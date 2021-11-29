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Воспоминания немецкого артиллериста о боях весны 1945 г

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Воспоминания немецкого артиллериста о боях весны 1945 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=De0B2izffbg
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