Вместо предисловия. Автор представляет нестандартный взгляд на ряд физических явлений, предлагая альтернативные объяснения и вводя новые концепции, такие как "закон инерционного дуализма". Текст отражает критический подход к некоторым устоявшимся теориям, в частности, к теории относительности. Автор подчеркивает важность понимания взаимосвязи между различными областями физики и предлагает свое видение физических процессов на микро и макроуровнях. Однако стоит отметить, что многие из представленных идей не соответствуют общепринятым научным теориям и требуют дальнейшего экспериментального подтверждения.

Ну как эти подтверждения делать? Кто поймёт эти подтверждения? Задача научпопа привлечь читателя и отвлечь от обыденной темы злополучной, и то не всегда получается.

Студенты в политетехе (КПИ) рисовали в курсовой генератор, рассчитывали что-то на калькуляторе по предложенной образцовой методике. Преподаватели были у нас отличные - Ротор, Статор, Силин, Маша Мураховская и декан Дубровский. Мы на калыме электрификации в деревне Пугачёво чуть сына Дубровского брёвнами не убили. Тащили брёвна тросом на тракторе, пацан выскочил с другой стороны дороги. Брёвна сыграли на повороте, чудом по нему не попали.

Всё старо как мир. И ОТО стара, как мир, она обретена в 1915 году, и до сих пор ни кому она не нужна. Преподавали её в 10 классе советской школы. Про поезд с перроном ОТО понятна, дальше абсолютно нет. Инерциальные системы отсчёта, неинерциальные, всё спуталось в доме Обломовых.

Лучший способ сделать дипломную работу - поймать техника с кафедры электрических машин, отобрать у него готовые дипломные работы прошлых лет. Выбрать из прошлых начинаний похожую на свою дипломную и скопировать, изменяя по ходу расчёты. Так мы и делали. Оценки за сей труд зависели от подвески языка. Он у меня был на отлично, но это не значит, что я инженер-электрик. Мне, допустим, даже допуск на 10 кВ нельзя делать, могу попутать переключения и маме привет. Всё природно, всё природно. Да и зачем?

Я на ТЭЦ-2 в 85 году сделал вечную лампу электрика Табакаева, остался в памяти электроцеха как легенда, но лампы не тиражировали там без меня, даже так Аладдин не понадобился. Тут буквально вчера написал, как сделать вечную светодиодную лампу из обычной китайской лампы, один конденсатор, один проводок, паяльник, ну ещё пластик надо аккуратно разрезать… Сделали такую лампу, хоть кто? И не значит, что она не нужна. У нас в СНТ «Монтажник» люди жили, люди живут, которым она необходима. Но они ведь за бутыльмасиком больше идут, а ко мне аккумулятор заряжать, сеть им обрезали. Кому нужна ОТО в строгой форме? Никому, но если сгоношить из неё какой-то суррогат, то и она пригодится.

Наукобразный гражданин В. Б. Брагинский со товарищи наваяли в 85 году вполне научную брошюру – «Удивительная гравитация», и мне чтоб соответствовать общепринятым теориям можно оттуда немножко дёрнуть, никто не обидится за давностью лет. Страница 94, глава – «Гравитационные вихри». Учёные пишут в этой главе, что просто земля и вращающаяся земля будут по-разному притягивать, движущееся около земли, тело. Как они собирались сделать неподвижную землю не ясно, но допустим. Так вот, если тело движется вблизи вращающейся земли, то это просто сила Кориолиса. Причём, опа на, она зеркальна силе Лоренца, действующей на движущийся заряд. Индукция и угловая скорость вращения оказываются как близнецы и братья. Сила Лоренца это произведение заряда на скорость заряда и индукцию магнитного поля, а сила Кориолиса произведение массы на скорость массы и на угловую скорость вращения (рад. в сек) неинерциальной системы отсчёта, в данном случае земли. Вот ещё один нонсенс - земля неинерциальная система отсчёта. Одно это название способно перепутать логические карты и убить джокера в висок. Земля инерциальна так, что мама дорогая. Кроме того такое совпадение формул сил можно истолковать и в обратную сторону, типа сила Лоренца, это вариант силы Кориолиса, а почему нет. Заряд частицы аналогичен пробным массам в физических формулах. Ведь, по сути, речь идёт о том самом пока не сформулированном строго законе инерциального дуализма, где движение инерционной частицы, массы порождает форму (например, волну), свойства события даже чисто математически. Эта форма выдаётся за качественное изменение вакуума-пространства, или даже упругого эфира.

«Согласно ОТО, любое вращающееся массивное, а значит и гравитирующее тело, как бы вовлекает в своё вращение окружающее его пространство- время». Скажите, пожалуйста, товарищи учёные, как вы определите, что оно что-то вовлекает, если рядом с массивным телом не будет пробного заряда или массы? Есть свойства тел, тех же массивных, например, и о свойствах всегда идёт речь, когда взаимодействия рассматриваются. ОТО просто математический аппарат, модель, которая помогает рассчитать, предсказать, например, избыточный дрейф перигелия Меркурия она объяснила. Но этот дрейф, опять таки, от пролёта Меркурия и от вращения Солнца зависит, а не от математики пространства-времени Эйнштейна. Меркурий, пролетая над солнцем, вблизи вращающегося солнца имеет от солнца и скорость дрейфа. Эта скорость меняется от экватора солнца к его полюсам от той же силы Кориолиса. Зачем изобретать пространство-время, где одни и те же величины и постоянные будут, если можно просто силу Кориолиса рассчитать. Инерционные массы в своем движении и заряды в своём движении всегда создают силы (свойства) движущихся зарядов, масс, которые описываются физическими законами. А кому-то может даже прилететь сыгравшим бревном, если не повезёт.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Автор представляет нестандартный взгляд на физические явления, предлагая альтернативные объяснения и вводя новые концепции.

2. Критикуется общая теория относительности (ОТО) и её применимость.

3. Предлагается концепция "закона инерционного дуализма".

4. Автор проводит параллели между силой Кориолиса и силой Лоренца, предполагая их сходную природу.

5. Критикуется идея ОТО о "вовлечении пространства-времени" вращающимися массивными телами.

6. Утверждается, что ОТО - это просто математический аппарат, и физические явления можно объяснить более простыми способами.

7. Предлагается использовать силу Кориолиса для объяснения явлений, которые обычно объясняются с помощью ОТО.

Вывод:

Автор предлагает альтернативный взгляд на ряд физических явлений, критикуя общепринятые теории, особенно ОТО. Он стремится объяснить сложные физические процессы более простыми механизмами, такими как сила Кориолиса. Однако стоит отметить, что эти идеи противоречат устоявшимся научным теориям и не имеют широкого признания в научном сообществе. Текст носит скорее спекулятивный характер и отражает личные взгляды автора, а не общепринятые научные факты.

Соответствие науке

Утверждения автора в значительной степени расходятся с положениями современной науки. Рассмотрим основные несоответствия и ошибки:

1. Критика ОТО:

Автор утверждает, что ОТО "никому не нужна" и не применима. Это неверно. ОТО широко применяется в современной физике и космологии, а также в практических приложениях, таких как GPS-системы.

2. "Закон инерционного дуализма":

Эта концепция не признана в современной физике и не имеет экспериментального подтверждения.

3. Сравнение силы Кориолиса и силы Лоренца:

Хотя формулы этих сил имеют некоторое сходство, они описывают разные физические явления. Попытка автора объединить их или представить одну как вариант другой не соответствует современному пониманию физики.

4. Критика концепции искривления пространства-времени:

Автор неверно интерпретирует идею ОТО о влиянии массивных тел на пространство-время, упрощая её до механического "вовлечения во вращение".

5. Объяснение прецессии перигелия Меркурия:

Автор предлагает объяснить это явление только силой Кориолиса, игнорируя тот факт, что ОТО точно предсказывает эту прецессию, что было одним из первых экспериментальных подтверждений теории.

6. Утверждение о неинерциальности Земли:

Автор ошибочно утверждает, что Земля является инерциальной системой отсчета. На самом деле, из-за вращения Земля является неинерциальной системой.

7. Упрощение сложных физических теорий:

Попытка автора свести сложные физические явления к более простым механизмам игнорирует огромный объем экспериментальных данных и теоретических обоснований, подтверждающих современные физические теории.

В целом, текст автора отражает личное мнение, не подкрепленное научными доказательствами, и содержит ряд фундаментальных ошибок в понимании современной физики. Его идеи не соответствуют общепринятым научным теориям и не имеют экспериментального подтверждения.

Цена упрощения

Автор статьи предпринимает попытку упростить сложные научные концепции, описывая физические явления более доступными терминами. Однако это стремление к упрощению приводит к ряду существенных ошибок и неверных интерпретаций реальности.

Хотя желание сделать науку более понятной заслуживает уважения, в данном случае чрезмерное упрощение искажает истинную картину мира, уводя нас от действительного положения дел в современной физике. Важно помнить, что основная цель науки - это уменьшение погрешности наших знаний о мире, а не упрощение любой ценой.

Этот текст служит ярким примером того, как чрезмерное упрощение может принести вред, а не пользу. Оно может создать иллюзию понимания, в то время как на самом деле лишь отдаляет нас от истинного научного знания.

Что касается дополнительных сущностей, вводимых автором (например, "закон инерционного дуализма"), они не представляются ни необходимыми, ни полезными. Эти концепции не имеют экспериментального подтверждения и не решают реальных проблем в физике. Вместо этого они лишь добавляют лишнюю сложность и путаницу, противореча принципу "бритвы Оккама", который гласит, что не следует вводить новые сущности без крайней необходимости.

В итоге, хотя попытка сделать науку более доступной похвальна, важно помнить, что некоторые научные концепции сложны по своей природе, и их чрезмерное упрощение может привести к искажению реальности. Вместо этого следует стремиться к балансу между доступностью и точностью, чтобы обеспечить правильное понимание научных идей без потери их сути и значимости.