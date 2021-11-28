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Стражи колыбели цивилизации // Военная приемка

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Они защищают правопорядок в армии и стоят на страже колыбели цивилизации, охраняют в Сирии экспедиции археологов и радиоактивные грузы в России. В этом году российская военная полиция отмечает десять лет со дня образования. Хотя на самом деле это одна из древнейших структур в нашей армии, прообраз которой появляется еще в XVIII веке. Сегодня военная полиция – военные комендатуры, военные автомобильные инспекции, органы дознания и еще отдельные специальные подразделения. Впервые на телеэкране журналисты «Военной приёмки» покажут, как несут службу российские офицеры и солдаты военной полиции в самой закрытой и напряженной области мира – на Голанских высотах в Сирии. Кроме этого, зрители узнают, как и где готовят «красных беретов» перед отправкой в этот опасный регион.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FOQm0GPCbJ0
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