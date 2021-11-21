339 километров железнодорожного пути в зоне вечной мерзлоты. БАМ // Военная приёмка
339 километров железнодорожного пути в зоне вечной мерзлоты, где температура зимой опускается ниже 50 градусов. В России стартовало строительство второй ветки БАМа – Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Построенный в 70-х годах прошлого века БАМ – одноколейная магистраль, работающая на пределе мощности. Сейчас прокладывается второй путь и огромную роль в его строительстве играют железнодорожные войска. 1700 военнослужащих протянут железнодорожное полотно на самом тяжёлом, самом сложном участке магистрали. Только у «Военной приёмки» появилась уникальная возможность побывать на всех точках БАМа, где трудятся военные железнодорожники.
“…огромную роль в его строительстве играют железнодорожные войска” – диванные войска и к̶о̶м̶с̶о̶ едромольцы замерли в тревожном ожидании. Красота, БЖРК ещё хотели вернуть.
Конечно замрешь тут.
Для космодротов красота это главное.
1700 военнослужащих протянут железнодорожное полотно на самом тяжёлом, самом сложном участке магистрали.
Oпять ЗА ЕДУ.
Нo хoть не кирками и выживут
Стройбаты и полевая жандармерия главные компоненты нашей непобедимой триады.