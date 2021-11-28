Главная » Видео, История, Творчество

Поволжье, 1974

81 0

Поволжье особенно дорого нам тем, что неразрывно связано с ним имя Владимира Ильича Ленина.

ШколФильм, 1974 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CmhM8txmHN8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Из рук в руки: длинная история Поволжья
Как победили голод в Поволжье
Роль Дзержинского в победе над голодом в Поволжье
Русские поверья о колдунах и ведьмах в Ярославском Поволжье в XX в.
Очередная победа родителей: Отмена концертов группы «Пошлая Молли» в Поволжье
Дмитрий Новоженов. Прогноз развития регионов России: Юг, Кавказ, Поволжье, Урал
Русская народная резьба
Проблемы оценки исторической роли Золотой Орды

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru