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Как победили голод в Поволжье

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Историк Григорий Циденков о том, как был побежден голод 1921-1922 годов в Поволжье.



Тайм-коды и содержание интервью:

00:00 – Точка отсчёта
01:04 – Что больше всего поразило Григория Циденкова в теме голода в Поволжье.
01:31 – Кто виноват в голоде в Поволжье (1921-1922)
02:24 – Как белогвардейская эмиграция помогала голодающим Поволжья.
03:38 – Страны, которые помогали голодающим Поволжья.
04:35 – Почему иностранцы помогали Советской России.
06:49 – Что думает Григорий Циденков о тех, кто утверждает, что в голоде виноваты исключительно большевики.
09:54 – Логистический коллапс и голод в Поволжье.
11:57 – Голод в Поволжье – пик известности Самары.
14:10 – Почему в Самаркой губернии – житнице России – постоянно голодало население.
16:38 – Взгляд на голод в Поволжье с точки зрения идеологии.

PS. И еще из накопившегося на историческую тематику.

1. 60 лет бойне в Париже - https://haspar-arnery.livejournal.com/584304.html
2. К вопросу о природе власти в Китае - https://prorivists.org/62_china/
3. Вырезки газет о детской смертности в Российской Империи – https://pikabu.ru/story/detskaya_smertnost_v_rossiyskoy_imperii_8550467
4. О советском и российском федерализме – https://topcor.ru/22195-lomka-federalizma-v-rossijskoj-federacii.html
5. Как закрывают Сретенский судостроительный завод - https://vk.com/@rot_front-sretenskii-sudostroitelnyi-zavod-reshili-porezat-na-metallol

И для любителей поломать голову.


Визуализация философии Канта. Первое видео уже как-то публиковал. Автор надеется, что второе более понятно.
Пишите, стало ли более понятно или нет?

И в порядке бесплатного бонуса.
Просто офигительный ресурс https://sng1lib.org/ с кучей бесплатных электронных книг на английском языке, которые у нас даже на торрентах хрен найдешь, не говоря уже о том, чтобы они переводились на русский и выпускались в магазинах.
Регистрируемся и качаем даром. Нашел там кучу годноты про Талибан, ИГИЛ, операции ЦРУ, гибридные войны и т.п.



Разумеется, только этими темами ресурс на ограничивается. Например, масса всего есть по второй мировой или Холодной войне.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7146191.html
Метки: 1921, 1922, Видео, голод, история, циденков
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