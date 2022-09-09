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1911. Поволжье на снимках Захария Захариевича Виноградова. Часть 3. Астраханская губерния. Вып.1

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1911. Поволжье на снимках Захария Захариевича Виноградова. Часть 1. Кострома
1911. Поволжье на снимках Захария Захариевича Виноградова. Часть 2. На Волге

118. Астраханский Кремль
118. Астраханский Кремль

119. Старый Астраханский собор.jpg
119. Старый Астраханский собор

121. Яхта Петра I, хранящаяся в Астрахани.jpg
121. Яхта Петра I, хранящаяся в Астрахани

173. Владимировка Астраханской губернии, залитая разливом Волги.jpg
173. Владимировка Астраханской губернии, залитая разливом Волги

187. Главный калмыцкий храм (хурул) в Цаган-Амане.jpg
187. Главный калмыцкий храм (хурул) в Цаган-Амане

188. Калмыцкая часовня (цаца) в Цаган-Амане.jpg
188. Калмыцкая часовня (цаца) в Цаган-Амане

189. Дом калмыцкого ламы в Цаган-Амане.jpg
189. Дом калмыцкого ламы в Цаган-Амане

190. Домики калмыцких священников (гелюнгов) в Цаган-Амане.jpg
190. Домики калмыцких священников (гелюнгов) в Цаган-Амане

193. Три перса-грузчика в Астрахани.jpg
193. Три перса-грузчика в Астрахани

194. Астраханский татарин.jpg
194. Астраханский татарин

195. Татарская мечеть в Астрахани.jpg
195. Татарская мечеть в Астрахани

236. Чигирь, которым выкачивается вода из Волги для поливки садов, приводимый в действие верблюдом.jpg
236. Чигирь, которым выкачивается вода из Волги для поливки садов, приводимый в действие верблюдом

237. Колесо чигиря, черпающее воду из Волги.jpg
237. Колесо чигиря, черпающее воду из Волги

238. Канавка, по которой вода из чигиря поступает в сады.jpg
238. Канавка, по которой вода из чигиря поступает в сады

239. Домик у сада (астраханская губерния).jpg
239. Домик у сада (Астраханская губерния)

240. Виноградники в Астрахани.jpg
240. Виноградники в Астрахани

241. Гроздь винограда в саду.jpg
241. Гроздь винограда в саду

242. Укупорка винограда в саду для отправки вверх по Волге.jpg
242. Укупорка винограда в саду для отправки вверх по Волге

264. Модель парусной шхуны Каспийского взморья в Петровском музее.jpg
264. Модель парусной шхуны Каспийского взморья в Петровском музее

267. «Почин» - судно ихтиологической станции в Астрахани.jpg
267. «Почин» – судно ихтиологической станции в Астрахани
Источник: https://humus.livejournal.com/8576491.html
Метки: астраханская губерния, астрахань, история, Россия, фото
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