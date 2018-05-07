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ПАМЯТЬ!

18:45. 7 мая 2018 Просмотров - 148 Нет комментариев Опубликовал:

 

 

Время уходит — память остаётся. Память всегда живёт дольше людей. Память о войне — это не только боль и скорбь. Это, прежде всего, память о битвах и подвигах, о родных и близких, которые были участниками тех, уже далёких событий. Это память о Победе, основанная на рассказах всех, вернувшихся с этой войны. Чтобы чувствовать, что она значила для тех, кто её пережил, нужно слушать об этой войне от них самих — сидя у них на коленях, или хотя бы от тех, кому всё же повезло сидеть на коленях у этих людей и слушать…

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 «Война» и «Победа» — вобрали в себя все 1418 дней и ночей между 22 июня 1941-го и 9 мая 1945-го, 27 миллионов унесённых жизней, все страдания и надежды, ненависть и героизм, страх и неизбывное горе, равно как и неистовую радость, торжество, гордость, счастье со слезами на глазах… Эти два слова стали великими символами, вернее, магическими именами, обозначающими самые важные, самые значимые в истории народа и государства события, по сравнению с которыми всё остальное меркнет и тускнеет. Пройдя через такие события, народ обретает меру самого себя, меру своей силы, своей воли к жизни, вполне осознаёт свою роль в своей собственной и в мировой истории. Это была война всего народа, даже если и не весь народ был на фронте. Война, которую прочувствовал каждый живущий в стране человек. Эта память — генетическая, она сохранится и дальше. Накануне великого праздника мы должны поблагодарить всех сражавшихся за Родину, склонить головы перед памятью тех, кого уже нет, и пожелать нашим ветеранам, чтобы они провели последние и, надеюсь, долгие годы своей жизни людьми здоровыми, находящимися в центре внимания всех и прежде всего молодёжи.

 

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Великая Отечественная всё дальше от нас. Ушли в лучший мир все маршалы и почти все генералы Победы. Те, кто знал истину о войне глубоко, объёмно и достоверно. Их мемуары, некогда издаваемые миллионными тиражами, молодёжь, увы, не читает, да и не будет уже читать… слишком «другое» сегодня время. Уходят последние ветераны — последние, кто знает правду о войне, познав её лично в заледенелых окопах Подмосковья, в руинах Сталинградского тракторного, на ступенях Рейхстага. И даже книги, писанные «по горячим следам» великими советскими писателями, теми, которые Войну прошли сами, — из года в год издаются всё реже. Новые поколения вообще читают всё меньше, тем более — литературы тяжелой, глубокой, о событиях далёких и вроде как «неактуальных». Живая человеческая память о войне исчезает, растворяется во времени. К сожалению, остаётся лишь коллективный миф, суррогатная память общества, которую сегодня почти тотально формируют не книги и воспоминания ветеранов, а масс-медиа и кино. Главная опасность состоит в том, что мы — те, кто сидел на коленях участников этой войны и те, кто уже слушал нас — об этой войне, правду о ней, сообщая какие-то новые нюансы, все забудем о смысле этой войны, о её цене и результате. Это может нанести гораздо больший ущерб, нежели незнание отдельных фактов, событий и имен. Вот о чём нужно помнить всегда. Но жизнь продолжается… и этот Священный Праздник навеки вписан в летопись Страны, в судьбу каждой семьи, каждого человека.

Память о беспримерном подвиге наших родных и близких, нашего народа объединяет все поколения граждан России, помогает выстоять в любых испытаниях, вдохновляет на новые свершения в столь непростое время происходящих на наших глазах перемен.

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Низкий поклон и Вечная память Вам, отдавшим жизни за то, чтобы жили мы.

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РНТО 

Ф.Д. Шкруднев 

 

 

 

На фотографии в газете 

Нечётко изображены 

Бойцы, ещё почти что дети, 

Герои мировой войны 

Они снимались перед боем — 

В обнимку, четверо у рва. 

И было небо голубое, 

Была зелёная трава 

Никто не знает их фамилий, 

О них ни песен нет, ни книг. 

Здесь чей-то сын, и чей-то милый, 

И чей-то первый ученик. 

Они легли на поле боя, — 

Жить начинавшие едва. 

И было небо голубое, 

Была зелёная трава 

Забыть тот горький год неблизкий 

Мы никогда бы не смогли 

По всей России обелиски, 

Как души, рвутся из земли. 

…Они прикрыли жизнь собою, — 

Жизнь начинавшие едва, 

Чтоб было небо голубое, 

Была зелёная трава. 

Р.Ф. Казакова 

Источник: shkrudnev.com

Метки: власть, Культура, Левашов, НИИ ЦУС, образование, политика, развитие, РНТО, рнто шкруднев, Россия, Русь, славяне, ссср, Украина
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