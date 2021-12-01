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«Сталин— КАПУТ! Плен! Плен!»- кричал дезертир немцам, но немного перепутал… Рассказ офицера

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Рассказ советского офицера про дезертира пытавшегося уйти к немцам. Но ночью, дезертир немного перепутал направление и пришёл не туда…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Другие рассказы советских офицеров:
Эти ТАНКОВЫЕ БОИ казались выдумкой! Наши отступали, но при этом жгли немецкие танки десятками! – https://youtu.be/hIGPOpIK2fA
«Давали немцам жизни» их же патронами. Пулемёт МГ-34 в советской армии. Воспоминания пулемётчика – https://youtu.be/vTwWGOm1v9g

"В Январе 1942 года произошёл один неприятный случай… Ночью дезертировал один солдат, а это означало, что комбата и ротного отправят под суд военного трибунала, вплоть до разжалования. Ночью, находясь в первых дзотах на посту, он ушёл в сторону противника и подойдя к заграждениям, крикнул: «Сталин — капут! Плен! Плен!…"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ob69cToH3ek
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