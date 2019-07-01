Свирская победа: свинцовый ливень и ложный десант — забытый подвиг нашего народа (ФОТО, ВИДЕО)

С 21 по 26 июня в Ленинградской области отмечали 75-летие Свирской победы. С сентября 1941 года по июнь 1944 года здесь находился передний край Карельского фронта. В память о Свирской победе в 1944 году, 7 ноября, в Лодейнопольском районе был заложен памятный парк.

Журналист программы «Ленинградское время» Валерий Фенёв накануне празднования посетил места сражений в Лодейном поле и узнал подробности Свирско-Петрозаводской операции.

Палящее солнце плавит асфальт. Изнемогая от жары, они раз за разом репетируют проход почетного караула и вынос флага. Ученики Лодейнопольской школы имени героев Свири. Здесь от класса к классу передают память о Свирской победе — традиции, которой могло и не быть. Четверть века из памяти вымарывали подробности военной операции. Четверть века ветераны скрывали свои награды. Четвертый удар Сталина было приказано забыть.

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«Вот у меня мама-блокадница говорила: “Мы никто не верили, что мы выживем. Сегодня жив, завтра — в сугробе лежишь. Но мы все знали, что фашисты не победят. Я: “Ну как вы могли?” — “А вот так!”. Так и тут люди не знали: выживут или нет. Осталось еще год войны, а они сажали нам парк. Как они в нас верили? Они нам подарок делали! Это потрясающе!», — рассказала бывший директор парка «Свирская победа» Ирина Майорова.

С бывшим директором парка «Свирская победа» мы идем по еловым аллеям. Словно выстроенные в парадном строю деревья как память. Их сажали участники боев за Лодейное Поле.

За год до окончания войны впервые в Советском союзе открывают парк победы Свирский — в память о трехлетнем противостоянии на берегах Свири.

«Военные испытания для лодейнопольцев начались в июле 1941 года. Когда, не сумев окружить и завоевать город Ленинград, фашистские войска вторглись в Карелию, надеясь пройти ее маршем — через город Лодейное Поле и далее на юг».

Есть слова и тексты канонические, заученные наизусть и нетерпящие отступлений. А есть жизненные истории.

В 1941 году Екатерине Тарасовой было 12 лет. Буквально накануне начала войны похоронили отца. В их дом враг постучался уже в июле.

«12 июля, где-то в три часа или в третьем часу ночи, у нас горел город. Первой погибшей была наша соседка, Ляля Ветошкина. Сиротинка, мать умерла… Она там, где памятник Ленину, там магазин стоял, железнодорожный. Она для семьи купила хлеб и как раз тревога прошла… Лялю убили — осколок в спину», — поделилась воспоминаниями Екатерина Тарасова, жительница города Лодейное Поле.

Наступление финских войск июнь-сентябрь 1941 года

В июне 1941 года финские войска буквально прошагали всю Карелию, оккупировав огромную территорию, и вышли к берегам Свири. Врагу удалось переправиться через реку. Вскоре были заняты Подпорожье и Вознесение. До Лодейного поля оставались считанные километры.

«”Здесь был остановлен враг” — гласит надпись на официальном памятнике, но это не совсем точно. Финны продвинулись и дальше, и глубже. В семи километрах отсюда находится поселок Свирстрой. Он был оккупирован еще в 1941 году. После освобождения поселка остались лишь руины», — рассказал журналист ленинградской областной телерадиокомпании и автор проекта Валерий Фанёв.

Что происходило в Лодейном Поле, можно предположить, перелистывая архивные документы. Списки для эвакуации мирного населения не на листах бумаги, не на официальных бланках, а на газетных страницах. Статья – ответ на призыв товарища Сталина. Поверх — десятки фамилий. Люди бегут из города.

«Утром соседка: “Что спите-то, город весь горит!”. Мама вышла — действительно, пожары!.. Да что делать. Она пошла во двор, вывела корову, матрас, что-то покидала. И, наверно, мешок соли был… И вот так мы пошли… », — рассказала Екатерина Тарасова, жительница города Лодейное Поле.

Эти фотографии едва ли не ровесники Свирской победы. Тот самый парк, амфитеатр, спуск к реке, смотровая площадка… В окружении окопов, землянок и боевых орудий.

«Было построено несколько павильонов. Вот, например, ангары, в которых стояли самолеты героев Советского союза. Они были взяты с полей сражения. На берегу реки Свирь они стояли… Недалеко от центрального здания. За зданием музея стоял павильон артиллерии, павильоны инженерных войск, танковый павильон… », — рассказала Нина Трошева, заведующая Лодейнопольским краеведческим музеем.

В центре парка — памятник Сталину. Монумент — высотой почти 20 метров.

«Фигура Сталина была интересна: он был в шинели, фуражка и одна рука, по-моему, в кармане, а вторая — показывала за реку, как бы призывая войска: “Туда, наш путь — туда! А теперь вот… » — рассказала Ирина Майорова.

Обезглавленный пьедестал. Теперь его называют «памятник-приказ». Лишь один павильон. На месте каменного спуска к воде — провал. В то время, когда в Ленинграде уничтожали память о блокаде, в Ленинградской области — память о победе на Свири.

«В 1949 году произошло так называемое ленинградское дело, по которому часть наших политических деятелей были осуждены или считались врагами народа. А здесь в этом музее были документы за их подписью, их портреты и так далее… Может быть, и это сыграло свою какую-то роль в том, что совсем недолго просуществовал этот музей», — рассказала Нина Трошева, заведующая Лодейнопольским краеведческим музеем.

«Музей Свирской победы в 1951 году уничтожают буквально за несколько дней. Павильоны разбирают, военную технику отправляют в Москву — в музей Красной армии. Часть экспозиции передают в Карелию. После смерти Сталина своей доминанты лишается и сам парк — памятник генералиссимусу сносят. После этого парк Свирской победы теряет свое значение в масштабах Великой Отечественной войны. Она становится как бы личным праздником для тех, кто здесь жил, для тех, кто здесь воевал», — прокомментировал автор проекта Валерий Фанёв.

Обесценив победу на Свири, руководители страны обесценили отношение к свидетельствам тех боев. История Свирской победы стала обезличенной.

Много было героев Свири. Но еще больше осталось неизвестных подвигов. Подвигов тех, кто был просто солдатом. Всем им всем хотелось жить. Но одни так и не доплыли до правого берега, другие — навсегда остались лежать в горькой, политой кровью лодийнопольской земле.

«Вот и здесь вообще лежат ребята… Апрель 1942 года, район высоты «Фигурная». На самой высоте «Фигурная» погибло 250 человек, а в районе на склонах, болотах — 800», — рассказал Юрий Шершнев, командир отряда «Важинский поисковик».

Его отряд поднял на местах уже более 600 бойцов. Это там, где, как долгое время считалось, шли бои местного значения. Его поиски, сверка данных в учебниках истории, находки на местах сражений говорят об одном: многое мы не знаем. В этом году отряд «Важинский поисковик» работал в окрестностях горы Фигурная.

«Что интересно, если находишь солдат, скинутых финнами в воронку, то почти все черепа разбиты лопатками. То есть их добивали. Когда финны брали наших, с раненными возиться было невыгодно, их просто добивали», — добавил Юрий Шершнев.

В апреле 1942 года советские войска предпринимают попытку отбросить врага на правый берег Свири, освободить Подпорожье. Операция стоила тысяч жизней, но в учебниках о ней порой вообще не упоминают.

«Если бы в апреле 1942 года наши бы не предприняли попытку установления фронта на рубежах Свири, как только бы подсохли дороги, — финны бы нанесли удар в направлении Тихвина», — отметил Шершнев.

Всего за три года войны только в Подпорожском районе погибло около 110 тысяч советских бойцов. Официально захоронили лишь каждого десятого. Остальные так и лежат на местах боев. Но об этом знают немногие. В 1951 году было приказано забыть. И сегодня не все вспомнили.

«Что-то тогда… Это надо ближе подойти. Чей огород узнать надо…», — говорит бывший директор парка «Свирская победа» Ирина Майорова, когда съемочная группа оказывается возле дома на Ленинградском шоссе, 73 в Лодейнопольском районе.

Двор в Лодейном Поле. Огород. За забором угадывается каменное строение. Подходим ближе, становится ясно: среди парников и грядок — долговременная огневая точка.

«Да, это точно времен войны. Мощно… Почему замалчивалось непонятно. И что здесь было?», — идет вперед Майорова.

Местные жители не знали о существовании советского дота. С кого спрашивать, что укрепления превратили в склад картофеля и сарай? И лишь выцветшая георгиевская лента как свидетельство: кто-то о сооружении знает. Знает и о значении дота.

Они разбросаны по берегам Свири в ожидании историков и исследователей, приспособленные под сараи и овощехранилища. Советские укрепрайоны — свидетели Свирской победы.

«Вот это было построено спешно в 1941 году, есть даже архивные документы, было помечено, что с Вологодской области и местных поселений, всего около десяти тысяч человек. Вот они всю эту линию обороны вдоль Свири как бы и строили. И это уникальное сооружение, которое обороняла третья бригада морской пехоты, как написано в боевом донесении. Она могла бы находиться здесь очень долго, но, к сожалению, финны перешли в других местах реку Свирь, и могли бы их окружить. И поэтому было бы сложно в окружении обороняться», — рассказал краевед Петр Васильев.

Амбразурами в сторону противника финны на оккупированной территории выстроили свою линию обороны. Но она также малоизвестна и практически не изучена, в отличие от линии Маннергейма на карельском перешейке. Однако именно вражеские укрепленные районы дают ясную картину, что пришлось преодолеть советским солдатам, освобождая свирские берега, каких усилий и жертв это стоило.

«Главную линию обороны финские войска организовали по берегам реки Свирь. Десятки укрепрайонов, многочисленные доты, дзоты здесь, на берегах местного озера… Здесь, на берегу Робского озера местные жители насчитали два десятка долговременных огневых точек. Об их существовании не знали многие десятилетия», — отметил автор проекта Валерий Фанёв..

Безлюдный полуостров на Свири. И посреди леса вдруг появляются залитые водой штольни. Земля под ногами словно оживает. Ощущение, что под ней помещения.

«Завод стоял во время войны и финны делали цемент. Доты цементировали же? Ну вот они здесь делали. Вон потом туда подняться можно будет посмотреть, там даже мешки с цементом оставшиеся», — показывает финские укрепления Геннадий Будгусаим, житель г. Подпорожье.

На косогоре аккуратно сложенный цемент. Мешки давно истлели, но контур упаковок заметен и сегодня. Дальше словно прорубленная дорогая – лес так и не смог проглотить остатки финской инфраструктуры. Вскоре то тут, то там появляются искусственные насыпи.

«Я не думаю, что они тут жили постоянно, они просто тут службу несли, сколько их там человек было. Вон, смотри, патрон валяется! Нифига себе! Первый раз нашел! Винтовочный, финский, точно… Смотри!», — протягивает свою находку Будгусаим.

Финские доты стоят строго через определенное расстояние, соединенные между собой траншеями. Все продумано — к каждому укреплению подведена даже канализация.

«А вот эти проволочины, знаешь, для чего делали? Их вставляли, чтобы, когда гранаты метают или что-то такое, их загибали, они ударялись и отлетали. Чтобы невозможно было глушить. А так сюда ударится, глушанет… В таком колпаке в каске и оглохнешь сразу», — поделился он.

«Об этом укрепрайоне знают лишь единицы. Вокруг ни одного населенного пункта. Поэтому финские доты сохранились едва ли не в первозданном виде. Две огневые точки, два спальных отсека. Сняли только вооружение. Остались измерительные приборы от пулеметов, станины. Деревянные нары и те на прежнем месте», — комментирует журналист Валерий Фанёв финское укрепстроение.

На этом полуострове длина укрепрайона около четырех километров. И это еще не самая масштабная линия обороны. Чего стоит одна только финская крепость «Глаз росомахи». Ее строительство лично контролировал Маннергейм. Вырубленная в скале крепость, десятками бойниц и амбразур перекрывала выход из Онежского озера в Свирь.

«Тут очень было нечеловечески… И очень много рабочей силы было затрачено. Дорогу проложить, эти доты… Во-первых, это надо было столько бетона, стали, эти все траншеи выкопать, очень много было труда. Копали хорошо… Хотели, видать, остаться здесь надолго финны…», — предположил Геннадий Будгусаим.

Свирская победа. Приказано забыть.

«А теперь, добровольцы, шаг вперед! И все, кто были в строю, шагнули. На гвардейцев смотрели, не скрывая восхищения. Но отобрали лишь двенадцать из 99-й дивизии и четверых из 98-й дивизии. В их состав попал рядовой Красной армии Бассонов из Казахстана, который скрыл тот факт, что он совсем не умел плавать».

Наступление 21 июня со стороны Лодейного поля началось с артиллерийской подготовки. Три с половиной часа — самая продолжительная артподготовка за всю Великую Отечественную войну. Финнов на правом берегу накрыл свинцовый ливень. Во время форсирования Свири из Лодейного поля на вражеский берег высадился ложный десант.

«Им всего 18 лет, мальчики… Плыли в холодной свирской воде, а вы подойдите сейчас к реке, потрогайте, какой температуры сейчас воды… Толкая перед собой тяжелые плоты, на которых были установлены макеты орудий и чучела солдат. Они плыли, вызывая огонь на себя. Как космонавты, которые плыли до берега, не зная, вернутся или нет», — поделилась с журналистами Галина Солдатова, зам. директора Лодейнопольской школы №3 имени героев Свири.

Усадив на лодки манекены, сами бойцы, удерживаясь на воде, тянули ложный десант к вражескому берегу. Финны открыли по плотам огонь — так удалось выявить вражеские позиции и уничтожить их. Сохранилось письмо одного из десантников, написанное накануне переправы.

«Здравствуйте, дорогие мои папа и мама! Привет от Миши. Письмо пишу перед боем. Сегодня ночью выступаем на форсирование реки Свири. Это письмо вы получите только тогда, когда меня не будет в живых. Я решил вам написать это последнее письмо. Конечно, вам сообщили об этом и без меня, но я думаю, что это было бы вернее. Все, прощайте! Ваш сын Миша. 20 июня 1944 года».

Все шестнадцать десантников выжили и стали героями Советского союза. Однако, несмотря на то, что есть документы и свидетельства, в Лодейном Поле так и не определились, откуда ушел десант. Памятников якобы на месте форсирования в городе до сих пор два.

Спустя неделю после форсирования Свири советские войска вошли в Петрозаводск. Лодейное Поле — отныне тыловой город.

«Я иду по Октябрьской (улица в городе — прим. РВ) — все перекопано, песок, ни одного следка нет. Рам нет, косяков нет у домов… Я свернула на свою улицу, к дому подбегаю… Мама вышла… А кажется, не наш дом… Все такое грязное…», — вспоминает жительница города Лодейное Поле Екатерина Тарасова, которая во время финского наступления вместе с мамой покинула город.

«В акте о злодеяниях их 1885 домов уничтожено 1884. Это практически весь город был уничтожен», — отметила Елена Лебедева, заведующая архивным отделом администрации Лодейнопольского района.

В архивных документах в послевоенный город те, кто возвращаются, вынуждены жить в землянках. Власти Лодейного поля просят остановить поток людей — расселять негде. Все улицы завалены неразорвавшимися снарядами. На разминирование отправляют девочек-школьниц.

Урок теории, урок практики. Вот оценки: «четыре, пять, пять, пять…». Пять девочек гибнут уже в мирном городе.

В этих условиях на берегу Свири разбивают первый парк победы, открывают музей. Который всего через шесть лет уничтожат, а память постараются стереть. Сегодня, когда деревья посажены участниками боев за Свирсталь и Большивин, вспомнить все практически некому. На празднование Свирской победы приедут трое фронтовиков из других регионов. Непосредственных участников боев ни в Лодийнопольском, ни в Подпорожском районе не осталось.

«Если мы будем забывать о таких операциях, как свирско-петрозаводская, если мы не будем помнить подвига тех людей, которые тысячу и пять дней держали оборону Свири и не дали сомкнуться второму кольцу блокады вокруг Ленинграда… А мы знаем, что обороны Свири началась в один день с обороной блокадного Ленинграда, с блокадой Ленинграда, кажется, эти цифры что-то говорят? Далее. За свирско-петрозаводскую операцию 53 человека получили звание героев Советского союза. Тогда звание просто так не давалось. Разве это не город воинской славы?», — рассказала зам. директора Лодейнопольской школы №3 имени героев Свири Галина Солдатова.