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Российский робот-хирург провел свою первую операцию в Пензе

22:16. 11 марта 2018 Просмотров - 129 4 коммент. Опубликовал:

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Российские хирурги 7 марта 2018 года, в городе Пенза, провели первую операцию с использованием уникальной робот-ассистированной хирургической системы отечественного производства. Мобильное устройство, которое в разы меньше зарубежных аналогов, было доставлено в город заранее. Его первая сборка заняла около двух часов.
 
     
      Член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, главный уролог Министерства здравоохранения России Дмитрий Пушкарь с помощью новейшего аппарата удалил кисту яичника свинье по кличке Роза возрастом пять с половиной месяцев, которой предварительно дали наркоз. Роботом он управлял руками - с помощью двух манипуляторов, а также ногами - посредством специальных педалей.
 
     За происходящим наблюдали разработчики робота - инженеры Института конструкторско-технологической информатики РАН, обеспечивавшие техническую поддержку операции, а также пензенские специалисты. Сотрудники центра занимались подготовкой к экспериментальной операции, а также осуществляли анестезиологическое сопровождение.
 
     Хирургическое вмешательство, которое стало первым этапом доклинических испытаний, прошло успешно и заняло около 30 минут. Во время работы происходящее транслировалось на установленные в операционной экраны не только в привычном 2D-формате, но и в 3D, который позволяет врачам более четко ощущать глубину транслируемого изображения.
 
     Директор ИКТИ РАН Сергей Шептунов пояснил, что в отличие от робот-ассистированной хирургической системы Da Vinci, на основе которой построено большинство современных устройств, российский аппарат не механический, а цифровой. Отметив, что это возможность как улучшить роботохирургию как таковую, так и в принципе создать задел для интеллектуальной роботохирургии, для хирургии с использованием элементов искусственного интеллекта и других. Добавив, что отечественный робот позволяет оперировать точнее, чем зарубежные аналоги.
 
     Сергей Шептунов сообщил, что пока у аппарата нет названия, потому что его нужно доработать, «чтобы было не стыдно». Такие операции, для тестирования оборудования, планируется проводить в Пензе регулярно. Уточнив, что для каждой операции робота будут специально привозить в город. Он также рассказал, что специалисты занимаются созданием аппарата на протяжении пяти лет и примерно через два года планируется выпустить первый промышленный образец.
 
     После небольшого перерыва врачи также опробовали на свинье тулиевый волоконный российский лазер, который опционально может быть подключен к новому роботу. Особенность используемого устройства заключается в том, что излучение подводится с помощью очень тонких световодов, которые можно даже завязать в узел.
 
     Комментируя имеющуюся в Пензе материально-техническую базу, Дмитрий Пушкарь назвал местный технопарк высоких технологий одним из самых совершенных в России. Он также обратил внимание на то, что перед операцией команда настраивалась на 8 часов, а не на 30 минут работы, при этом было непонятно, сколько в итоге потребуется людей и инструментов.
 
     "Сама операция прошла успешно. Сейчас Роза восстанавливается после операции. Уже через несколько дней она вернется на ферму. За ее самочувствием в период адаптации будут наблюдать ветеринары Пензенского аграрного университета. Медики уверены: через несколько месяцев животное обзаведется потомством".

 

Российские производители и продукты в области медицинской робототехники

 

  1. Эйдос (Эйдос-Медицина), Россия, Татарстан, Казань
    Компания Эйдос из Казани занимается разработкой и производством медицинских тренажеров. Это, в основном, роботы-пациенты: симуляторов новорожденных, роженицы, пациента для обучения эндохирургии. 
     
  2. Катэрвиль, Россия, Новосибирск
    Известна разработкой роботизированного кресла Катэрвиль для инвалидов, которое позволяет не только двигаться по ровной плоскости, но и перемещаться по менее ровной поверности, преодолевать бордюры и лестницы. Для этого в кресло встроены выдвигаемые нажатием кнопки гусеницы. 
     
  3. МГУ им.Ломоносова в кооперации с АО НПО Сплав
    Ангел. Автоматизированный диагностический и лечебный комплекс поддержания жизнедеятельности человека. Существует в модификациях для обычных транспортных средств и для реанимационных отделений. Робот-сиделка. Робот-медсестра. 
     
  4. Моторика, Москва
    Робопротезы верхних конечностей. Разработка. 
     
  5. Швабе (АО Швабе), Татарстан
    Холдинг, занимающийся в том числе бионическими технологиями, например, разработкой модуля нейромышечного интерфейса для управления протезами конечностей.
     
  6. ЭкзоАтлет (ООО ЭкзоАтлет), Россия, Москва


    Компания занимается разработками медицинского экзоскелета. В 2014 году разработана вторая версия экзоскелета для параплегиков. Идут разработки модификации экзоскелета для больных другими заболеваниями. 

 

Как сообщалось в  РИА , российская компания Эйдос-Медицина, ещё в 2015 году, поставила в крупнейший медицинский университет Японии своих роботов-симуляторов, при помощи которых японские студенты будут обучаться хирургическим операциям. Особенно приятен тот факт, что 95% комплектующих, которые использует при производстве своих роботов расположенная в Казани компания «Эйдос-Медицина», являются отечественными.

гистероскопический симулятор компании «Эйдос»

Российская компания из Казани «Эйдос-медицина», являющаяся резидентом кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», поставила в крупнейший медицинский университет Японии «Джунтендо» в Токио своих роботов-симуляторов для обучения студентов хирургическим операциям.

Речь идет о человекоподобных тренажерах для имитации ситуации в операционной, в том числе подготовки пациента к наркозу, проведения хирургического вмешательства, выведения из наркоза и осуществления послеоперационных реанимационных мероприятий.
 

В открывшийсяя при университете специализированный учебный центр «Эйдос-медицина» поставила 15 таких разработанных и произведенных им роботов. Сумма контракта заявлена на уровне $1,5 млн.

«Эйдос-Медицина» при производстве роботов-симуляторов на 95% использует отечественные продукты — технологии, материалы, комплектующие. Компания является единственным в России разработчиком и серийным производителем медицинских тренажеров-симуляторов.

Завкафедры медицинского университета «Джунтендо» пояснил, что российское оборудование было выбрано, потому что «не только позволяет тренировать лечебные навыки, но и потому что разработка его программного обеспечения и обучения основана на общем понимании важности повышения качества лечения и уровня безопасности пациента».

«В данный момент там установлено семь роботов-симуляторов по лапароскопическим, эндоваскулярным, гистероскопическим и эндоурологическим вмешательствам», — сказал генеральный директор российской компании Ленар Валеев. По словам гендиректора ООО «Эйдос-Медицина» - "В центре университета «Джунтендо» установлено 15 симуляторов, и в 2016 году проведено расширение центра".

Роботы-симуляторы, разработанные и изготовленные казанской компанией, служат тренажерами для имитации ситуации в операционной, в том числе подготовки пациента к наркозу, проведения хирургического вмешательства, выведения из наркоза и осуществления послеоперационных реанимационных мероприятий.

«Центр „Джунтендо-RIKEN“ особенно важен для нас, поскольку является тестовым. В случае его успеха планируется создать в Японии целую сеть подобных центров, где хирурги будут учиться проведению операций», — уточнил Валеев.

 

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тема взята отсюда

Метки: медицина, наука, робот, хирургическая операция
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4 коммент.»

  • 1016 -18
    VaSya 11 марта 2018 в 22:25 Ссылка Пометить
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    У них роботы уже гражданство в Саудовской Аравии получают, а наши изобрели джойстик для плейстейшен. Наверное это в Сколково под руководством Чубайса создавалось )))

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  • 244 146
    Korsar 11 марта 2018 в 22:52 Ссылка Пометить
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    Если что кого посадят? Робота,программиста,врача или производителя робота?Можно конечно делать операции и дистанционно,но обязательно интернет зависнет,когда нужно будет артерию пережать

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