Три года без лета. Долгая вулканическая зима 19-го века
Лето – период отпусков, полуденного зноя, фруктового изобилия, мороженного и прохладительных напитков. Время маек, шорт, мини-юбок и пляжных бикини. Только в середине второго десятилетия XIX века лета не было. Лютые зимы сменялись заснеженными веснами и переходили в снежно-холодные «летние» месяцы. Три года без лета, три года без урожая, три года без надежды… Три года, навсегда изменившие человечество.
Все началось в 1812 году – «включились» два вулкана, Ла Суфриер (о.Сент-Винсент, Подветренные острова) и Аву (о.Сангир, Индонезия). Вулканическую эстафету продолжил в 1813 году Суваноседжима (о.Токара, Япония) и, в 1814 году, Майон (о.Лусон, Филиппины). По оценкам ученых, активность четырех вулканов уменьшила среднегодовую температуру на планете на 0,5-0,7оС и нанесла серьезный, хотя и локальный (в регионе своего расположения) урон населению. Однако окончательной причиной мини-версии ледникового периода 1816-1818 годов стал индонезийский Тамбора.10 апреля 1815 года на острове Сумбава (Индонезия) начал извергаться вулкан Тамбора – за несколько часов остров площадью 15 448 км2 был полностью покрыт слоем вулканического пепла полутораметровой толщины. В атмосферу Земли вулканом было выброшено не менее 100 км3 пепла. Активность Тамбора (7 баллов из максимальных 8-ми по вулканическому индексу взрывоопасности) привела к уменьшению среднегодовой температуры еще на 1-1,5оС – пепел поднялся в верхний слой атмосферы и принялся отражать солнечные лучи, действуя подобно плотной серой портьере на окне в солнечный день. Современные ученые называют извержение индонезийского стратовулкана Тамбора самым крупным за последние 2000 лет.
Однако высокая вулканическая активность – это еще не все. «Масла в огонь» добавила наша звезда – Солнце. Годы интенсивного насыщения атмосферы Земли вулканическим пеплом совпали с периодом минимальной солнечной активности (минимумом Дальтона), начавшемся примерно в 1796 году и окончившимся в 1820-м. В начале 19-го века на нашу планету поступало меньше солнечной энергии, чем ранее или позже. Недостаток солнечного тепла снизил среднегодовую температуру на поверхности Земли еще на 1-1,5оС.
Из-за малого количества тепловой энергии Солнца воды морей и океанов остыли примерно на 2оС, что полностью изменило привычный круговорот воды в природе и розу ветров на континентах Северного полушария. Также, по свидетельствам английских капитанов, у восточного побережья Гренландии появилось множество ледяных торосов, чего ранее никогда не было. Напрашивается вывод – в 1816 году (возможно даже раньше – в середине 1815-го) произошло отклонение теплого океанского течения Гольфстрим, обогревающего Европу.
Активные вулканы, слабоактивное Солнце, а также охлаждение океанских и морских вод снизили температуру каждого месяца, каждого дня в 1816 году на 2,5-3оС. Казалось бы – ерунда, какие-то три градуса. Но в промышленно неразвитом человеческом обществе эти три «холодных» градуса вызвали ужасающую катастрофу глобального масштаба.
Европа. В 1816-м и двух последующих годах европейские страны, еще не оправившиеся после наполеоновских войн, стали худшим местом на Земле – на них обрушились холод, голод, эпидемии и острая нехватка топлива. Два года урожая не было вообще. В Англии, Германии и Франции, лихорадочно скупавших зерно по всему миру (главным образом – у Российской Империи), один за другим проходили голодные бунты. Толпы французов, немцев и англичан взламывали склады с зерном и выносили все запасы. Цены на зерно взлетели десятикратно. На фоне постоянных бунтов, массовых поджогов и грабежей власти Швейцарии ввели чрезвычайное положение и комендантский час в стране.
Летние месяцы вместо тепла принесли ураганы, бесконечные дожди и снежные метели. Крупные реки Австрии и Германии вышли из берегов и затопилизначительные площади. Вспыхнула эпидемия тифа. За три года без лета только в Ирландии погибло свыше 100 тысяч человек. Стремление выжить – единственное, что двигало населением Западной Европы в 1816-1818 годы. Десятками тысяч граждане Англии, Ирландии, Шотландии, Франции и Голландии продавали имущество за бесценок, бросали все не распроданное и бежали заокеан на американский континент.
Северная Америка. В марте 1816-го зима не закончилась, сыпал снег и стояли морозы. В апреле-мае Америку накрыли бесконечные дожди с градом, а в июне-июле – заморозки. Урожай кукурузы в северных штатах США безнадежно погиб, попытки вырастить хоть какие-нибудь зерновые в Канаде оказались бесплодными. Газеты наперебой обещали голод, фермеры массово забивали скот. Канадские власти добровольно открыли зерновые склады для населения. Тысячи жителей американских северных земель потянулись на юг – к примеру, штат Вермонт практически обезлюдел.
Китай. Провинции страны, в особенности Юньнань, Хэйлунцзян, Аньхой и Цзянси, оказались под влиянием могучего циклона. Бесконечные дожди шли несколько недель подряд, а летними ночами рисовые поля сковывал мороз. Три года подряд каждое лето в Китае было совсем не летним – дожди и морозы, снег и град. В северных провинциях от голода и холода погибли буйволы. Страну, неспособную выращивать рис из-за внезапного сурового климата и наводнений в долине реки Янцзы, охватил голод.
Индия (в начале XIX века – колония Великобритании (Ост-Индская компания)). Территория страны, для которой летом обычны муссоны (ветра, дующие с океана) и проливные дожди, оказалась под влиянием жесточайшей засухи – муссонов не было. Три года подряд засуха в конце лета сменялась многонедельными ливнями. Резкая смена климата способствовала мутации холерного вибриона – в Бенгалии началась жесточайшая эпидемия холеры, охватившая половину Индии и быстро перемещавшаяся на север.
Россия (Российская Империя). Три разорительных и тяжелейших года для стран Европы, Северной Америки и Азии на территории России прошли удивительно мягко – ни власти, ни население страны попросту ничего не заметили. Даже наоборот, все три года – 1816-й, 1817-й и 1818-й – лето в России прошло гораздо лучше, чем в иные годы. Теплая, умеренно сухая погода способствовала хорошим урожаям зерновых, наперебой закупаемым бедствующими государствами Европы и Северной Америки. Похолодание европейских морей наряду с возможной переменой направления течения Гольфстрим только улучшило климатические условия в России.
Однако отголосок событий трех лет без лета все же коснулся России. В 1830-1831 годах по Российской Империи прокатились две волны эпидемии холеры, новый вид которой возник в 1816-м – в индийской Бенгалии. В Россию вернулись экспедиционные войска, несколько лет участвовавшие в азиатских войнах с персами и турками. Вместе с ними пришла холера, от которой за два года скончались (официальные данные) 197 069 граждан Российской Империи, а всего заболело 466 457 людей.
Три года без лета и события, развивавшиеся в этот период, оказали влияние на многие поколения землян, включая вас, читатели блога свагор.ком. Смотрите сами.Дракула и Франкенштейн. Отдых на Женевском озере (Швейцария) в мае-июне 1816-го компании друзей, среди которых были Джордж Гордон лорд Байрон и Мэри Шелли, был полностью испорчен мрачной погодой и постоянным дождем. Из-за непогоды друзья были вынуждены проводить вечера в каминном зале виллы Диодати, снятой на время отдыха лордом Байроном.
Опиумные войны. Три года без лета серьезно ударили по китайским фермерам в южных провинциях страны, традиционно выращивающим рис. Под угрозой голода, фермеры южного Китая решили выращивать опиумный мак, поскольку он был неприхотлив и гарантировано приносил доход. Хотя императоры династии Цин категорически запрещали возделывать опиумный мак, фермеры игнорировали данный запрет (подкупали чиновников). К 1820 году число опиумных наркоманов в Китае возросло с прежних двух миллионов до семи миллионов человек и император Даогуан запретил импорт опиума в Китай, контрабандно поставляемый в обмен на серебро из колоний Великобритании и США. В ответ Англия, Франция и США начали войну в Китае, целью которой был неограниченный импорт опия в Империю Цин.
Велосипед. Наблюдая сложную ситуацию с овсом для лошадей, сложившуюся в 1816 году, немецкий изобретатель Карл фон Дрез решил построить новый вид транспорта. В 1817-м он создал первый прототип современных велосипедов и мотоциклов – два колеса, рама с сиденьем и Т-образный руль. Правда, педалей у велосипеда фон Дреза не было – седоку предлагалось отталкиваться от земли и притормаживать на поворотах ногами. Карл фон Дрез наиболее известен, как изобретатель железнодорожной дрезины, названной в честь него.
Болдинская осень А.С. Пушкина. Три осенних месяца 1830 года Александр Сергеевич провел в деревне Болдино не по своей воле – из-за холерного карантина, установленного в Москве властями. Именно вибриону холеры, мутировавшему во время необычной засухи, резко сменившейся непрерывными осенними дождями и вызвавшими разлив реки Ганг, а спустя 14 лет занесенному в Российскую Империю, потомки «обязаны» появлению ярчайших произведений Пушкина – «Евгений Онегин», «Сказка о попе и его работнике Балде» и др.
Такова история трех лет без лета, произошедших в начале XIX века и вызванных рядом факторов, включая извержение стратовулкана Тамбора. Остается напомнить вам, что семибалльный Тамбора – далеко не самая значимая вулканическая проблема землян. Имеются, к сожалению, куда более опасные вулканические объекты на Земле – супервулканы.
Источник: http://svagor.com/tri-goda-bez-leta-dolgaya-vulkanicheskaya-zima-19-veka