Дипломная работа: Влияние современного зарубежного кино на молодёжь

От автора: «Друзья, всем большой и пламенный привет! Меня зовут Инна Перлова, я – выпускница Московского педагогического государственного университета. Тему своей выпускной квалификационной работы выбрала «Влияние современного зарубежного кино на ценностные ориентации студенческой молодёжи». Благодарю всю команду «Научи хорошему» и их друзей за сотрудничество во время написания работы и тёплые слова. А также за вдохновение, потому что именно данный проект стал ключевым в выборе указанного направления изучения».

Контакты автора: ВК: https://vk.com/innaperlova

Instagram: @my.girls.academy

Почта: innaperlova@bk.ru

Скачать полный текст диплома и презентацию к нему можно по ссылке. Ниже представлены отдельные главы дипломной работы:

Введение

К 2019 году в мире медийных технологий произошли уникальные изменения: появились новые виды техники – усовершенствованные модели смартфонов, планшеты, электронные книги, смарт-часы, смарт-телевизоры. Информация, передаваемая через них, приобрела более качественный характер – тысячная цветовая гамма дисплея, улучшенная графика, упрощённый интуитивно понятный интерфейс, всевозможные эффекты при использовании устройства (pageflip (перелистывание страниц) и пр.). На ряду с этим произошли и глобальные метаморфозы в кинопромышленности. Например, если раньше фильмы буквально учили телезрителей социально желательному поведению, то сейчас они отражают в лучшем или худшем свете самые разные представления о ценностях жизни, включая табуированные. Эти новшества дали толчок в развитии сферы создания фильмов, целевой аудиторией которых является в том числе студенческая молодёжь. Чаще вместо книг молодые люди выбирают просмотр её экранизации. Однако, будучи приятными яркими и красивыми визуально, многие транслируемые и избираемые студентами фильмы, несут в себе нежелательные подтексты и в целом деструктивно влияют на развитие личности.

Ценностные ориентации студенческой молодёжи ставятся «под удар» гламурными фильмами с их «базово» обеспеченными финансами героями, легкими решениями проблем и аморальным поведением, которое преподносится в качестве привлекательной особенности. По результатам социологического исследования, проведённого сотрудниками НИИКСИ СПбГУ в 2002 году, из семи предложенных ценностных ориентаций (семья, друзья, здоровье, вера, деньги, интересная работа, справедливость), студенческая молодёжь сначала безоговорочно отдавала предпочтение семье затем друзьям и только на пятое место ставила деньги. Но результаты исследования, проведенного сотрудниками ГУУ в 2017 году, носят совершенно иной характер: решающей ценностью для студенческой молодёжи являются деньги, на втором месте отношения и любовь, на третьем – дружба, социальные контакты, общение и выгода от этого, и только на завершающих позициях – семья. Интересно, что среди предложенных ценностей этого опросника были индивидуализм, карьера, культура, патриотизм, самореализация, здоровье и др., однако и эти позиции ставились выше семейности. Кино как мощный фактор влияния на человека, способствовало усвоению пропагандируемых им же установок. Легкие деньги, отношения вне брака и стремление к ним, общение ради выгоды – в основном не этому учат российские школы и родители, но именно такие тенденции закономерно прослеживаются в современном зарубежном кино.

Противоречие заключается в том, что в России не наблюдается активного просвещения по вопросам изучаемой темы. В то же время сфера кинопромышленности (и зарубежная, и отечественная) в основном не замотивирована изготовлять качественно полезный продукт для потребителя. Иными словами, интересы влиятельной киноиндустрии заключены в рамки получения максимальной прибыли, быстро окупаемым способом (пусть даже неэтичным), в то время как в интересах российского общества транслировать поощрение гуманистического социально желательного поведения, особенно для молодёжи – потенциала будущего страны. В этом контексте исследование представляется весьма актуальным.

Проблема исследования: современное зарубежное кино диктует социальные установки, которые нежелательны к трансляции в современной российской действительности.

Объект исследования – ценностные ориентации студенческой молодёжи.

Предмет исследования – влияние современных зарубежных фильмов на ценностные ориентации студенческой молодёжи.

Цель исследования: выявление влияния современных зарубежных фильмов на ценностные ориентации студенческой молодёжи.

Для достижения поставленной цели в исследовании решаются следующие задачи:

изучить понятие «кинематограф»;

выявить особенности современного зарубежного кино;

проанализировать ценностные ориентации современной молодёжи;

выявить влияние современного зарубежного кино на ценностные ориентации студенческой молодёжи;

разработать программу исследования для анкетированного опроса студентов;

провести анкетированный опрос с целью проверки гипотезы и формирования выводов на основе полученных результатов.

Гипотеза исследования: большинство современных зарубежных фильмов транслируют негативные социальные установки, деструктивно влияющие на ценностные ориентации студенческой молодёжи, а именно: на семейные отношения (и в родительской семье, и в собственной), отношение к здоровью, успеху.

Методология исследования: в основе исследования лежат труды следующих деятелей науки: А.В Лубков, С.Ю Попова, М.В Рейзвих, М.Л.

Скуратовская, Я.Д. Михайлова и др. Изданным материалам некоторых перечисленных учёных от 10 до 30 лет, есть вероятность, что за это время в изучаемой теме появились новые нераскрытые аспекты. Поэтому данное исследование направлено также на возможное обновление информации по теме влияния современных зарубежных фильмов. Также учёные раскрывают проблему скорее в целом, как общее явление и в основном рассматривают воздействие фильмов на детей. В данном исследовании будут изучены реальные конкретные актуальные примеры влияния известных зарубежных фильмов на ценностные ориентации студенческой молодёжи.

Данная работа может быть интересна и полезна педагогам, организаторам в школах, исследователям в области психологии и педагогики, организаторам работы с молодёжью на образовательных молодёжных площадках и всем неравнодушным к теме влияния современного зарубежного кино на человека – в этом заключается практическая значимость представленного исследования.

В работе использовались такие методы исследования, как:

Теоретические: обзор литературы по исследуемой теме, анализ и синтез данных, их классификация, прогнозирование, дедукция, индукция, работа со словарями.

Эмпирические: анкетированный опрос, экспертное интервью.

Понятийный аппарат: кинематограф, ценностные ориентации, студенческая молодёжь.

Фильмы про супергероев и их посыл аудитории

Влияние кино на мировоззрение и восприятие мира рассмотрим на примере современных популярных американских супергеройских фильмов («Человек паук» 2002-2017 гг., «Дэдпул» 2016 год, «Чудо-женщина» 2017 г.,«Первый мститель» 2011 г., «Хэнкок» 2008 год, «Халк» 2003-2008 гг., «Мстители» 2012 г. и пр.). У кино такого рода часто идентичные сюжеты: главные герои обретают суперсилы в результате какого-либо чрезвычайного происшествия или эксперимента, позже они используют их во благо человечества и ради сохранения мира на земле, борясь с непосильными для обычного человека злодеями. Хронометраж кинокартин также схож: треть времени герои осваивают и тренируют обретённые суперспособности или, если в сюжете команда из супергероев, то время отводится на сбор этой самой команды и налаживание коммуникаций внутри неё. Следующая треть времени отведена разведке – протагонисты выясняют личность антагонистов и их планы, попутно ловко применяя освоенные суперсилы. И в заключительной части зрителю представляется череда схваток и погонь, дополненных спецэффектами. В целом, без выяснения подробностей, может показаться, что такие фильмы имеют положительное влияние взывая к чувству справедливости, ответственности, желанию помочь слабым, патриотизма. Однако есть значительные системные нюансы меняющие представления о реальности у телезрителя в деструктивное русло.

Во-первых, быстрое получение суперсил служит демотиватором для подрастающего поколения и молодёжи. Ведь в реальной жизни внезапное явное чудо, быстро изменившее навсегда физические способности человека, происходит максимально редко, настолько, что об этом даже не принято говорить. Чаще люди выбирают путь системного развития определённых навыков. Так, благодаря книге рекордов Гиннеса человечеству известны сотни «суперлюдей», ставшими такими благодаря постоянным тренировкам. Джин Сонгхао может продержаться в ледяной воде 1 час 53 минуты 10 секунд, Манвел Мамоян 37 раз отжимается за минуту, стоя на руках без опоры, а Кико Мэтьюз, находясь в борьбе с серьезным диагнозом, и вовсе в одиночку переплыла Атлантику на лодке с вёслами. Однако фильмы о супергероях приучают зрителя условно сидеть на месте и ждать всего и сразу, думая, что вселенная обязана преподнести столь щедрый подарок. Когда человек осознаёт, что этого не произойдёт, часто первой реакцией является депрессия в разной степени. Не сразу и не всем удаётся быстро принять реальный мир, с реальными, не экранными правилами. Тогда, чтобы получить желаемый социальный статус, влияние, семью, финансовое обеспечение, нужно, напротив продвигаемой концепции супергеройских фильмов, сначала сделать что-то ценное для общества. Иными словами, паттерн поведения в кинотеатре несостоятелен для реальной жизни. Не получится сидя в мягком кресле, хрустя попкорном, построить семью, обрести суперспособности, получить престиж, реализоваться в профессиональном плане, заработать деньги. Нужно приложить усилия, пойти на риск, пройти путь к цели.

Во-вторых, последний тренд зарубежного кинематографа – сталкивать между собой супергероев («Первый мститель: Противостояние» 2016 год, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016 год) или представлять изначально антагонистов протагонистами («Отряд самоубийц» 2016 год), способствует размытию понятий добра и зла. В реальной жизни это может выразиться в оправдании любых действий референтной группы или авторитетов. Наделение негативных героев позитивными сюжетными решениями способно вызвать страх и неуверенность в государственной защите, сомнение в адекватности государственной политики. Например, в «Отряде самоубийц», среди прочих злодеев-протагонистов, нанятых государственными спецслужбами ради спасения общества от опасности, есть каннибал, психологически нездоровые люди, убийцы с многолетним стажем, ведьма чёрной магии. К сожалению, по данным крупнейшего кинопортала – Кинопоиска, российские критики в целом положительно оценили вышеупомянутый фильм.

В-третьих, отличительной особенностью фильмов о супергероях является победа на силовом приоритете. Противоречие состоит в том, что в реальной жизни физическая сила применяется кратно реже, чем это показано в экранной. Особой значимостью обладает работа, показавшая количественно отличие героев 21 века от злодеев. Исследователи классифицировали насильственные действия по следующим категориям: драка, использование смертельного оружия, разрушение собственности, убийство и пытки. Для протагонистов они определили следующие показатели: борьба — 1021 случай, использование смертельного оружия — 659, разрушение собственности — 199, убийство — 168, пытки — 144. Между тем злодеи продемонстрировали другие цифры: борьба — 599 случаев, использование смертельного оружия — 604, разрушение собственности — 191, убийство — 93, пытки — 23718. Такие показатели невольно располагают задуматься, действительно ли преподносимый режиссерами герой, является тем самым идеалом добра и справедливости и действительно ли так часто необходимо применять насилие. В реальном военном деле не менее важным аспектом военных действий является умелое применение смекалки, хитрости, дипломатических подходов, тактики и стратегии, то есть – интеллектуальной работы мозга. Более того, сегодня прямые военные конфликты отходят на второй план перед войной идеологий и идей. В этом смысле современное зарубежное кино демонстрирует лояльность к устаревшим методам борьбы, относящимся к далёкой древности, когда превосходство и правота определялись физическим уничтожением.

Фильмы о супергероях показывают главного героя одиночкой, в случае с геройской командой – она замкнута и малочисленна. В обоих ситуациях герои представлены аутсайдерами, нарочито отличными от остального социума и непонятые им. Принцип работы психики при просмотре любого кино заключается в том, что человек в подавляющем большинстве случаев представляет себя главным героем, а не персонажем второго плана или массовки. Таким образом, фильм не просто разделяет телезрителя и общество, но наделяет окружающий мир враждебностью, чуждостью, отдельностью.

На этом принципе также построены фильмы о зомби («Добро пожаловать в Zoмбилэнд» 2009 г., «Тепло наших тел» 2013 г., «Обитель зла» 2002-2017 гг.) и вампирах («Сумерки» 2008-2012 гг.). По сюжету иллюстрируются исключительная уникальность протагониста и беспомощность, глупость, бессмысленность окружающего общества. Создаётся впечатление сильной, мудрой личности, знающей правду, как лучше поступить в сложившихся обстоятельствах, и непонимающего бесполезного социума.

Затем пропагандируется следующая установка: особенный положительный герой должен покарать злодеев. Так люди перенимают не только ложное впечатление о себе, как об аутсайдере во враждебном мире, но и представленные режиссёрами модели поведения для таких людей. Человек начинает следовать примеру условного супергероя – судить и карать условных злодеев на своё усмотрение, так как в фильме карать зло приравнивается к абсолютной добродетели.

Противоречие заключается в том, что в экранном мире антагонисты являются настоящими монстрами, способными по- настоящему отнять жизнь или разрушить планету, но в реальной жизни вместо монстров живут такие же обычные люди, которые могут совершать неприятные для кого-то конкретного или общества поступки. Поэтому на совокупность собственных проблем наслаивается навязанная киноиндустрией обязанность судить «зло». Человек начинает искать управу вместо работы над самим собой. Постепенно он понимает обречённость на неудачу своих попыток найти суперсилу и возможности воспользоваться ей, и тогда закрывается от «враждебного» общества ради собственной безопасности, злится на себя и на окружающих, копит обиду, «взращивает» комплексы. В таком состоянии сложно абстрагироваться, обдумать собственное поведение, спланировать выход из сложившейся ситуации и пути усовершенствования себя реальными методами. В значительной степени из-за того, что в потреблённых фильмах такие конструкции отсутствуют. Подобные сценарии препятствуют здоровому становлению личности.

Смоделируем сюжет из фильма «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года, связанный с приёмной семьёй главного героя. Гарри Поттер – притесняемый семьёй мальчик, над которым постоянно издеваются. Если представить, что в реальном мире у такого человека появится суперсила, то скорее всего, первое, что он сделает – жестоко отомстит всем обидчикам и тем, кто мешал самоутверждаться ему. В 21 веке действительно существует схожее с фантастическими фильмами пространство – Интернет. В рамках Интернет- сети можно делать фактически что угодно и за это пользователя не накажут в реальности. Обычно униженные, оскорблённые, не сумевшие постоять за себя, люди, пишут негативные, оскорбительные комментарии, раскрывающие их фантазии о возмездии.

В итоге, в процессе постоянного просмотра фильмов о супергероях, на подсознательном уровне интегрируются следующие убеждения:

Потребитель кино – исключительная обособленная единица общества, закрытая от социума и имеющая ненависть к миру. Окружающие – «серая» однородная бесполезная масса. Потребителю кино необходима суперсила. Он неполноценный человек, если не обретёт её. Зритель должен наказывать зло. Он ненавидит неугодных больше, если не реализуется в роли карателя.

Поэтому, к сожалению, в реальности можно встретить не супергероев, а мизантропов, социофобов, социопатов и т. д., так как фильмы не подают пример положительного прогресса и решения проблемы за счёт кооперации, консенсусов и компромиссов не суперлюдей. Обычные люди изначально подаются в негативном свете, потому что имеют отличительное от героя мнение и не имеют той физической силы, что есть у него. В реальности же каждый человек и злодей, и герой одновременно, а окружающие вовсе не серая бесполезная масса, но масса уникальных личностей.

Результаты опроса экспертов на тему влияния зарубежного кино

Были проинтервьюированы:

Горшков Алексей Андреевич – руководитель и координатор школы блогеров в Санкт-Петербурге, директор по связям с общественностью всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России».

Дегтярев Алексей Анатольевич – психолог-педагог по направлению «Психология зависимости», общественный деятель, координатор и руководитель по развитию общероссийской общественной организации «Общее дело».

Дубровская Елена Владимировна – директор центра развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост», организатор проектов «Интелрост ТВ» и «Киноуроки в школах России», сценарист, режиссёр.

Раевский Дмитрий Александрович – главный редактор проекта по анализу кинопродукции «КиноЦензор» и «Научи хорошему».

Чернов Евгений Владимирович – преподаватель школы нравственности «Наследие», общественный деятель, меценат, директор школы ораторского мастерства и раскрытия голоса «Оратор на миллиард», политический консультант.

На вопрос «Как Вы считаете, современное зарубежное кино по большей части только лишь отражает реальность или всё-таки формирует её, задавая определённые тренды?» все эксперты ответили, что современное зарубежное кино формирует реальность. Также они сказали, что большинство современных фильмов имеют деструктивные установки, причём это касается мирового кинематографа. Раевский Дмитрий – главный редактор проекта по анализу кинопродукции «КиноЦензор» и «Научи хорошему», прокомментировал: «В любой стране можно найти что-то светлое, созидательное (или даже героическое) и показать это людям в форме увлекательной художественной истории, основанной на реальных событиях, чтобы мотивировать их к развитию и самосовершенствованию. А можно выискивать всевозможную чернуху, копаться в пошлости и грязи, создавать бесконечные “оттенки серого”, и эффект будет соответствующий – общество будет под воздействием такой продукции всё глубже погружаться в пучину невежества и деградации. В обоих случаях такое кино будет создано путём отражения каких-то граней нашей реальности. А результат будет противоположный».

Таким образом, в кинематографе успешно сочетают отражение реальности с её формированием. Помимо прочего, это создаёт иллюзию снятия ответственности за иллюстрацию той или иной «реальности» в определённом, часто, деструктивно влияющем на зрителя, свете, с создателей фильмов. Ответы экспертов полностью подтвердили и дополнили наши предположения.

Вторым вопросом был: «На Ваш взгляд, большая часть американских и европейских фильмов негативно влияет на традиционные семейные ценности?». Чернов Евгений Владимирович – преподаватель школы нравственности «Наследие», общественный деятель, меценат, директор школы ораторского мастерства и раскрытия голоса «Оратор на миллиард», политический консультант, считает так: «На мой взгляд, конечно же, большая часть американских и европейских фильмов негативно влияет на традиционные семейные ценности. Потому что мы знаем статистику разводов в Америке и в Европе, и мы знаем статистику абортов в этих странах, мы знаем статистику также детей, которые находятся в детских домах. А это всё показатели как раз-таки традиционных семейных ценностей. И там очень большие цифры разводов, очень огромное количество абортов. Поэтому, конечно же, больше всего они влияют негативно. Ну, как пример, можно привести – это закладывание стереотипов, допустим, как вариант, стереотипа знакомства. Что всё должно быть через чувства. Т. е. этот сценарий, он во всех фильмах практически, во всех фильмах голливудских прослеживается, европейских. Что вот встретились, зажглось какое-то чувство и сразу же они начинают строить близкие интимные отношения. Как правило, в жизни это заканчивается печально, но в кино это заканчивается обычно позитивно». Хотелось бы отметить, что в России ситуация с разводами, брошенными детьми и абортами также стоит очень остро и решается крайне медлительно. В то время как эти показатели являются неотъемлемой частью будущего «капитала» и основания для России – крепкие семьи, здоровые дети, высокая рождаемость.

Далее эксперты отвечали на вопросы: «Что Вам не нравится в современных зарубежных фильмах? Может быть что-то раздражает в сюжетах, характерах героев, преподнесении определённых ситуаций?». Горшков Алексей Андреевич – руководитель и координатор школы блогеров в Санкт-Петербурге, директор по связям с общественностью всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России», выделяет следующие аспекты: «Романтизация преступности, инфантильности, каких-то таких не созидательных, неконструктивных качеств человека, возведение этого в показатель, в пример, в основном». Дегтярев Алексей Анатольевич – психолог-педагог по направлению «Психология зависимости», общественный деятель, координатор и руководитель по развитию общероссийской общественной организации «Общее дело», отметил, что «человеку гораздо проще вызывать вот эти негативные эмоции и проще влиять на самые низкие центры, чем возвышать людей». Современное зарубежное кино направлено на эффект быстрого достижения результата в виде ярких чувств зрителя. К сожалению, подобная красочность всё чаще достигается с помощью мерзких, постельных, агрессивных сцен, сцен насилия и морального упадка человека. В то время как «возвышенные» фильмы вызывают больше желание обдумать жизнь, поразмыслить. Чаще за этим не следует эмоциональный всплеск, скорее наоборот – серьёзность и размеренность, что не выгодно кинобизнесу.

Далее мы поинтересовались возможными прогнозами, задав экспертам такой вопрос: «Как Вы считаете, какие можно спрогнозировать тенденции в сфере американского и европейского кинематографа?». Дубровская Елена Владимировна – директор центра развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост», организатор проектов «Интелрост ТВ» и «Киноуроки в школах России», сценарист, режиссёр, считает, что «смысловые фильмы будут появляться всё реже, и реже. В каждом фильме будут присутствовать герои нетрадиционной ориентации. И скоро совсем не увидим героев, для которых общественное выше личного. В которых сочетаются милосердие, доброта, сила, мужество, честность».

Также были выражены и более оптимистичные настроения. Например, Евгений Владимирович привёл следующие примеры: «Я знаю, что в Америке вместо сексуального просвещения в школах начали вести предмет “Целомудрие”. Ну, они приходят постепенно. Я думаю, что постепенно страны будут переходить на эти ценности. И будут больше говорить о том… о нравственных ценностях, о семейных ценностях, о настоящих. Допустим, Италия – сначала приняли закон о том, чтобы называть родителей “родитель 1, родитель 2″, а сейчас его отменили, т е всё-таки осознали, что это негативно влияет. Вот такие тенденции – они встречаются, они действительно показываются. Вот во Франции наоборот, говорят, когда приняли этот закон, “родитель 1, родитель 2″, через неделю у них Нотр Дам загорелся. Поэтому, я думаю, что тенденции должны быть позитивными». Алексей Андреевич уверен, что будет совершён некий скачок в умах людей: «…сюжетная линия и зрители будут очень тесно сплетены. Зритель будет выбирать или участвовать в создании самого сюжета. И в ближайшем времени мы всё-таки прогнозируем, что некачественный низкопотребный контент и смыслы, они уйдут. Люди отживут это и будет совершена революция сознания, будет востребовано человеческое живое общение, чувства истинные, природоподобные технологии и смыслы и образы, которые этому сопутствуют».

Если же брать теорию «Окон Овертона», о которой говорил Алексей Анатольевич в интервью, то можно сделать вывод о том, что прежде, чем будет совершена «революция сознания», кинематограф «опустится на самое дно» перед созданием высоконравственных картин, созидающих зрителя.

Последним вопросом был: «На Ваш взгляд, насколько сильно современное зарубежное кино влияет на ценностные ориентации студенческой молодёжи?». Все эксперты сошлись на мнении о том, что современное зарубежное кино имеет не только огромное воздействие на молодёжь, но и намерено направленно на это. Дмитрий Раевский привёл такие примеры: «Сколько нынешних студентов выросли на сериалах по типу “Универ” или “Физрук”, или их англоязычных аналогов по типу “Друзья”? А ведь все транслируемые через подобную продукцию модели поведения достаточно однозначны, и они очень далеки от процесса учёбы и от стремления к реализации себя в профессиональной сфере: развлекайся, гуляй, “бери от жизни всё”, “лайф в кайф”, будь стильным и так далее». Также многие отмечали, что киноиндустрия не скрывает, какие бюджеты она вкладывает в съёмку сцен с алкоголем и табаком (в основном, рекламных).

Таким образом, эксперты многократно подтвердили наши заключения об отрицательно влияющих тенденциях в современном зарубежном кино на ценностные ориентации студенческой молодёжи, дополнив их своими знаниями, профессиональными выводами и наблюдениями.

Рекомендации для кинозрителей

Исходя из вышеизложенных заключений, мы разработали следующие предложения для потребителей кинопродуктов:

1. Перед просмотром фильмов стараться максимально внимательно смотреть трейлер. Хотя, как выяснилось, трейлеры не отражают на 100% содержание фильмов и даже могут быть обманчивыми, тем не менее у зрителя есть возможность заметить общий посыл кинокартины.

2. Обращать внимание на возрастные ограничения. Если указано «16+» или «18+», то повышается вероятность встретить в фильме порнографические сцены, употребление табака, алкоголя, наркотических веществ без порицания, бранную лексику, сцены жестокости и насилия (в том числе оправданные сюжетом), картины, вызывающие ужас, подробное изображение насилия, полового акта. Также следует помнить о том, что некоторые фильмы с более ранними возрастными рамками, например, «12+», игнорируют соответствующие им регламенты.

3. Обращать внимание на постеры. В основном, можно отличить настроение фильма по афише. Например, если изображено фото главных героев с нарочито явными эмоциями (удивление, глупость, веселье), то скорее всего фильм являет собой комедию с глупым юмором. Если ограничение 16+ или 18+, то скорее всего – с добавлением пошлого юмора. Также очень показательны постеры фильмов ужасов.

4. Найти человека, следующего высоконравственным ценностям и выбирать фильмы по его советам. Так, например, сегодня в социальных сетях можно найти церковных служителей, легко дающих советы относительно потребления того или иного контента всем желающим. Однако, даже такие «рецензии» не снимают ответственность с зрителя за выбор кино.

5. Во время просмотра фильма замечать нежелательную пропаганду (например, гомосексуализма, интеллектуальной деградации, «везучести») и, при необходимости, прекращать просмотр.

6. После просмотра фильма обсудить его с кем-то из референтной группы или же кратко проанализировать самостоятельно, обдумав все «смущающие» эпизоды.

7. Заранее изучить информацию по грамотному и осознанному потреблению контента (например, портал «Научи хорошему»).

Рекомендации производителям фильмов

Людям, связанным с фильмопроизводством или способным повлиять на него, можно предложить следующее:

1. Не поддаваться некоторым модным течениям Голливудского кино, оставаясь доброжелательным к собственной Родине и соотечественникам. Например, даже при позволении, не снимать кино, выражающее одобрительное отношение к гомосексуализму, отношениям «без обязательств», интеллектуальной деградации и т. д.

2. Стремиться к созданию новинок, исключая абсолютное копирование шаблонов Голливуда. Например, отечественный фильм «Громкая связь» (2018 г.) сюжетно повторяет безнравственный зарубежный – «Идеальные незнакомцы» (2016 г.).

3. Стремиться снимать высоконравственные фильмы, побуждающие к доброте, милосердию, успеху, интеллектуальному развитию, пробуждающие патриотичные чувства, любовь к семье, уважение, стремление изменить существующее к лучшему.

4. Строго относиться к содержанию фильма, в большинстве случаях снимая словно для своих детей (что подразумевает отсутствие порнографических сцен, глупого юмора и пр.).

5. Мотивировать съёмочную команду к созданию качественного кинопродукта на основе вышеперечисленных высоконравственных ценностей, не поддаваясь модным вредным влияниям и возможному противоположному мнению авторитетов.

6. Популяризировать высоконравственные фильмы, побуждающие зрителей к созиданию лучшего.

Изучив современную актуальную ситуацию восприятия студенческой молодёжи кинофильмов, можно предпринять посильные для каждого действия по поднятию популярности качественных кинопродуктов. Для сотрудников кинематографа эти материалы также могут быть полезны для привития правильных ценностей подрастающему поколению.

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/eHauZDmUyk8/