Российский робот-хирург провел свою первую операцию в Пензе
"Сама операция прошла успешно. Сейчас Роза восстанавливается после операции. Уже через несколько дней она вернется на ферму. За ее самочувствием в период адаптации будут наблюдать ветеринары Пензенского аграрного университета. Медики уверены: через несколько месяцев животное обзаведется потомством".
Российские производители и продукты в области медицинской робототехники
- Эйдос (Эйдос-Медицина), Россия, Татарстан, Казань
Компания Эйдос из Казани занимается разработкой и производством медицинских тренажеров. Это, в основном, роботы-пациенты: симуляторов новорожденных, роженицы, пациента для обучения эндохирургии.
- Катэрвиль, Россия, Новосибирск
Известна разработкой роботизированного кресла Катэрвиль для инвалидов, которое позволяет не только двигаться по ровной плоскости, но и перемещаться по менее ровной поверности, преодолевать бордюры и лестницы. Для этого в кресло встроены выдвигаемые нажатием кнопки гусеницы.
- МГУ им.Ломоносова в кооперации с АО НПО Сплав
Ангел. Автоматизированный диагностический и лечебный комплекс поддержания жизнедеятельности человека. Существует в модификациях для обычных транспортных средств и для реанимационных отделений. Робот-сиделка. Робот-медсестра.
- Моторика, Москва
Робопротезы верхних конечностей. Разработка.
- Швабе (АО Швабе), Татарстан
Холдинг, занимающийся в том числе бионическими технологиями, например, разработкой модуля нейромышечного интерфейса для управления протезами конечностей.
- ЭкзоАтлет (ООО ЭкзоАтлет), Россия, Москва
Компания занимается разработками медицинского экзоскелета. В 2014 году разработана вторая версия экзоскелета для параплегиков. Идут разработки модификации экзоскелета для больных другими заболеваниями.
Как сообщалось в РИА , российская компания Эйдос-Медицина, ещё в 2015 году, поставила в крупнейший медицинский университет Японии своих роботов-симуляторов, при помощи которых японские студенты будут обучаться хирургическим операциям. Особенно приятен тот факт, что 95% комплектующих, которые использует при производстве своих роботов расположенная в Казани компания «Эйдос-Медицина», являются отечественными.
Российская компания из Казани «Эйдос-медицина», являющаяся резидентом кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», поставила в крупнейший медицинский университет Японии «Джунтендо» в Токио своих роботов-симуляторов для обучения студентов хирургическим операциям.
В открывшийсяя при университете специализированный учебный центр «Эйдос-медицина» поставила 15 таких разработанных и произведенных им роботов. Сумма контракта заявлена на уровне $1,5 млн.
«Эйдос-Медицина» при производстве роботов-симуляторов на 95% использует отечественные продукты — технологии, материалы, комплектующие. Компания является единственным в России разработчиком и серийным производителем медицинских тренажеров-симуляторов.
Завкафедры медицинского университета «Джунтендо» пояснил, что российское оборудование было выбрано, потому что «не только позволяет тренировать лечебные навыки, но и потому что разработка его программного обеспечения и обучения основана на общем понимании важности повышения качества лечения и уровня безопасности пациента».
«В данный момент там установлено семь роботов-симуляторов по лапароскопическим, эндоваскулярным, гистероскопическим и эндоурологическим вмешательствам», — сказал генеральный директор российской компании Ленар Валеев. По словам гендиректора ООО «Эйдос-Медицина» - "В центре университета «Джунтендо» установлено 15 симуляторов, и в 2016 году проведено расширение центра".
Роботы-симуляторы, разработанные и изготовленные казанской компанией, служат тренажерами для имитации ситуации в операционной, в том числе подготовки пациента к наркозу, проведения хирургического вмешательства, выведения из наркоза и осуществления послеоперационных реанимационных мероприятий.
«Центр „Джунтендо-RIKEN“ особенно важен для нас, поскольку является тестовым. В случае его успеха планируется создать в Японии целую сеть подобных центров, где хирурги будут учиться проведению операций», — уточнил Валеев.
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У них роботы уже гражданство в Саудовской Аравии получают, а наши изобрели джойстик для плейстейшен. Наверное это в Сколково под руководством Чубайса создавалось )))
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Наши роботы работают,а ваши бегают по всем странам,просят что бы их приютили,срамота.
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Если что кого посадят? Робота,программиста,врача или производителя робота?Можно конечно делать операции и дистанционно,но обязательно интернет зависнет,когда нужно будет артерию пережать
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Всех вместе,так им будет веселее сидеть и время будет разобраться,кто виноват.