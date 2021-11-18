Imram & Mariam – концерт-медитация ‘Fusion’ / Мантры, бхаджаны, духовная музыка
Советуем слушать концерт в НАУШНИКАХ или на качественной̆ акустической̆ системе, чтобы хорошее качество звука помогало более тонкому восприятию.
Даже если раньше вам никогда не доводилось петь бхаджаны, слушая Имрама и Мариам, вы не сможете устоять.
Уникальный дуэт певцов, создателей музыкальных композиций и в то же время музыкантов-мультиинструменталистов способен вызвать в вас высочайшие Духовные переживания, радость и любовь, которые останутся с вами навсегда.
Присоединяйтесь, приглашайте ваших родных и близких!