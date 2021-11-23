В Ломоносовском районе области возле деревни Новая Буря нашли массовое захоронение с более чем 1400 останками погибших во время Великой Отечественной войны. Кости принадлежат мирным жителям – детям, старикам и даже беременным женщинам. Судя по обугленным костям, часть жертв пытались сжечь. Остальных – просто засыпали землей. Как считают специалисты, останки несовершеннолетних могли принадлежать детям из концлагеря, который оккупанты устроили в соседнем поселке.

Большинство маленьких узников не выдерживали того ада, который немцы в своих документах называли «приютом». За малейшую провинность били плеткой. Кормили похлебкой из картофельных очисток. Но самое страшное – у детей гитлеровские изверги выкачивали кровь, чтобы спасти раненых немецких солдат.

Страшную находку сделали случайно. Осенью 2020 года строители подготавливали землю для возведения новых коттеджей. Именно тогда и обнаружились первые останки. Работы на стройке заморозили, а о находке сообщили поисковикам. Затем подключились следователи. Экспертизы и раскопки в этом месте ведутся уже год, а кости никак не кончаются. Поисковики уверены, что в этой земле еще сотни останков. Отряд поисковиков по согласованию со Следственным комитетом продолжит работу весной.

Широкую огласку эта страшная находка получила только сейчас. Уголовное дело возбудили еще в январе 2021 года, так как речь идет о смерти мирных жителей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области.





У детей забирали кровь

По словам координатора поискового отряда «Рубеж-2» Виктора Ионова, в нескольких десятках километров от деревни Новая Буря, в Вырице располагался концентрационный лагерь, в котором в основном содержали детей, проживавших на оккупированных немцами территориях. А как рассказал журналистам старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Дмитрий Асташкин, который совместно с Ленинградским областным государственным архивом давно занимается темой преступлений нацистов под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны, у сотен детей нацисты забирали кровь, а потом убивали.

В Германии не было организованной службы сдачи крови, и вермахт насильно брал кровь у оккупированных местных, особенно цениласьпо своим качествам детская. Использовались дети от пяти лет до полового созревания, особенно с редкой группой крови. Процедуры были жестокими, дети гибли.

В лагере в поселке Вырица с лета 1942-го по ноябрь 1943-го года дети гибли от непосильного труда и насильственной сдачи крови. В 1985 году детские останки перезахоронили и установили стелу с надписью: «Детям Ленинградской земли, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.». И вот обнаружено еще одно массовое захоронение детей возле деревни Новая Буря. Гибель от сдачи крови объясняет отсутствие следов от пулевых ранений.





Убивали мирных жителей латыши из СС

В этом году нашли также массовое захоронение в Новгородской области. Среди останков погибших есть материальные свидетельства. Пуговицы от латышских шинелей. А на той территории как раз дислоцировался латышский батальон СС. Значит, в расправах над мирным населением участвовали латыши. Все находки СК группирует сейчас в дело по геноциду. В рамках этого дела новые находки становятся свидетельствами. Однако процесс идентификации жертв очень сложен. Большую часть документов по войскам СС американцы после окончания войны успели забрать из архивов в Германии. Очень трудно оттуда что-то получить.

Ленобласть находилась под немецкой оккупацией два с половиной года. Здесь погибло более 30 тысяч мирных жителей и 110 тысяч советских военнопленных. Еще 250 тысяч человек были угнаны в Прибалтику и Восточную Пруссию на принудительные работы. Немцы считали этот район «Ингерманландией» – будущей зоной немецкой колонизации. По плану «Ольденбург» здесь не предполагалось развивать промышленность и активную хоздеятельность. Первым этапом должна была стать безжалостная выкачка ресурсов. Города и села под Ленинградом, предприятия и жители захватчиками обрекались на вымирание и уничтожение.

Для этой цели нацистами были созданы так называемые айнзацгруппы – А, B, C, D. Айнзацгруппа «А» была придана группе армий «Север». Каждая группа насчитывала от 800 до 1 200 единиц личного состава (СС, СД, уголовная полиция, гестапо и полиция порядка), находившихся под юрисдикцией СС. Следуя за войсками, к середине ноября 1941 года айнзацгруппы армий «Север», «Центр» и «Юг» истребили в Прибалтике, Белоруссии и на Украине более 300 тысяч мирных граждан. В этих военных преступлениях участвовал и вермахт.

В Ленинградской области орудовала Айнзацгруппа «А».Её штаб размещался в посёлке Дружноселье Гатчинского района. Во главе стоял бригаденфюрер СС и генерал-майор полиции Франц Вальтер Шталекер. Эта группа следовала за 16-й и 18-й армиями вермахта и под предлогом обеспечения безопасности их тыла на оккупированных территориях уничтожала целые категории советских граждан.

Первыми жертвами нацистов стали коммунисты, евреи, цыгане, пациенты психиатрических клиник и домов инвалидов. Кроме того, зимой 1941-1942 гг. были уничтожены тысячи советских военнопленных в дулагах и шталагах. Они гибли от расстрелов, голода и эпидемий.

Вместе с ними в этих же лагерях гибли и гражданские люди, которых насильно выселяли из своих домов. Для гражданского населения были организованы рабочие лагеря, которые тоже фактически были лагерями смерти.





Лагеря смерти

Как пишет исследователь оккупационного режима в Ленобласти Нелли Иванченко, наибольшее количество лагерей было в Гатчинском районе. В поселке Тайцы действовал лагерь для беженцев «Штатланд», где содержалось 1 100 человек. В деревне Малая Выра с декабря 1941-го по май 1942-го был пересыльный лагерь для гражданского населения и военнопленных, где было заключено более 3 тысяч человек, из них 1 700 работали вне лагеря. В Кингисеппском районе, в селе Котлы, был пересыльный лагерь для гражданского населения и военнопленных «Дулаг №101», в нем содержалось около 1 000 человек, еще 90 человек работали вне лагеря и 500 человек – на территории.

В Кингисеппе находился пересыльный лагерь №200 для гражданского населения и военнопленных, где содержалось более 5 тысяч человек, из которых только 800 работали на его территории, впоследствии он переместился в город Нарва. В Луге был пересыльный лагерь №320 для гражданского населения и военнопленных, в нем находилось около 10 тысяч человек.

Чтобы уничтожить следы своих зверств, нацисты маскировали преступления в рамках специальной операции Sonderaktion 1005: перед своим отступлением останки жертв немцы вытаскивали из ям, перемалывали в костную муку или сжигали.

Например, так уничтожили останки пациентов психиатрической больницы имени П.П. Кащенко в Никольском под Гатчиной в 1943 году. К месту захоронения у деревни Ручьи были пригнаны 25 советских военнопленных, до трех недель они жгли сотни трупов, затем военнопленных и самих сожгли в сарае. Иногда ямы-могилы засаживали сельскохозяйственными культурами, кустами и т.д. Поэтому точное число захоронений мы не знаем до сих пор.





Как убивали пациентов больниц Кащенко

Чудовищные подробности этого уничтожения нацистами 900 пациентов больницы Кащенко стали известны только сейчас. Как сообщил писатель, военный переводчик Юрий Лебедев, давно изучающий материалы о войне под Ленинградом, детали этого акта гитлеровского геноцида в настоящий момент скрупулезно проясняет Консультативный совет при Следственном комитете по Ленинградской области.

Гитлеровская идеология не признавала умалишенных людьми. Создав так называемую программу «Т-4», (по названию берлинской улицы Тиргартенштрассе, где в доме №4 размещались инициаторы умерщвления неполноценных людей), нацисты с 1935 года начали активно осуществлять ее в Германии. С началом Великой Отечественно войны «Т-4» распространили на СССР. Ее жертвами стали десятки тысяч людей, в том числе и пациенты психиатрической больницы Кащенко под Ленинградом.

В двадцатых числах августа 1941 года больные и врачи оказались в западне, когда Никольское было захвачено немцами. Больницу Кащенко окружили солдаты 9-го полицейского батальона, а жителей близлежащей деревни Скворицы за двое суток вывезли из родных жилищ. Преступление оказалось вдвойне бесчеловечным: немцы убивали больных руками советских врачей этой больницы. Под угрозой смерти их заставляли делать смертельные инъекции больным людям. О том, как все происходило, рассказал на страницах своей книги «Милосердие в аду» врач-психиатр Михаил Бурдуковский.

В этом году исполнилось 80 лет с тех пор, как гитлеровские войска взяли в кольцо Ленинград. Но в годы страшной блокады гибли не только жители города. Нацисты зверски истребляли мирное население Ленинградкой области и следы этих чудовищных преступлений, которые они старались скрыть, находят до сих пор.

Напомнить об этих зверствах европейских вандалов хотелось бы тем русофобам в Европе, кто сегодня твердит о будто бы «агрессивной России». А ведь мы еще не рассчитались до конца с теми гитлеровскими вампирами, которые выкачивали кровь из наших детей. Мы этого не забыли и никогда не забудем!





