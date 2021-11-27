Они вошли в историю как "Ленинградская Прохоровка", правда на знаменитый танковый бой под Прохоровкой мало чем походили… а когда после войны Зиновий Колобанов рассказал об этом на встрече ветеранов, ему не поверили! Истории про советских танкистов, летом 1941-го уничтожавших немецкие танки десятками, показалась выдумкой…

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0:01 Начало войны. Бои в приграничном городе Алитус

0:51 Первое отступление немецких войск

2:50 Наступление танковой группы Гёпнера

3:27 Паника немецких войск под Рассейняем

5:51 Атака советских тяжелых танков КВ-1

5:57 Один КВ-1 против танковой группы Рауса

7:17 Даже подбитые танки стреляют!

7:49 Довоенная доктрина танковых сражений

8:42 Лужский рубеж

9:41 Захват моста группой диверсантов из полка особого назначения "Бранденбург-800"

11:38 Бои под Молосковицами

14:30 Красногвардейский оборонительный рубеж

15:23 Засада Колобанова

15:46 Подвиг Зиновия Колобанова под Войсковицами