«Русские начали наглеть»: Бойцы со стальной волей нещадно громили превосходящие силы врага (ФОТО)

Это рассказ о забытом подвиге. Леонид Петровский был сыном революционера и советского деятеля Григория Петровского, в честь которого получил свое имя Днепропетровск.

В январе 2016 года толпа молодчиков в балаклавах с флагами «Правого сектора»*, несмотря на протесты жителей города, снесла памятник Петровскому, а потом устроила факельное шествие.

Петровский-младший, как большинство детей партийных и государственных вождей той эпохи, защищал Родину в первых рядах. В июле 1941-го форсировал Днепр, выбил фашистов из городов Жлобин и Рогачев. Это были первые победы в долгой страшной войне.

Задержав более чем на месяц противника на Днепре, корпус Леонида Петровского дал успешно завершить эвакуацию из Гомеля, Жлобина и Рогачева. Из прифронтового района в тыл были вывезены на восток люди, а также 56 промышленных предприятий.

Позже Петровский отказался покинуть своих бойцов и улететь из окружения в присланном за ним самолете. Вместо себя он отправил к своим раненного солдата.

Люди со стальной волей

Интервью с дочерью генерала Петровского, Ольгой Леонидовной

Корр.: Моя белорусская бабушка Степанида отправила на фронт пятерых сыновей. До Берлина дошел один. Так что наша Великая Отечественная война — это моя личная, так сказать, персональная боль. Наверное, поэтому я так близко к сердцу приняла историю генерала Петровского и его героического 63-го стрелкового корпуса. Срок у этой истории — всего месяц. Но это месяц непрерывного подвига.

Впрочем, все — по порядку. В начале июля 1941 года 63-й стрелковый корпус из Приволжского военного округа был переброшен к восточному берегу Днепра. На западном уже хозяйничали немцы. Они делали несколько попыток переправиться, но пока безуспешно. Вот в задачу корпуса и входило: устроить заслон на нашем берегу. Потому что дальше открывался путь на Москву.

Тут возникает некое разночтение, которое мне не хотелось бы проигнорировать. Командование ли сгоряча решило переправить боеспособный корпус на западный берег, чтобы там показать врагу «кузькину мать», или это была инициатива самого Петровского. Будучи командиром опытным, изучив обстановку на месте, проведя тщательную разведку, он предложил свой план действий, предварительно согласовав его с начальством. Авторы, склоняющиеся к этой версии, считают, что она более логична. Я тоже на их стороне.

Так это было или иначе, но в обоих случаях переправа на западный берег была неизбежна. А это задача — не из легких. Мосты взорваны, переправочных средств нет. Да и берег высоковат — могу подтвердить, побывала в тех местах.

К тому же корпус — мощная и довольно громоздкая боевая единица. Три артиллерийских полка, три полноценные дивизии, сопутствующие службы. Военного персонала — несколько десятков тысяч человек. Такую махину и в мирное время трудно сдвинуть с места. А тут рядом враг. Но Петровский с задачей справился.

Один известный немецкий историк, характеризуя тот начальный период войны, отметил, что его землякам противостоял «противник со стальной волей». Бойцы Петровского с блеском подтвердили эту характеристику — за ночь восстановили под носом у врага взорванный пролет моста, собрали какие возможно плавсредства, и к утру были на месте. К полной неожиданности немцев.

Корр.: Ольга Леонидовна, а у вас к этому времени были какие-то вести от отца?

О. Л.: Первая весточка пришла, как я понимаю, еще до выдвижения корпуса к Днепру. Отец писал: «Очень жалею, что не среди частей, а пока в тылу. Мы все уверены в победе, и каждый из нас горит желанием сражаться за Родину, за вас, наших близких».

Следующее письмо уже не оставляло сомнений, боевые действия начались. Тон письма был нарочито шутливым, но этим вряд ли можно кого-нибудь обмануть. Я уже позже узнала, что в этом ожесточенном бою бойцы отбили у немцев два наших города — Жлобин и Рогачев. За Жлобин капитану Федору Алексеевичу Баталову было присвоено звание Героя Советского Союза. Его батальон первым ворвался в город, а потом отбил все попытки немцев восстановить положение. Указ Президиума Верховного Совета СССР был подписан 9 августа 1941 года. Корпус еще находился на западном берегу Днепра. Тогда умели ценить людскую самоотверженность, храбрость и героизм.

Корр.: С этим, Ольга Леонидовна, трудно не согласиться. Кстати сказать, событиям с освобождением первых советских городов посвятил целую главу в одной из своих книг маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов. Он пишет: «Когда доложили об этом Сталину, тот распорядился включить новость в вечерний выпуск Совинформбюро», А дальше маршал добавляет: «Информация об освобождении первых советских городов, захваченных противником, была объявлена 13 июля 1941 года. И народ с радостью узнал: оказывается, не так страшен Гитлер, как его малюют. Это сообщение вселяло уверенность в будущей победе».

О. Л.: Вскоре от отца пришло очередное сообщение: «Рогачев и Жлобин заняты моими войсками и за эти победы мне присвоено звание генерал-лейтенанта, а остальным — генерал-майора. Это мои командиры дивизий. Гадов немцев бьем и будем бить нещадно».

Корр.: Обещание это, замечу, осуществилось вполне успешно. Корпус двигался на запад, к Бобруйску. За его передвижением можно проследить по дневниковым записям командующего группы армий «Центр» фон Бока. Иногда в них чувствуются почти истерические ноты.

«Русские начинают наглеть… Они атакуют около Рогачева и Жлобина».

«Полевые части жалуются на эффективную работу русской артиллерии».

«Атака в южном направлении силами группы Гудериана обязательно захлебнется на правом фланге, поскольку под Рогачевым дислоцируются крупные силы русских».

О. Л.: После войны к нам часто заходили сослуживцы отца, заглядывали Андрей Иванович Еременко, Семен Михайлович Буденный, другие военачальники. Так что я многое знаю с их слов.

Корпус отца тогда вклинился в оборону противника на глубину до 30 км. Против него были брошены крупные силы немцев. По некоторым данным — до 7 дивизий. В этот момент был создан новый фронт и возглавить его поручили командующему 21 армией. Встал вопрос о замене. Вариантов не было: Петровский. Вот как охарактеризовал отца один из сослуживцев: «Это человек большой силы воли и величайшей энергии. Его всегда видели в самых решающих местах».

За отцом прислали самолет с предложением вступить в новую должность. Но он лететь отказался. Велел пилоту взять тяжелораненого солдата, а в должность обещал вступить после выхода корпуса из окружения. «Не могу я бросить людей в такой тяжелый момент», — сказал он.

Корр.: Как вы думаете, Ольга Леонидовна, он верил, что удастся выйти из окружения?

О. Л.: Трудно сказать, во всяком случае, он делал для этого все возможное. Ведь часть корпуса удалось спасти.

Корр.: Будь моя воля, я бы за один этот отказ улететь дала ему звание Героя. А он ведь подобный поступок совершил еще раз.

Генерал-лейтенант Петровский Леонид Григорьевич. Фотографировался в лесу, вблизи штаба 63-го СК — пионерский лагерь, что восточнее города Рогачёва. Фотография до 13.08.1941 года.

Давайте, Ольга Леонидовна, подведем некоторые итоги. С 13 июля по 14 августа корпус отважно сражался в тылу врага.

Начальник штаба Западного фронта Леонид Михайлович Сандалов считал, что «в тех условиях прорыв корпуса на Бобруйск был выдающимся событием». А вот оценка маршала Жукова: «В то время это имело большое значение». Можно сказать проще и определеннее: корпус Петровского на целый месяц задержал немцев, рвущихся к Москве. Кто осмелится сказать, что это не подвиг?