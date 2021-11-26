Вестерны, боевики, мелодрамы и комедии – все они стали абсолютными лидерами советского кинопроката.

Советские фильмы показывали зрителю то, что ему и так было знакомо – быт и рабочие будни, знакомые «декорации» и виды. Зарубежные же фильмы были настоящим глотком свежего воздуха – новые актеры, незнакомые пейзажи, совершенно другая жизнь.

Разрешены к показу были далеко не все иностранные фильмы, некоторые выходили с купюрами или на несколько лет позже, чем в оригинальном прокате. И все же советские зрители смотрели их с удовольствием. Вот какие картины лидировали в прокате.

10. Четыре мушкетёра (Франция, 1974)

реж. Ричард Лестер / Alexander, Michael and Ilya Salkind Productions; Este Films реж. Ричард Лестер / Alexander, Michael and Ilya Salkind Productions; Este Films

В Советском Союзе роман Александра Дюма о приключениях бравых королевских гвардейцев «Три мушкетер»” просто обожали и издавали огромными тиражами. Поэтому не удивительно, что французскую комедийную экранизацию в СССР посмотрели 56,6 миллионов человек. Кстати, на советский экран фильм вышел с задержкой в четыре года – в том же 1978 году в СССР сняли и свою телеверсию романа, и фильм стал по-настоящему культовым.

9. Мститель (Индия, 1976)

реж. Прамод Чакраворти / Jugnu Enterprises реж. Прамод Чакраворти / Jugnu Enterprises

В СССР Болливуд был невероятно популярен, и у многих фильмов были немалые кассовые сборы. Кино из дружественной Индии было идеологически нейтральным и безопасным – его активно показывали в стране советов.

Боевик «Мститель» провалился в индийском прокате, однако в СССР стал настоящим хитом. Он вышел на советский экран в 1978 году, и его посмотрели 60 миллионов человек. Актер Риши Капур, сыгравший главную роль, уже был знаком советскому зрителю по мелодраме «Бобби» (1973), а в 1980-х его и вовсе пригласили сняться в советско-индийском фильме «Чёрный принц Аджуба».

8. Танцор диско (Индия, 1983)

реж. Баббар Субхаш / B. Subhash Movie Unit реж. Баббар Субхаш / B. Subhash Movie Unit

Эта индийская музыкальная мелодрама об уличном певце вышла на советский экран в 1984 и произвела настоящий фурор. Ее посмотрел 60,9 миллион человек, впрочем, многие потом пересматривали фильм не раз. Секрет успеха – танцы, песни, экзотические пейзажи и наряды – и конечно, сюжет, которому можно сопереживать. Правда, некоторые сцены танцев в советском прокате укоротили.

Песню Jimmy Jimmy Aaja советские жители знали чуть ли не наизусть, а актер Митхун Чакраборти, сыгравший танцора диско, стал народным героем (и не раз приезжал потом в СССР и Россию).

7. Белое платье (Египет, 1973)

реж. Хасан Рамзи / Киностудия им. М. Горького реж. Хасан Рамзи / Киностудия им. М. Горького

Ни один другой фильм египетского кинематографа не попал даже в топ-50 рейтинга советского проката. Однако советского зрителя покорила история египетской золушки. Это мелодрама о бедной продавщице и сыне миллионера, которые тайно поженились, зная, что не получат одобрение богатого отца. В СССР, видимо, сочли фильма классово правильным – от богатых одни проблемы. В 1976 году фильм вышел на советский экран и его посмотрел 61 миллион зрителей. «Белое платье» опередило даже вышедший в тот же год очередной индийский фильм – «Зита и Гита» (который, впрочем, тоже вошел в топ-20 самых кассово успешных в советском прокате).

6. Бобби (Индия, 1973)

реж. Радж Капур / R.K. Films Ltd. реж. Радж Капур / R.K. Films Ltd.

Мы уже упоминали, что актер Риши Капур из «Мстителя» полюбился советским зрителя по этому фильму. Это мелодрама об индийских Ромео и Джульетте. Родители принадлежат разным кастам – она дочь состоятельных людей, а он – сын рыбака, и к тому же они разных вероисповеданий. Любовные переживания и классовое неравенство в СССР пришлось по вкусу. Фильм вышел на советский экран в 1975 и его посмотрело 62,6 миллионов человек.

5. Спартак (США, 1960)

реж. Стэнли Кубрик / The Bryna Company реж. Стэнли Кубрик / The Bryna Company

Возглавивший восстание рабов, гладиатор Спартак был для советских людей любимым героем, а роман Рафаэлло Джованьоли в СССР издавали большими тиражами. В 1956 году на сцене Ленинградского театра оперы и балета (ныне Мариинский театр) с большим успехом вышел балет «Спартак» Арама Хачатуряна по роману Джованьоли. Более того, название «Спартак» носило популярное в стране спортивное общество и футбольная команда Москвы.

Американский исторический фильм о Спартаке вышел на советский экран с семилетней задержкой – в 1967 году и его посмотрело 63 миллиона человек. Это редкий случай, когда голливудское кино вообще пропустили в советский прокат, но здесь особенный случай – классовая борьба угнетенных рабов. Кстати, режиссер Стэнли Кубрик говорил, что в работе вдохновлялся фильмом «Александр Невский» советского режиссера Сергея Эйзенштейна.

4. Золото Маккенны (США, 1969)

реж. Дж. Ли Томпсон / Columbia Pictures Corporation реж. Дж. Ли Томпсон / Columbia Pictures Corporation

В СССР американские вестерны были не в особенном почете – и во время Холодной войны здесь придумали свои, красные «истерны». В чем-то они были похожи на свой западный, только вместо пустынь дикого Запада здесь была Средняя Азия. Каньоны южных штатов, захватывающий приключенческий сюжет и любовная линия (которой в истернах обычно не было) – все это ужасно полюбилось советскому зрителю. В 1974 году фильм вышел на экраны в СССР и его посмотрело 63 миллиона человек.

Кстати, в 1973 году на экран вышел советский вестерн – экранизация популярного в СССР романа Майна Рида «Всадник без головы», декорации Техаса снимали на юге России и в Крыму. Критикам, впрочем, не понравилось, что советские актеры выглядели «совершеннейшими американцами».

3. Бродяга (Индия, 1951)

реж. Радж Капур / All India Film Corporation, R.K. Films Ltd. реж. Радж Капур / All India Film Corporation, R.K. Films Ltd.

Фильм повествует трогательную историю Раджа, который родился в трущобах и был вынужден стать вором. В душе он совсем не такой и его мучает совесть (к тому же у него богатый отец). В конце Раджа отправляют на каторгу, а его возлюбленная обещает дождаться его – прямо как Сонечка Мармеладова в «Преступлении и наказании» или как жена декабриста. В общем, поступок советскими людьми одобряемый.

«Бродяга» – одна из первых индийских мелодрам, покоривших советского зрителя, вышла в СССР в 1954 году. Фильм посмотрело 63,7 миллионов человек и после него режиссера и актера, сыгравшую главную роль, Раджа Капура в Советском Союзе называли «товарищ Бродяга». Кстати, это именно он позже снимет фильм «Бобби», где сыграет его сын Риши Капур.

2. Великолепная семерка (США, 1960)

реж. Джон Стёрджес / Alpha реж. Джон Стёрджес / Alpha

Как мы уже говорили, американские вестерны редко попадали в советский прокат. Однако «Великолепная семерка» стала счастливой случайностью. Фильм попался на глаза самому тогдашнему генсеку Никите Хрущеву. Он его покритиковал за то, что там слишком много бьют друг друга в лицо, однако, в прокат пропустил. Возможно, решающую роль в этом в прямом и переносном смысле сыграл актер Юл Бриннер, который родился во Владивостоке (правда, позже эмигрировал). Его Хрущев назвал «видным мужчиной». Кроме того, его герой Крис Адамс заступился за бедных обездоленных крестьян. Это очень по-советски.

В советском кинопрокате фильм вышел уже через год после американской премьеры. И посмотрело его 67 миллионов советских зрителей.

1. Есения (Мексика, 1971)

реж. Альфредо Б. Кревенна / Películas Latinoamericanas S.A. реж. Альфредо Б. Кревенна / Películas Latinoamericanas S.A.

Пожалуй, самый неожиданный лидер советского проката. Причем мексиканская мелодрама «Есения» стала настоящим рекордсменом – в 1975 году, когда она вышла, ее посмотрел 91,4 миллион человек! Она опередила даже самые кассовые советские фильмы – оскароносный «Москва слезам не верит» и лидер проката боевик «Пираты XX века».

Это фильм о цыганке, которая оказывается на самом деле рожденной в знатной семье. У критиков есть разные предположения, почему фильм так приглянулся советскому зрителю. Здесь и близкая русскому человеку цыганская тема, которая была уже романтизирована в фильме «Табор уходит в небо», здесь и невероятно закрученный семейный (с социальным неравенством), и конечно, красивая любовная линия. «Есения» определила будущую многолетнюю любовь советских и российских зрителей к мексиканским и бразильским сериалам.