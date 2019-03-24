Три года без лета. Долгая вулканическая зима 19-го века

Лето – период отпусков, полуденного зноя, фруктового изобилия, мороженного и прохладительных напитков. Время маек, шорт, мини-юбок и пляжных бикини. Только в середине второго десятилетия XIX века лета не было. Лютые зимы сменялись заснеженными веснами и переходили в снежно-холодные «летние» месяцы. Три года без лета, три года без урожая, три года без надежды… Три года, навсегда изменившие человечество.

Все началось в 1812 году – «включились» два вулкана, Ла Суфриер (о.Сент-Винсент, Подветренные острова) и Аву (о.Сангир, Индонезия). Вулканическую эстафету продолжил в 1813 году Суваноседжима (о.Токара, Япония) и, в 1814 году, Майон (о.Лусон, Филиппины). По оценкам ученых, активность четырех вулканов уменьшила среднегодовую температуру на планете на 0,5-0,7оС и нанесла серьезный, хотя и локальный (в регионе своего расположения) урон населению. Однако окончательной причиной мини-версии ледникового периода 1816-1818 годов стал индонезийский Тамбора.10 апреля 1815 года на острове Сумбава (Индонезия) начал извергаться вулкан Тамбора – за несколько часов остров площадью 15 448 км2 был полностью покрыт слоем вулканического пепла полутораметровой толщины. В атмосферу Земли вулканом было выброшено не менее 100 км3 пепла. Активность Тамбора (7 баллов из максимальных 8-ми по вулканическому индексу взрывоопасности) привела к уменьшению среднегодовой температуры еще на 1-1,5оС – пепел поднялся в верхний слой атмосферы и принялся отражать солнечные лучи, действуя подобно плотной серой портьере на окне в солнечный день. Современные ученые называют извержение индонезийского стратовулкана Тамбора самым крупным за последние 2000 лет.

Однако высокая вулканическая активность – это еще не все. «Масла в огонь» добавила наша звезда – Солнце. Годы интенсивного насыщения атмосферы Земли вулканическим пеплом совпали с периодом минимальной солнечной активности (минимумом Дальтона), начавшемся примерно в 1796 году и окончившимся в 1820-м. В начале 19-го века на нашу планету поступало меньше солнечной энергии, чем ранее или позже. Недостаток солнечного тепла снизил среднегодовую температуру на поверхности Земли еще на 1-1,5оС.

Из-за малого количества тепловой энергии Солнца воды морей и океанов остыли примерно на 2оС, что полностью изменило привычный круговорот воды в природе и розу ветров на континентах Северного полушария. Также, по свидетельствам английских капитанов, у восточного побережья Гренландии появилось множество ледяных торосов, чего ранее никогда не было. Напрашивается вывод – в 1816 году (возможно даже раньше – в середине 1815-го) произошло отклонение теплого океанского течения Гольфстрим, обогревающего Европу.

Активные вулканы, слабоактивное Солнце, а также охлаждение океанских и морских вод снизили температуру каждого месяца, каждого дня в 1816 году на 2,5-3оС. Казалось бы – ерунда, какие-то три градуса. Но в промышленно неразвитом человеческом обществе эти три «холодных» градуса вызвали ужасающую катастрофу глобального масштаба.

Европа. В 1816-м и двух последующих годах европейские страны, еще не оправившиеся после наполеоновских войн, стали худшим местом на Земле – на них обрушились холод, голод, эпидемии и острая нехватка топлива. Два года урожая не было вообще. В Англии, Германии и Франции, лихорадочно скупавших зерно по всему миру (главным образом – у Российской Империи), один за другим проходили голодные бунты. Толпы французов, немцев и англичан взламывали склады с зерном и выносили все запасы. Цены на зерно взлетели десятикратно. На фоне постоянных бунтов, массовых поджогов и грабежей власти Швейцарии ввели чрезвычайное положение и комендантский час в стране.

Летние месяцы вместо тепла принесли ураганы, бесконечные дожди и снежные метели. Крупные реки Австрии и Германии вышли из берегов и затопилизначительные площади. Вспыхнула эпидемия тифа. За три года без лета только в Ирландии погибло свыше 100 тысяч человек. Стремление выжить – единственное, что двигало населением Западной Европы в 1816-1818 годы. Десятками тысяч граждане Англии, Ирландии, Шотландии, Франции и Голландии продавали имущество за бесценок, бросали все не распроданное и бежали заокеан на американский континент.

Северная Америка. В марте 1816-го зима не закончилась, сыпал снег и стояли морозы. В апреле-мае Америку накрыли бесконечные дожди с градом, а в июне-июле – заморозки. Урожай кукурузы в северных штатах США безнадежно погиб, попытки вырастить хоть какие-нибудь зерновые в Канаде оказались бесплодными. Газеты наперебой обещали голод, фермеры массово забивали скот. Канадские власти добровольно открыли зерновые склады для населения. Тысячи жителей американских северных земель потянулись на юг – к примеру, штат Вермонт практически обезлюдел.

Китай. Провинции страны, в особенности Юньнань, Хэйлунцзян, Аньхой и Цзянси, оказались под влиянием могучего циклона. Бесконечные дожди шли несколько недель подряд, а летними ночами рисовые поля сковывал мороз. Три года подряд каждое лето в Китае было совсем не летним – дожди и морозы, снег и град. В северных провинциях от голода и холода погибли буйволы. Страну, неспособную выращивать рис из-за внезапного сурового климата и наводнений в долине реки Янцзы, охватил голод.

Индия (в начале XIX века – колония Великобритании (Ост-Индская компания)). Территория страны, для которой летом обычны муссоны (ветра, дующие с океана) и проливные дожди, оказалась под влиянием жесточайшей засухи – муссонов не было. Три года подряд засуха в конце лета сменялась многонедельными ливнями. Резкая смена климата способствовала мутации холерного вибриона – в Бенгалии началась жесточайшая эпидемия холеры, охватившая половину Индии и быстро перемещавшаяся на север.

Россия (Российская Империя). Три разорительных и тяжелейших года для стран Европы, Северной Америки и Азии на территории России прошли удивительно мягко – ни власти, ни население страны попросту ничего не заметили. Даже наоборот, все три года – 1816-й, 1817-й и 1818-й – лето в России прошло гораздо лучше, чем в иные годы. Теплая, умеренно сухая погода способствовала хорошим урожаям зерновых, наперебой закупаемым бедствующими государствами Европы и Северной Америки. Похолодание европейских морей наряду с возможной переменой направления течения Гольфстрим только улучшило климатические условия в России.

Однако отголосок событий трех лет без лета все же коснулся России. В 1830-1831 годах по Российской Империи прокатились две волны эпидемии холеры, новый вид которой возник в 1816-м – в индийской Бенгалии. В Россию вернулись экспедиционные войска, несколько лет участвовавшие в азиатских войнах с персами и турками. Вместе с ними пришла холера, от которой за два года скончались (официальные данные) 197 069 граждан Российской Империи, а всего заболело 466 457 людей.

Три года без лета и события, развивавшиеся в этот период, оказали влияние на многие поколения землян, включая вас, читатели блога свагор.ком. Смотрите сами.Дракула и Франкенштейн. Отдых на Женевском озере (Швейцария) в мае-июне 1816-го компании друзей, среди которых были Джордж Гордон лорд Байрон и Мэри Шелли, был полностью испорчен мрачной погодой и постоянным дождем. Из-за непогоды друзья были вынуждены проводить вечера в каминном зале виллы Диодати, снятой на время отдыха лордом Байроном.

Они развлекались чтением вслух историй о привидениях (книга называлась «Фантасмагорина или Истории о привидениях, фантомах, духах и проч.»). Также обсуждались эксперименты поэта Эразма Дарвина, по слухам исследовавшего в 18-м веке действие слабого электрического тока на органы мертвого человеческого тела. Байрон предложил каждому написать небольшой рассказ на сверхъестественную тему – все равно делать было нечего. Именно тогда к Мэри Шелли пришла идея романа о докторе Франкенштейне – позже она призналась, что сюжет приснился ей после одного из вечеров на вилле Диодати. Лорд Байрон рассказал короткий «сверхъестественный» рассказ об Августе Дарвелле, питавшемся кровью возлюбленных им женщин. Доктор Джон Полидори, нанятый Бароном для ухода за его здоровьем, внимательно запомнил сюжет вампирского рассказа. Позже, когда Байрон уволил Полидори, тот написал короткую повесть о лорде Рутвене, назвав ее «Вампир». Полидори обманул английских издателей – заявил, что вампирская повесть написана Байроном и сам лорд попросил его привезти рукопись в Англию для публикации. Выход повести в 1819 году стала предметом тяжбы между Байроном, отрицавшим авторство «Вампира» и Полидори, утверждавшим обратное. Так или иначе, именно зимнее лето 1816 года стало причиной всех последующих литературных историй о вампирах. Мормоны. В 1816-м Джону Смиту-младшему было 11 лет. Из-за летних заморозков и угрозы голода его семья в 1817 году вынужденно покинула ферму в штате Вермонт и обосновалась в городке Пальмира, расположенном на западе штата Нью-Йорк. Поскольку этот регион был крайне популярен у разного рода проповедников (мягкий климат, изобилие паствы и пожертвований), юный Джон Смит полностью погрузился в изучение религии и околорелигиозных обрядов. Спустя годы, в возрасте 24-х лет Смит опубликовал Книгу Мормона, позже основав религиозную секту мормонов в штате Иллинойс. Удобрение суперфосфат. Дармштадский сын аптекаря Юстус фон Либих пережил три голодных года без лета, когда ему было 13-16 лет. В юности он интересовался петардами и активно экспериментировал с «гремучей» ртутью (фульминат ртути), а с 1831 года, помня о суровых годах «вулканической зимы», занялся глубокими исследованиями органической химии. Фон Либих разработал суперфосфатные удобрения, значительно увеличивающие урожайность зерновых. Кстати, когда индийская холера попала в Европу, случилось это в 50-х годах XIX века, именно Юстус фон Либих разработал первое эффективное лекарство от этого заболевания (название препарата — Fleischinfusum).

Опиумные войны. Три года без лета серьезно ударили по китайским фермерам в южных провинциях страны, традиционно выращивающим рис. Под угрозой голода, фермеры южного Китая решили выращивать опиумный мак, поскольку он был неприхотлив и гарантировано приносил доход. Хотя императоры династии Цин категорически запрещали возделывать опиумный мак, фермеры игнорировали данный запрет (подкупали чиновников). К 1820 году число опиумных наркоманов в Китае возросло с прежних двух миллионов до семи миллионов человек и император Даогуан запретил импорт опиума в Китай, контрабандно поставляемый в обмен на серебро из колоний Великобритании и США. В ответ Англия, Франция и США начали войну в Китае, целью которой был неограниченный импорт опия в Империю Цин.

Велосипед. Наблюдая сложную ситуацию с овсом для лошадей, сложившуюся в 1816 году, немецкий изобретатель Карл фон Дрез решил построить новый вид транспорта. В 1817-м он создал первый прототип современных велосипедов и мотоциклов – два колеса, рама с сиденьем и Т-образный руль. Правда, педалей у велосипеда фон Дреза не было – седоку предлагалось отталкиваться от земли и притормаживать на поворотах ногами. Карл фон Дрез наиболее известен, как изобретатель железнодорожной дрезины, названной в честь него.

Болдинская осень А.С. Пушкина. Три осенних месяца 1830 года Александр Сергеевич провел в деревне Болдино не по своей воле – из-за холерного карантина, установленного в Москве властями. Именно вибриону холеры, мутировавшему во время необычной засухи, резко сменившейся непрерывными осенними дождями и вызвавшими разлив реки Ганг, а спустя 14 лет занесенному в Российскую Империю, потомки «обязаны» появлению ярчайших произведений Пушкина – «Евгений Онегин», «Сказка о попе и его работнике Балде» и др.

Такова история трех лет без лета, произошедших в начале XIX века и вызванных рядом факторов, включая извержение стратовулкана Тамбора. Остается напомнить вам, что семибалльный Тамбора – далеко не самая значимая вулканическая проблема землян. Имеются, к сожалению, куда более опасные вулканические объекты на Земле – супервулканы.

Источник: http://svagor.com/tri-goda-bez-leta-dolgaya-vulkanicheskaya-zima-19-veka