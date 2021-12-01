Рассказ советского офицера про дезертира пытавшегося уйти к немцам. Но ночью, дезертир немного перепутал направление и пришёл не туда…

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"В Январе 1942 года произошёл один неприятный случай… Ночью дезертировал один солдат, а это означало, что комбата и ротного отправят под суд военного трибунала, вплоть до разжалования. Ночью, находясь в первых дзотах на посту, он ушёл в сторону противника и подойдя к заграждениям, крикнул: «Сталин — капут! Плен! Плен!…"