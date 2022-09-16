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1911. Поволжье на снимках Захария Захариевича Виноградова. Часть 3. Астраханская губерния. Вып.2

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1911. Поволжье на снимках Захария Захариевича Виноградова. Часть 1. Кострома
1911. Поволжье на снимках Захария Захариевича Виноградова. Часть 2. На Волге
1911. Поволжье на снимках Захария Захариевича Виноградова. Часть 3. Астраханская губерния. Вып.1

252. Вылавливание красной рыбы (осетра) из садков.jpg
252. Вылавливание красной рыбы (осетра) из садков

253. Внутри «выхода» на промысле Кузнецова.jpg
253. Внутри «выхода» на промысле Кузнецова

254. «Резалки» на промысле Кузнецова в Астрахани.jpg
254. «Резалки» на промысле Кузнецова в Астрахани

255. Резка осетров на «пласт» в Астрахани.jpg
255. Резка осетров на «пласт» в Астрахани

256. Укладка сельдей в ларь на промысле Кузнецова.jpg
256. Укладка сельдей в ларь на промысле Кузнецова

257. Белуга весом в 26 пудов (промысел Кузнецова).jpg
257. Белуга весом в 26 пудов (промысел Кузнецова)

262. «Вишала» для вяленья балыка в Астрахани.jpg
262. «Вишала» для вяленья балыка в Астрахани

302. Астрахань. Персианине-грузчики за работой.jpg
302. Астрахань. Персианине-грузчики за работой

303. Астрахань. Персианин-грамофонист..jpg
303. Астрахань. Персианин-грамофонист

303. Астрахань. Персианин-грамофонист.1.jpg

305. Девочка, несущая пук травы, в астраханской степи.jpg
305. Девочка, несущая пук травы, в астраханской степи.

416. «Лес мачт» в Астрахани.jpg
416. «Лес мачт» в Астрахани

422. «Калмыцкие идолы» (Петровский музей).jpg
422. «Калмыцкие идолы» (Петровский музей)

423. Чучела представителей астраханской фауны (Петровский музей).jpg
423. Чучела представителей астраханской фауны (Петровский музей)

Артезианский колодец в Астраханской степи.jpg
Артезианский колодец в Астраханской степи

Бугор Мамая у села Селитряного Астраханской губернии на реке Ахтубе.jpg
Бугор Мамая у села Селитряного Астраханской губернии на реке Ахтубе

Домик, в котором хранятся яхта и верейка Петра I.jpg
Домик, в котором хранятся яхта и верейка Петра I

Калмыцкий храм в Тюменевке (Астраханская губерния.jpg
Калмыцкий храм в Тюменевке (Астраханская губерния)

Обоз верблюдов в приволжских астраханских степях.jpg
Обоз верблюдов в приволжских астраханских степях
Источник: https://humus.livejournal.com/8585273.html
Метки: астраханская губерния, астрахань, история, Россия, фото, этнография
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