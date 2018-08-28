Армия 2018. Тенденции

О некоторых наблюдениях по факту знакомства с экспозицией военной техники и представленных военных технологий на форуме "Армия 2018".Один из главных трендов выставки – "Опыт Сирийской войны" в жизнь. 3 года активного участия ВС РФ в сирийской войне не могли не наложить свой отпечаток на продукцию отечественного ВПК создаваемую как по прямому заказу военных, так и в расчете на то, что некоторые концептуальные разработки смогут достичь стадии государственного оборонного заказа.Их много. Новых, старых, перспективных. Сирийская война показала возрастающую роль малоразмерных БПЛА, поэтому нет ничего удивительного в вале промышленных и кустарных образцов, которые могут решать разведывательные или же ударные задачи (подвесное вооружение или же варианты камикадзе-стайл), хотя основной упор все же идет на развед.дроны (хотя наверняка многое просто не показывают).В ближайшие годы можно ожидать появления на вооружении новых беспилотных дронов-вертолетов с ударной нагрузкой и широким спектром функций интересных силовым структурам, а также модификаций существующих БПЛА под решение ударных задач. Можно отметить, что выставка еще не успела зацепить новейший тренд связанный с разработкой ручных средств борьбы с БПЛА (актуальный после неудачной попытки убийства Мадуро), но специалисты по этому поводу говорят, что уже на следующей выставке мы увидим большое число проектов анти-дрон устройств. Впрочем, "Пищали" в войска уже закупили, а в ЮВО создали специальные команды для борьбы с дронами.Очень много разных проектов – от вполне готовых к употреблению модификаций "Урана" до кустарных образцов. Концепция уже сформировалась – гусеничная платформа + различные универсальные модули для самых разнообразных задач – от чисто боевых до инженерно-строительных. Разумеется, о полноценном ИИ тут речь не идет – дистанционное управление позволяет минимизировать потери и использовать подобные гусеничные дроны для решения тех задач (разминирование, снятие инженерных препятствий под огнем, использование в виде мобильной огневой точки), который в некоторых случаях чреваты повышенным риском. До варианта с делигированием машине полномочий на самостоятельное открытие огня еще пилить и пилить. Основные актуальные задачи – удешевление производства универсальных боевых и инженерных модулей, защита от средств РЭБ, совершенствование гусенично-колесных шасси для наземных дронов.Помимо саперных костюмов и устройств уже испытанных в Сирии, нельзя не отметить большое кол-во различных вариантов специальной техники для преодоления минных полей и передвижения по дороге, где есть риск нарваться на противотанковую мину или фугас, что опять же отсылает нас к Сирийскому опыту, где мины представляли одну из главных опасностей для личного состава российского контингента. Шасси для этих целей используются самые разные – гусеничные, колесные. Особо доставил футуристичный "Выстрел". Трудно сказать, насколько он эффективен, но с точки зрения визуала очень хтоничная машина. Техника должна быть не только функциональной, но и красивой. С этим у наших инженеров и конструкторов проблем нет.Нельзя не отметить продолжающиеся эксперименты по совершенствованию динамической защиты на танках Т-72 и Т-90, которые себя неплохо проявили в ходе сирийской кампании в условиях массового применения актуальных отечественных и зарубежных ПТРК. Соревнования "снаряда и брони" продолжаются, поэтому по экспонируемым танкам можно было проследить процесс эволюции систем активной защиты от наиболее опасных образцов пехотного противотанкового оружия. Впрочем, этот процесс сейчас идет во всех странах, танки которых активно использовались в сирийской войне.Очень сильно выделяется техника создаваемая для инженерных войск – под самые разные задачи созданы как узко-специализированные, так и более универсальные машины. Тут и бронированные бульдозеры (столь популярные в Сирии и Ираке), и различные мосто-укладчики, и передвижные лесопилки, и гигантские автопоезда, и машины-апокалипсиса вроде УБИМ. Сразу видно, что инженерная мысль кипит и военные вряд ли могут пожаловаться на отсутствие выбора. Для постороннего человека такое разнообразие может даже показаться чрезмерным.Сюда же примыкают различные передвижные медицинские лаборатории и операционные, машины войск радиохической защиты, самые разнообразные радары и глушилки, мобильные вышки сотовой связи и т.д. и т.п. Хотя можно отметить, что большое количество сложной в обслуживании техники для решения узко-специализированных задач вступает в определенное противоречие с трендом на универсализацию и стандартизацию необходимых для снижения стоимости производства и модернизации.. Опыт боевых действий на Ближнем Востоке показал высокую актуальность обычной автомобильной тачанки, в виде банального пикапа на который можно ставить различные боевые модули – от ЗУ-23/2 до облегченного боевого модуля с дистанционным управлениям. Главный плюс таких систем – высокая мобильность и относительная дешевизна. Поэтому на выставке можно было увидеть различные вариации на тему – от разнообразных присадок к "Тиграм" и других бронеавтомобилей, до обычных пикапов "ИГИЛ-стайл" под пулемет или легкую автоматическую пушку. Актуально ли это? В определенных моментах да, особенно при ведение кампаний в странах третьего мира, хотя военные конечно будут отдавать предпочтение более защищенным образцам обеспечивающим защиту стрелка и водителя.А вот с ней в целом плохо. Клон китайского робота делающий фото и виньетки, макет "Игоря" в павильоне Калашникова и несколько мелочевок. В целом, на фоне китайских или корейских экспериментов, все очень бедненько. Впрочем, военные и не скрывают, что в этом вопросе существует серьезное отставание (как и вопросах современного ИИ) и поторапливают отечественных разработчиков в этом вопросе. Рано или поздно внедрение роботов в вооруженные силы станет актуальной реальностью и отставание сейчас, будет иметь отложенные последствия в будущем.Условный "Ратник 4.0" или "Ратник 5.0" середины 20х годов XXI века, если судить по выставке, должен включать в себя актуальные комплексы индивидуальной противоосколочной и противопульной защиты, очки дополненной реальности совместимые с сетевым соединением на планшете командира, который имеет на руках цифровой макет поля боя и может обеспечивать передачу бойцам тактической информации, которая в том числе проецируется в виде маркеров на местности. Сюда же можно отнести более совершенные наушники фильтрующие внешние шумы, защищенные радиостанции, модули питания и конечно экзоскелеты, с опциональным добавлением актуальных тепловизоров и ПНВ по мере удешевления их производства. Можно предположить, что комплект экипировки отечественного солдата через 10 лет будет стоить существенно дороже нынешнего варианта, хотя бы в силу внедрения в базовый комплект различных технологических ништяков, которые еще недавно считались фантастикой ближнего прицела.Порадовало огромное кол-во различных тренажеров – от чисто механических до реализованных в виртуальной реальности (автомобили, тягачи, дроны). С точки зрения обучения личного состава, это достаточно общая тенденция передовых армий, которые активно внедряют современные тренажеры в процесс обучения. Отдельно стоит выделить направление цифровых манекенов для обучения военно-полевых хирургов. На недавних учениях в Германии Армия США тренировалась на обычных бойцах, которые отрабатывали роль раненых. На "Армия – 2018" были представлены различные варианты разборных манекенов с встроенными датчиками, которые позволяют хирургу получать более точную индикацию своих действий.. Образ механизированных частей нашей армии в следующем десятилетии уже вполне сформирован. Представленные варианты танка и БМП "Арматы", БМПТ, "Деривации", "Бумеранга", "Коалиция", создают вполне законченный образ. Другой вопрос, что неясно, насколько быстро они будут замещать существующие образцы вооружений. Первая партия закупленных "Армат" будет ограниченной, а военные даже не скрывают, что последние модификации старых-добрых Т-72 и Т-90 их вполне устраивают по соотношению цена/качество (что безусловно связано с изучением опыта сирийской войны). И в этом отношении опора на советское военно-техническое наследие заметно невооруженным глазом, хотя по мере развития модернизаций, по боевым качествам современные модели уже существенно обогнали первоначальные образцы. Прогресс не стоит на месте, хотя нельзя не отметить тот огромный задел советской оборонки, продукция которой имея огромный простор для модернизации (даже на Украине на ее основе что-то способны делать), при соответствующей доводке остается актуальной даже спустя четверть века после исчезновения СССР. И этот задел еще долго будет с нами, хотя разработки последних лет неизбежно будут постепенно замещать советский олд-скул.Порадовал тот факт, что запущенная в Крыму "Комета" не будет исключением. На выставке были представлены макеты новых судов на подводных крыльях и экранопланов, которые в ближайшие годы будут воплощены в металле. Мне в свое время казалось, что это направление после Перестройки и "святых 90х" окончательно похоронили, а жизнь оказывается теплится и крымская "Комета" это лишь одна из первых ласточек. На эту тему будет отдельный материал по истории и перспективам.Помимо разнообразных вариаций небольших катеров (ударных, разведывательных, спасательных и т.д.), были представлены проекты более крупных боевых кораблей – УДК, вертолетоносцев, авианосцев, ракетных эсминцев и перспективного фрегата. Так как от вертолетоносцев флот у нас отказался, то интерес представляя проект авианосца "Шторм" споры о котором продолжаются до сих пор и очень фактурный ракетный эсминец с широким ассортиментом ударного вооружения, эргономичными надстройками и повышенной малозаметностью. Ключевой вопрос – будут ли деньги на строительство крупных кораблей первого ранга. Дизельные лодки, атомные ракетоносцы, сторожевики и корветы понятное дело будут строить. Но оставшиеся корабли 1-го ранга стареют и смены им нет. В ближайшие годы военному руководству предстоит сделать выбор – либо отказаться от проектов океанского флота и сосредоточиться на развитии москитного флота, либо же изыскивать финансовые и технологические возможности для строительства хотя бы одного авианосца с полноценной АУГ и замен старым советским крейсерам и эсминцам. Все это конечно очень дорого стоит и споры насчет денег на реализацию кораблестроительной программы отнюдь не случайны.По итогам участия Ми-28 в сирийской кампании, этот ударный вертолет был подвергнут жесткой критике со стороны бывшего главкома ВВС Бондарева. И вот, спустя некоторое время конструкторы представляют обновленную редакцию Ми-28НЭ, которая учитывает в том числе и озвучивавшиеся пожелания и критические замечания. Фактически. под давлением критики, конструкторы заменили часть электронной начинки вертолета и его вспомогательную силовую установку, повысив эффективность работы машины в условиях плохой видимости и сложных погодных условий. Опять же, недостатки выявила реальная практика боевого применения в Сирии. Незаметные в мирное время недостатки, довольно быстро себя проявили в столкновении с реальным противником. И то, что новая модификация появилась так быстро, говорит о способности оборонки достаточно быстро решать возникшую проблему.В целом, выставка формирует общий образ российской армии 2020-2030х годов, который представляет из себя своеобразный микс из модернизированных советских заделов и разработок последнего десятилетия, с уклоном в цифровизацию, модульность и безэкипажную воздушную и наземную технику.Очевидны и основные направления, где Россия отстает – роботы, ИИ, ударные беспилотники, корабли 1-го ранга.Очевидны и лидирующие позиции в средствах РЭБ, тяжелой и легкой бронетехнике, артиллерии, ПВО, инженерной технике.На фоне развала 90-х и части нулевых, нынешняя армия в технологическом отношении выглядит развивающимся живым организмом, который способен адаптироваться под новые реалии и впитывать в себя современные тенденции, которые формируются актуальными военными конфликтами в которых ВС РФ так или иначе принимают участие.Где-то это получается удачно, где-то техническим или финансовым причинам пока нет, но процесс модернизации армии вполне себе идет, что форум "Армия 2018" достаточно наглядно продемонстрировал.

Источник: colonelcassad.livejournal.com