Воспоминания советского артиллериста, старшего сержанта, Василия Федотовича Котова про начало войны 22 июня 1941года, про свои впечатления, бои, бомбёжки и как выходили из окружения…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

"…Что могу сказать про начало войны? Впечатления остались плохие. Суета какая-то была, да бестолковщина. Все ждали указаний… Потом пошли слухи и приказы про немецкие десанты. И непременно десанты с танками! Ну и давай нас против этих десантов кидать. Один раз наш батальон даже начал перестрелку с соседями, которых тоже на уничтожение десанта кинули. Раненые у нас были. По-моему и убитые тоже, прежде чем мы опознали друг друга. А десанта не было. Хотя, говорили, что немецкие парашютисты нашу форму используют. Как мы тогда друг дружку полностью не постреляли? До сих пор не пойму. Мы тогда воевали, как умели. Немцы воевали сильнее, но все-таки жаловались, что мол, тяжело им пришлось на Востоке… Вот так война и началась…"