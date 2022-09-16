1911. Поволжье на снимках Захария Захариевича Виноградова. Часть 3. Астраханская губерния. Вып.2
1911. Поволжье на снимках Захария Захариевича Виноградова. Часть 1. Кострома
1911. Поволжье на снимках Захария Захариевича Виноградова. Часть 2. На Волге
1911. Поволжье на снимках Захария Захариевича Виноградова. Часть 3. Астраханская губерния. Вып.1
252. Вылавливание красной рыбы (осетра) из садков
253. Внутри «выхода» на промысле Кузнецова
254. «Резалки» на промысле Кузнецова в Астрахани
255. Резка осетров на «пласт» в Астрахани
256. Укладка сельдей в ларь на промысле Кузнецова
257. Белуга весом в 26 пудов (промысел Кузнецова)
262. «Вишала» для вяленья балыка в Астрахани
302. Астрахань. Персианине-грузчики за работой
303. Астрахань. Персианин-грамофонист
305. Девочка, несущая пук травы, в астраханской степи.
416. «Лес мачт» в Астрахани
422. «Калмыцкие идолы» (Петровский музей)
423. Чучела представителей астраханской фауны (Петровский музей)
Артезианский колодец в Астраханской степи
Бугор Мамая у села Селитряного Астраханской губернии на реке Ахтубе
Домик, в котором хранятся яхта и верейка Петра I
Калмыцкий храм в Тюменевке (Астраханская губерния)
Обоз верблюдов в приволжских астраханских степях