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Российские роботы завоёвывают США. Распаковка Cognitive Pilot

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Российская компания Cognitive Pilot  выводит свой продукт на рынок США. Российский системы автономного вождения для агротехники, превращающие комбайны и тракторы в беспилотники, имеют гигантский потенциал. В новой рубрике «Распаковка компании» на канале «Время – вперёд!» беседуем с генеральным директором компании #CognitivePilot Ольгой Усковой, руководителем американской компании GAIO LLC Олегом Гайворонским и заместителем генерального директора компании «Эконива-техника» Бьерне Дрекслером. Приятного просмотра!

***
00:00 Вступление
01:08 Ольга Ускова
07:00 Олег Гайворонский
13:20 Бьерне Дрекслер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FW7EagccjT8
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