фактов, событий и имен. Вот о чём нужно помнить всегда. Но жизнь продолжается… и этот Священный Праздник навеки вписан в летопись Страны, в судьбу каждой семьи, каждого человека.
Память о беспримерном подвиге наших родных и близких, нашего народа объединяет все поколения граждан России, помогает выстоять в любых испытаниях, вдохновляет на новые свершения в столь непростое время происходящих на наших глазах перемен.
Низкий поклон и Вечная память Вам, отдавшим жизни за то, чтобы жили мы.
РНТО
Ф.Д. Шкруднев
На фотографии в газете
Нечётко изображены
Бойцы, ещё почти что дети,
Герои мировой войны
Они снимались перед боем —
В обнимку, четверо у рва.
И было небо голубое,
Была зелёная трава
Никто не знает их фамилий,
О них ни песен нет, ни книг.
Здесь чей-то сын, и чей-то милый,
И чей-то первый ученик.
Они легли на поле боя, —
Жить начинавшие едва.
И было небо голубое,
Была зелёная трава
Забыть тот горький год неблизкий
Мы никогда бы не смогли
По всей России обелиски,
Как души, рвутся из земли.
…Они прикрыли жизнь собою, —
Жизнь начинавшие едва,
Чтоб было небо голубое,
Была зелёная трава.
Р.Ф. Казакова
Источник: shkrudnev.com