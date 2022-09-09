1911. Поволжье на снимках Захария Захариевича Виноградова. Часть 3. Астраханская губерния. Вып.1
1911. Поволжье на снимках Захария Захариевича Виноградова. Часть 1. Кострома
1911. Поволжье на снимках Захария Захариевича Виноградова. Часть 2. На Волге
118. Астраханский Кремль
119. Старый Астраханский собор
121. Яхта Петра I, хранящаяся в Астрахани
173. Владимировка Астраханской губернии, залитая разливом Волги
187. Главный калмыцкий храм (хурул) в Цаган-Амане
188. Калмыцкая часовня (цаца) в Цаган-Амане
189. Дом калмыцкого ламы в Цаган-Амане
190. Домики калмыцких священников (гелюнгов) в Цаган-Амане
193. Три перса-грузчика в Астрахани
194. Астраханский татарин
195. Татарская мечеть в Астрахани
236. Чигирь, которым выкачивается вода из Волги для поливки садов, приводимый в действие верблюдом
237. Колесо чигиря, черпающее воду из Волги
238. Канавка, по которой вода из чигиря поступает в сады
239. Домик у сада (Астраханская губерния)
240. Виноградники в Астрахани
241. Гроздь винограда в саду
242. Укупорка винограда в саду для отправки вверх по Волге
264. Модель парусной шхуны Каспийского взморья в Петровском музее
267. «Почин» – судно ихтиологической станции в Астрахани