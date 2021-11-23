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Как женщин отвращают от мужчин? Разрушение института семьи и власть капитала

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Наша страна сегодня находится под агрессивной информационной обработкой в интересах капитала, господство которого нуждается в отуплении и развращении народа. Диктату олигархов-глобалистов не нужны образованные люди с критическим мышлением.

А вот малограмотные наёмные работяги, сконцентрированные на добывании денег, запуганные, агрессивные, эгоистичные, безнравственные и регулярно находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, очень даже подходят, чтобы ими управлять и зарабатывать на них.

Создавать такое общество сегодня помогает массмедиа, а одним из направлений информационной агрессии является всё, что касается отношения полов и продолжения рода. Женщинам становится всё сложнее доверять мужчинам, а мужчинам женщинам.

В этом выпуске:
  • Вы узнаете, как женщин отвращают от мужчин в интересах капитализма.
  • Обсудим вклад продуктов массмедиа в разрушение института семьи.

Навигация для видео:

0:00 Вступление
1:18 Отношения за деньги
4:12 Женоненавистники
5:16 Бабники и пикап
6:57 Мужской алкоголизм
8:36 Инфантилизм
9:16 Пусси бой или мужская женственность
12:32 Мужчины-агрессоры
13:50 Разрушение института семьи
15:34 Выводы

Источник: https://whatisgood.ru/theory/analytics/razrushenie-instituta-semi/
Метки: аналитика
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