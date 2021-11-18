Главная » Видео, Творчество

Imram & Mariam – концерт-медитация ‘Fusion’ / Мантры, бхаджаны, духовная музыка

71 0

Советуем слушать концерт в НАУШНИКАХ или на качественной̆ акустической̆ системе, чтобы хорошее качество звука помогало более тонкому восприятию.

Даже если раньше вам никогда не доводилось петь бхаджаны, слушая Имрама и Мариам, вы не сможете устоять. 

Уникальный дуэт певцов, создателей музыкальных композиций и в то же время музыкантов-мультиинструменталистов способен вызвать в вас высочайшие Духовные переживания, радость и любовь, которые останутся с вами навсегда.

Присоединяйтесь, приглашайте ваших родных и близких!
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eGDTg2UScJg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия на грани падения – пророчество Ванги сбывается
Вспомним еще раз пророчества о России
Тайна позы лотоса. Каратэ и КИ-АЙ. Шаманский транс. 40 чакр
Какая Вера была на Руси до Романовых? Главная ложь историков...
Книги Левашовых на «Архангельск-Экспо»
Путину - русское чудо ВОСЬМЁРКА.
Я Люблю Россию! Я Горжусь ОМОНом!
Духовное путешествие Тайланд

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru