Новости Украины и Новороссии 19 ноября 2017

Как я всегда говорил, к человеку относятся ровно так, как он позволяет к себе относиться. Эта аксиома также относится к государствам и народам. Если у народа нет и крупицы собственного достоинства, с ним можно делать все что угодно.

Он безропотно снесет даже самые отвратительные вещи, которые с ним будут делать. Точно так же, как это сейчас происходит на Украине.

Украинские граждане позволили превратить себя в нищее бесправное быдло, которое можно спокойно унижать, которому можно внаглую врать любую ахинею, которое можно отправлять убивать и умирать за американские геополитические интересы, в которое можно безнаказанно стрелять (если ты, конечно, депутат или «патриот»), которое можно грабить, на котором можно испытывать биологическое оружие (на Украине 14 американских военных биолабораторий — больше, чем в любой другой стране мира) и так далее.

Теперь их хотят сделать ещё и радиоактивными мутантами (можно подумать, что одной Чернобыльской катастрофы было мало). Можно — потому что рабы безропотно стерпят.

Всего за 100 километров от Киева, в зоне Чернобыльского отчуждения (и всего в десяти километрах от белорусской границы), торжественно открыто строительство хранилища ядерных отходов (так называемого «Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива», ЦХОЯТ).

На открытии строительства вице-премьер Кистион нёс откровенную ахинею о том, что хранилище радиоактивных отходов — это «крупный инвестиционный проект, который поможет развиваться экономике страны».

Серьёзно? Тогда и львовский мусор, которым завалена уже половина Украины, — это тоже «стратегический ресурс, развивающий экономику». Но мусор хотя бы не «фонит».

На мероприятии, кроме вице-премьера Владимира Кистиона и министра энергетики Насалика, присутствовала и посол США Мари Йованович. Присутствие последней не удивительно, о чём ниже.

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Проект строительства одобрили в июне на заседании Кабинета министров, причём приняли его без обсуждения. Действительно, чего обсуждать, если американские хозяева приказали?

Ситуация проста до неприличия. «Отсталая» Россия реализовала замкнутый ядерный цикл с полной утилизацией ядерных отходов, а «передовые» США ничего подобного изобрести и внедрить не смогли.

В результате чего Россия (а точнее, госкорпорация «Росатом») готова принимать отходы поставляемого ей ядерного топлива на утилизацию, а в США с этим огромная проблема.

США пытались решить эту проблему, построив подземные хранилища для ядерных отходов. Но для строительства подобного хранилища по их стандартам безопасности нужно выполнить множество условий, например:

— глубина расположения хранилища должна быть не менее 1500 метров;

— расположено оно должно быть в удалённой от городов местности;

— отсутствие грунтовых вод (что само по себе редкость);

— солевые шахты для предотвращения влажности;

— район расположения должен обладать низкой сейсмической активностью;

— хранилище должно быть рассчитано минимум на 70 тысяч лет хранения отходов (возможно, дольше, я читал соответствующую документацию ещё весной, воспроизвожу по памяти, так что могу и ошибаться);

— и ещё несколько пунктов. Соответствующее место искали больше десяти лет, несколько вроде подходящих площадок забраковали, потратили на документацию и геологоразведку несколько сотен миллионов долларов, но ни одного подходящего по всем параметрам места в пределах США не нашли.

Ситуацию усугубило то, что в прошлом году Российская Федерация в ответ на недружественные действия Соединённых Штатов в одностороннем порядке вышла из договора об утилизации плутония.

Как говорится в указе президента Владимира Путина, решение принято в связи с «возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий» США, а также неспособностью правительства Соединённых Штатов «обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с международными договорами».

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Соответственно уже больше года в США копятся радиоактивные отходы, которые попросту некуда девать.

Атомные электростанции вынуждены нести убытки и тратить очень большие деньги (сотни миллионов долларов по самым скромным подсчётам) на временное хранение, что, в свою очередь, чревато различными техногенными катастрофами и утечками.

Даже если место для постройки подземного хранилища будет найдено, то на его строительство потребуется ещё несколько лет и серьёзные вложения.

Вдобавок ко всему американское подразделение Westinghouse, которое должно было заниматься этим строительством по более ранним планам и договорённостям, не так давно объявило себя банкротом, и сегодня этим банально некому заниматься.

Но выход есть! Ведь у американцев есть на другом континенте послушные рабы, которые готовы за совсем смешные деньги принимать у себя на хранение любую самую мерзкую гадость, — укропейцы.

Смешные деньги — это примерно 35 миллионов долларов. Примерно по доллару на рыло каждому жителю Украины (но мы-то понимаем, что рядовым гражданам и доллара не достанется, а всё осядет у нескольких продажных чиновников).

Века меняются, а туземцы — нет. Американские туземцы за пару долларов продавали огромные территории, а украинские за доллар — свои генофонд и будущее.

И если в США хранилище по стандартам безопасности должно быть подземным, в сейсмоустойчивом и засушливом (в идеале — в пустынном) районе, то на Украине его можно сделать прямо на поверхности и невзирая на то, что вокруг болотистая местность с кучей мелких речушек, впадающих в реку Припять (а та, в свою очередь, впадает в Днепр, текущий прямо в Киев). Можете сами посмотреть на карте, где расположено село Буряковка, если мне не верите.

Стандарты безопасности? Да всем плевать! Никто в рядах порошенковской клики не связывает своё будущее с Украиной и не планирует оставаться там жить. Они, как поется в песне, «уедут жить в Лондон» (или Майями, как Яценюк), а светиться в темноте будет бессловесное нерабыдло.

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А рядовые укропейцы за очень недорого готовы даже скушать радиоактивные отходы. Ведь это отходы «из самой Гамэрыкы»! Будут чавкать и нахваливать. И если повезёт, то светиться нерабыдло будет жёлтым и голубым цветами — это так патриотично!

P.S. Я уже молчу о том, что радиоактивная техника из Буряковки и других окружающих сёл сейчас активно вывозится «сталкерами» на металлолом, а военную технику оттуда же неоднократно обнаруживали в составе ВСУ в зоне «АТО».

Но это уже совсем другая большая история.

Александр Роджерс