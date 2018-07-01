Путевой обходчик Федор Крылович: укротитель «Тигров» со станции Осиповичи

Источник: rg.ru

«Одновременный удар необходим, но взрывать рельсы?! Чушь какая-то! Надо взрывать поезда» – так отозвался о плане Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД) полковник Илья Григорьевич Старинов(1). Дерзкий диверсант, выдающийся профессионал взрывного дела имел право на резкую и независимую точку зрения.

Но жизнь внесла в нее неожиданные коррективы.



План ЦШПД

В апреле 1943 года на советско-германском фронте началось самое длительное за войну затишье — продолжавшееся до 5 июля.

В Ставке Верховного главнокомандования и Генеральном штабе напряженно работали над планом летнего наступления (которое должно было начаться после отражения удара немцев на Курской дуге).

К обеспечению этого наступления привлекались и партизаны. Им предписывалось нанести одновременный массированный удар по коммуникациям вермахта – железным дорогам, по которым к фронту шли резервы, техника, боеприпасы, продовольствие и другое снабжение.

«От восхода до заката по выцветшему небосводу в своем извечном вираже катилось серое раскаленное солнце, — вспоминал воевавший на Западном фронте летчик А.Н. Ефимов. — Только к вечеру где-то за горизонтом порой собиралась гроза и, подобно залпам из тысячи орудий, гремел гром, как бы предвещая недругу погибель на русской земле»(2)…

В эти последние июньские дни 1943 года начальник ЦШПД, первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, только в марте надевший форму генерал-лейтенанта, представил командованию план под названием «Рельсовая война». Суть его заключалась в одновременном подрыве на коммуникациях группы армий «Центр» сотен тысяч рельсов.

Тут-то и прозвучало особое мнение заместителя начальника Украинского штаба партизанского движения (УШПД) по диверсиям полковника Старинова.

Начальник Центрального штаба партизанского движения, первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии Пантелеймон Пономаренко.

Специалист — против

Да, подрывать надо не рельсы, а поезда! Пускать их под откос при помощи противопоездных мин замедленного действия, угольных мин (замаскированных под кусок угля, что кидают в паровозный тендер), колесных замыкателей и прочей спецтехники.

Ведь рельсов на коммуникациях вермахта — миллионы штук. А подвижного состава (и прежде всего паровозов) — довольно ограниченное количество.

Полковник Старинов — ас подрывного и диверсионного дела. Учился ему и учил других ещё с 1920-х годов.

Заместитель начальника Украинского штаба партизанского движения (УШПД) по диверсиям полковник Илья Старинов.

И не только учил. Поезда — а также мосты и тоннели — в тылу противника он взрывал ещё в 1936 — 1937 годах, во время гражданской войны в Испании, в бытность военным советником в армии республиканцев.

В 41м руководил минированием железных и шоссейных дорог и мостов на пути наступающего вермахта в Белоруссии, на Украине, под Москвой и Ростовом-на-Дону…

И это Илья Старинов 14 ноября 1941 года испепелил миной замедленного действия штаб немецкого гарнизона в Харькове — уничтожив при этом и начальника гарнизона, командира 68й пехотной дивизии вермахта генерал-майора Георга Брауна. (В генерал-лейтенанты его произвели посмертно).

Мнение такого специалиста — это серьезно.

Тем более что взрывчатки партизанам в 1943 году сумели доставить лишь четверть потребного количества. В Западной Белоруссии они вообще ничего не получили! Площадок, пригодных для посадки двухмоторных «дугласов» (Ли-2 и Си-47), у партизан там не было, а легкомоторным бипланам У-2 не хватало дальности полета для того, чтобы добраться до нынешних Гродненской и Брестской областей…

Да и самих транспортных самолетов для снабжения партизан откровенно не хватало.

Однако белорусские партизаны сумели реализовать план ЦШПД с максимальной эффективностью. Максимальной!

За счет чего?

Плакат В. Прагера, И. Доронина. Партизаны. Крушение.

Разведка доложила точно

Прежде всего подготовка к операции «Рельсовая война» была предельно тщательной.

Железные дороги поделили на участки, за которые отвечала конкретная партизанская бригада, — «от такой-то горки до такой-то насыпи»(3). Эти участки в свою очередь дробились на зоны ответственности конкретных партизанских отрядов.

Партизаны тщательно разведали систему охраны железных дорог.

Выявили, где у немцев блокпосты и дзоты.

На каких участках можно встретить патрульную дрезину.

На каких — пеший патруль.

Выявили участки, удобные для скрытного подхода к железнодорожному полотну. (Это не так просто, как кажется. Ведь немцы уже подчистую вырубали все деревья и кустарники, что росли ближе 150 метров к «железке»).

Распределили роли между конкретными подразделениями, которые будут осуществлять подрыв на данном участке.

Присланные с «Большой земли» инструкторы обучали партизан подрывному делу.

Недостающий тол выплавляли из трофейных снарядов и авиабомб.

В партизанских кузницах ковали крепления, не позволявшие толовым шашкам отвалиться от рельса…

22 июля 1943 года к осуществлению операции «Рельсовая война» приступили партизаны Орловщины и Брянщины.

А в ночь на 3 августа, за два дня до освобождения Орла, к ударам по коммуникациям группы армий «Центр» подключились партизаны Белоруссии, Смоленщины, Калининской и Ленинградской областей.

167 партизанских соединений и отдельных отрядов. Около 100 тысяч партизан…

Белорусский гром

По всей восточной и центральной Белоруссии заработал единый алгоритм…

«Две группы — одна вправо, другая влево. Впереди штурмовики — человек 5-6 автоматчиков. Если пойдет патруль, они должны его уничтожить. За ними идут саперы. В руках кусок тола и взрыватель. Взрывать рельс надо посередине, тогда его надо целиком менять. Рельс — 20 шагов. Десять шагов прошел — положил брусок (тола. — Авт.). Сколько успеешь. Потом идут поджигатели. Горит трут. Нащупывают рукой и зажигают (тянущийся от заложенной саперами толовой шашки бикфордов. — Авт.) шнур. Только первый взрыв — все с дороги вон»(4) (Анатолий Хоняк, бывший политрук 13го отряда Лепельской партизанской бригады имени И.В. Сталина, оперировавшей на железной дороге Полоцк — Молодечно).

Партизаны, не вошедшие в группы штурмовиков, саперов и поджигателей, растаскивали перебитые взрывами рельсы и шпалы.

Топили их в близлежащих болотах…

Враг был ошарашен.

Под откос! Фото: РИА Новости

Тысячи взрывов в течение суток, 3 августа, побудили его предположить, что партизаны включили какую-то фантастическую «адскую машину»…

А ведь подрывали не только рельсы. Подрывали (как предлагал Старинов) и поезда, и мосты.

Перекапывали железнодорожную насыпь.

Пилили телеграфные столбы.

Атаковали железнодорожные станции. Взрывали водокачки и железнодорожное оборудование на станциях Пуховичи, Жлобин, Могилев-I, Тимковичи, Чашники, Коханово, Нахов…

Правдивее всего о результатах «Рельсовой войны» говорят документы вермахта. По их данным, в августе 1943го партизаны Белоруссии, Брянщины, Смоленщины и Калининской области произвели на железных дорогах 217 крупных и 12 717 мелких взрывов, а также 3011 взрывов мин и осуществили 781 нападение на железнодорожные станции. При этом было пущено под откос 80 паровозов и 625 вагонов, повреждено 74 паровоза и 214 вагонов, а 150 километров железнодорожных путей разобрано (из сводки командования группы армий «Центр» от 15 сентября 1943 года)(5).

А вот к чему привели эти потери.

«Движение по железным дорогам на востоке часто прекращается из-за подрывов рельсов (в районе группы армий „Центр“ 3.8 произошло 75 больших аварий и 1800 взрывов). Движение поездов в районе группы армий „Центр“ с 4.8 прекращено на 48 часов» (дневник Верховного командования вермахта (ОКВ) за 4 августа 1943 года).

“За последние ночи существенно изменилось положение на железных дорогах из-за молниеносно проведенной серии взрывов, которые парализовали все движение в тылу группы армий «Центр» (дневник ОКВ за 6 августа 1943 года)(6).

К примеру, части 68-й и 125-й пехотных дивизий, следовавшие по железной дороге Молодечно — Минск, сумели доехать лишь до станции Олехновичи. Дальше пришлось идти к линии фронта пешим порядком: железнодорожное полотно было разрушено слишком основательно…

Действия партизан «сильно затрудняли снабжение немецких войск и проведение оперативного маневра» (бывший офицер Генерального штаба сухопутных сил вермахта Эйке Миддельдорф)(7).

«Многочисленные серийные подрывы в значительной степени препятствовали железнодорожному движению и обусловливали большую потерю материалов железнодорожного путевого хозяйства. Различные незаменимые участки пути выводились этими диверсионными актами на долгое время» (бывший начальник транспортного управления группы армий «Центр» Герман Теске)(8).

Чтобы перебросить войска вдоль линии фронта — проходившей по Смоленщине и Брянщине — немцам пришлось делать огромный крюк через Польшу и Литву!

Потому что в Белоруссии железные дороги уже толком не работали.

Партизаны разбирают железнодорожное полотно в районе Орши. Фото: ТАСС

Рельсы из Франции

Если в начале 1943-го на оккупированной территории СССР немцы кое-где снимали рельсы, чтобы отправить их на переплавку, то после начала «Рельсовой войны» они стали собирать их где только можно, чтобы использовать по назначению!

Чтобы обеспечить движение хотя бы по важнейшим железным дорогам Белоруссии, стали демонтировать запасные пути на станциях и разъездах.

Демонтировать вторую колею на ряде двухколейных участков.

Некоторые железнодорожные ветки стали вообще разбирать.

Стали завозить рельсы из Польши.

Из Германии!

Из Франции! По распоряжению Гитлера командующий вооруженными силами Германии на Западе генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт потребовал от главы правительства неоккупированной части Франции Пьера Лаваля снять со вторых путей значительное количество рельсов для отправки их на Восток(9).

И это при том, что немцы научились довольно быстро исправлять повреждения пути — при помощи восстановительных поездов, специальных 80 сантиметровых мостиков — помогавших протолкнуть поезд через подорванный участок полотна.

А ведь «Рельсовая война», напомним, не сводилась к одному лишь подрыву рельсов. «Лекала» выдающегося диверсанта Ильи Старинова тоже были взяты на вооружение.

«Рельсовая война» — на каждом километре. Фото: РИА Новости

30 июля 1943 года на станции Осиповичи прогремел страшный взрыв.

Это сработала мина, переданная спецотрядом Наркомата госбезопасности Белорусской ССР «Храбрецы» подпольщику, путевому обходчику Федору Андреевичу Крыловичу — и подложенная им в эшелон с горюче-смазочными материалами.

От горящих цистерн пламя перекинулось на соседние эшелоны. С танками и авиабомбами…

Взрывы, помимо прочего, уничтожили 11 тяжелых танков «Тигр»(10) — следовавших на пополнение либо 505-го тяжелого танкового батальона, либо 13-й роты моторизованной дивизии «Великая Германия».

Если 13-й роты «Великой Германии» (штат — 14 «Тигров»), то, значит, это из-за Крыловича её пришлось отвести 4 августа из-под Орла в тыл, на пополнение!

А если танки предназначались 505-му батальону (штат — 45 «Тигров»), то, получи он эти 11 машин, насколько легче были бы для него те тяжелые бои под Кромами, которые он вел 3, 4 и 5 августа(11), сдерживая войска Центрального фронта…

Так что уничтожение 11 «Тигров» — гораздо бОльшая помощь фронту, чем кажется на первый взгляд.

Кстати, белорус Федор Крылович уничтожил почти 1% всех выпущенных в Германии «Тигров» (1350 штук(12)). Антигитлеровской коалиции хватило бы 150 человек, если бы каждый из них истреблял «Тигры» с такой эффективностью…

Путевой обходчик Федор Андреевич Крылович и памятник ему на станции Осиповичи I.

«Концерт» по заявкам

31 августа 1943 года штабисты группы армий «Центр» сделают тяжелое для себя признание:

«Впервые партизанами проведена операция небывалых размеров по срыву немецкого подвоза путем планомерного и внезапного нарушения железнодорожного сообщения… Систематическое сосредоточение сил на главных путях подвоза к фронту и важнейших путях связи с фронтом (Борисов — Орша, Минск — Гомель, Витебск — Жлобин, Могилев — Унеча) является ярким выражением централизованного управления»(13)…

А уже 19 сентября начнется операция «Концерт» — продолжение «Рельсовой войны» на пространстве от Карелии до Крыма. К ней подключатся партизаны и Западной Белоруссии…

P.S. Спустя 75 лет надо признать: полковник Илья Старинов недооценил, насколько повысит эффект от подрыва «только рельсов» тщательная организация дела белорусскими партизанами. Даже гениальный диверсант не мог предвидеть, что в условиях кровопролитных боев можно подготовить столь блистательную, микроскопически выверенную операцию…

Успешно применив мины в 1943 году на железных дорогах оккупированной Украины, в 1944м Старинов стал заместителем начальника уже Польского штаба партизанского движения. В 1945м руководил разминированием и восстановлением железных дорог в Германии, затем — на Западной Украине (где противостоял оуновцам).

Многие годы совершенствовал тактику диверсий.

Скончался в 2000 году.

1. Старинов И.Г. Мины ждут своего часа. М., 1964. С. 247.

2. Ефимов А.Н. Над полем боя. М., 2001. С. 155.

3. Драбкин А. На войне как на войне. С. 600.

4. Там же.

5. Великая Отечественная война. 1941—1945. Военно-исторические очерки. Кн. 2. Перелом. М., 1998. С. 343.

6. Цит. по: Там же. С. 342-343.

7. Миддельдорф Э. Русская кампания: тактика и вооружение. СПб.; М., 2000. С. 422.

8. Teske H. Partisanen gegen die Eisenbahnen // Wehrwissenschaftliche Rundschau. 1953. Heft 10. S. 472.

9. История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941—1945. Т. 3. М., 1961. С. 468.

10. Миддельдорф Э. Указ. соч. С. 423.

11. Panzerkampfwagen VI «Тигр». История создания и применения. М., 1995. С. 19.

12. Подсчитано по: Барятинский М. Тяжелый танк «Тигр» // Бронеколлекция. 1998. N 6 (21). С. 8.

13. Цит. по: Великая Отечественная война. 1941—1945. Военно-исторические очерки. Кн. 2. С. 343.

Источник: nstarikov.ru