Стражи колыбели цивилизации // Военная приемка
Они защищают правопорядок в армии и стоят на страже колыбели цивилизации, охраняют в Сирии экспедиции археологов и радиоактивные грузы в России. В этом году российская военная полиция отмечает десять лет со дня образования. Хотя на самом деле это одна из древнейших структур в нашей армии, прообраз которой появляется еще в XVIII веке. Сегодня военная полиция – военные комендатуры, военные автомобильные инспекции, органы дознания и еще отдельные специальные подразделения. Впервые на телеэкране журналисты «Военной приёмки» покажут, как несут службу российские офицеры и солдаты военной полиции в самой закрытой и напряженной области мира – на Голанских высотах в Сирии. Кроме этого, зрители узнают, как и где готовят «красных беретов» перед отправкой в этот опасный регион.