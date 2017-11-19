Новости Украины и Новороссии 19 ноября 2017
- 09:27 Польша заблокировала транзит украинских грузов.
- 09:13 Трампу предложат выделить Украине 47 млн долларов на «Джавелины», — СМИ США.
- 08:00 Украина Майдана: Как нажить врагов со всех сторон.
- 05:00 Американцы превращают Украину в радиоактивную помойку.
- 02:00 Одесса: Число пострадавших во время массовой драки полицейских увеличилось до 20.
- 01:29 Американский режиссер поможет боевикам «АТО» трансцендентальной медитацией.
- Вчера 22:10 «Заигрались в Бандеру»: Польша перекрыла украинским грузам путь в Европу (ВИДЕО).
- Вчера 20:44 В Одессе рассказали подробности срыва экстремистами спектакля Райкина.
Польша заблокировала транзит украинских грузов
Варшава заблокировала транзит украинских грузов через территорию страны из-за политики Киева, передает РИА Новости заявление экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко.
“Во Львове, на всех западных границах – тысячи грузовиков из-за того, что мы заигрались в Бандеру, Шухевича. Нам полностью перекрыли путь в Европу. А до этого благодаря “Свободе” нам перекрыли путь транзита через страны СНГ”, -
сказа Червоненко в эфире канала ZIK.
“Благодаря заигрыванию с западным электоратом мы потеряли очень большие деньги и большое будущее. Мы почти потеряли транзит”, - добавил он, отметив, что когда он возглавлял ведомство в 2005 году, «объем транзита достигал 5 миллионов тонн, тогда как сейчас эта цифра составляет лишь 250 тысяч тонн».
“И если мы не победим сейчас здравым смыслом, то сотни тысяч людей останутся без работы вместе с семьями”, - подвел итого экс-министр.
Напомним, в последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам. Польша осуждает Украину за героизацию ОУН-УПА (организация запрещена в РФ).
В субботу польские пограничники отказали во въезде в республику секретарю государственной межведомственной комиссии Украины Святославу Шеремету, который оказался в черном списке лиц, поддерживающих антипольскую позицию.
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Трампу предложат выделить Украине 47 млн долларов на «Джавелины», — СМИ США
Совет национальной безопасности США принял решение рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине грант на 47 миллионов долларов для покупки американского вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin.
Об этом сообщил ABC со ссылкой на источники в Госдепартаменте.
В Белом доме предлагают пойти на такой шаг с целью «сдерживания агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов», утверждает телеканал.
Когда именно американскому лидеру представят финансовые рекомендации по поводу Украины, не уточняется. Для того чтобы предложение вступило в силу, нужно будет получить одобрение конгресса.
Официально в Совете национальной безопасности от комментариев воздержались.
Американский сенат вслед за палатой представителей в минувший четверг принял по упрощенной процедуре и направил на подпись главе государства оборонный бюджет на 2018 год, предусматривающий среди прочего выделение 4,6 миллиарда долларов на «сдерживание» России в Европе. Общий объем бюджета составляет 692 миллиарда долларов.
Документ, помимо прочего, предполагает выделение военной помощи Украине в размере 350 миллионов долларов, половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере.
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Украина Майдана: Как нажить врагов со всех сторон
У маньяков нет друзей, а есть лишь потенциальные жертвы — эту истину Украина доказывает раз за разом, неустанно, с полным пренебрежением и к собственной выгоде, и к международному мнению, пишет «Журналистская правда».
На этот раз, перессорившись абсолютно со всеми соседними государствами (кроме, кажется, Словакии), «европейская сверхдержава» решила, что, кажется, чего-то не хватает… ах да, точно, Белоруссия же «осталась неохваченной»! Непорядок! И украинский политик Игорь Мирошниченко предложил начать против неё диверсионную деятельность.
Бедная Белоруссия! Сколько ни пыталась она хоть как-то помочь своей буйнопомешанной соседке, сколько ни выступала посредником, предоставляя Минск как площадку для переговоров — не в коня корм, маньяк добра не помнит.
И вот, после того, как в ООН прошло голосование по достаточно проходной резолюции о правах человека в Крыму (проходной — потому что никаких нарушений прав человека в Крыму нет, и для резолюции, собственно, отсутствует реальный повод), и Белоруссия вместе с ещё 24 странами эту резолюцию не одобрили — всё, диверсанты пошли вострить лыжи.
Мирошниченко в телеэфире: «Дипломатия должна иметь здравый смысл, а мы должны четко понимать, что минский процесс, его сценарий пишется не в украинских интересах, также и место проведения этих переговоров является на де-факто вражеской территории. Мы должны делать все для того, чтобы вырвать Белоруссию из горизонта, из сферы влияния РФ.
Дипломаты должны делать это на своем уровне разными способами, но должны четко понимать, что без, и я это откровенно и серьезно говорю, без создания серьезных диверсионно-разведывательных групп и проведения диверсий на территории, в том числе информационной, Белоруссии, РФ, мы этого не добьемся».
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Вы узнаёте знакомую логику: чтобы вырвать Белоруссию из сферы влияния РФ (и перевести, соответственно, куда — в сферу влияния нищей и больной Украины?), нужно диверсии, больше диверсий? Это же — да, правильно, это логика «борьбы за Крым и Донбасс»: мы им там устроим ад, чтобы они попросились обратно.
Логика не людей, а демонов, чертей из пекла. Логика насквозь порочная, так как сколько диверсантов Киев в Крым не засылал (а засылал немало) — почему-то это у крымчан желания вернуться в незалежно-террористические объятия ни на йоту не вызвало.
И обстрелы Донбасса (приснопамятное порошенковское: «У нас дети пойдут в школу и детские садики, у них они будут сидеть в подвалах») тоже почему-то любви к Украине не прибавили.
Но маньяку ведь результат вторичен — ему ценен сам процесс. Так что, Белоруссия, готовься! Тебя скоро могут начать «вырывать из сферы влияния РФ» взрывами на электростанциях и обрушением ЛЭП.
Кстати, это ведь будет даже не первой попыткой вмешаться в жизнь Белоруссии — два года назад украинские боевики сотнями ехали в Минск, чтобы устроить майдан после президентских выборов. Их, правда, быстро обезвредили.
И разве есть что-то удивительное, что эту мысль выразил именно Мирошниченко — садист и мерзавец? «Бывшая жена депутата Киевсовета от партии „Свобода” Игоря Мирошниченко Галина Кальченко рассказала, как он бил их совместную дочь Любаву по губам за любое слово, сказанное на русском языке, передает «Обозреватель».
По словам Галины, уже во время свадебного путешествия она поняла, что ее ждет трудная совместная жизнь с Мирошниченко. «Игорю все во мне не нравилось. Не нравилось, что я говорю по-русски, ем что хочу, пью пепси-колу.
У него вся жизнь — борьба, он находит объект и начинает с ним бороться. В прошлой его жизни это была я. И наша дочка, на которую он орал: „Не смій цією сучою мовою розмовляти!” — и бил по губам, стоило ей хоть слово сказать по-русски».
Завершая с этой «логикой», можно только сказать: это мышление насильника и садиста, которому никакие другие способы добиться симпатии и любви априори недоступны. Мышление маньяка.
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Но разве кто-то из украинского истеблишмента возразил Мирошниченко, одернул его, дезавуировал его слова? А КОМУ, простите, там опровергать? Киве? Авакову? Мосийчуку? Парасюку? Да это же не хомо сапиенс, это гоминиды какие-то.
Но вот ещё какая штука — а ведь Белоруссией дело может не ограничиться, в списке голосовавших против украинской резолюции есть и другие страны: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, ЮАР, Сирия, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве. Туда ТОЖЕ диверсантов посылать? В Китай, Индию, Иран?
Вот это, кстати, будет дикая хохма! Интересно, в эритрейском или угандийском хаосе украинский теракт хоть вообще заметят? Как справятся украинские ДРГ с Корпусом Стражей Исламской Революции? Получится ли доехать автостопом до Мьянмы? Наконец, кто круче — отморозки Родриго Дутерте или отморозки из свидомых нацбатов?
Шутки шутками, а вот Армении, Казахстану, Киргизии и Узбекистану стоит напрячься. Их тоже, поди, на заметку взяли в список будущих целей. На просторах СНГ завелась страна-маньяк, и она активно ищет жертв.
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Григорий Игнатов
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Американцы превращают Украину в радиоактивную помойку
Как я всегда говорил, к человеку относятся ровно так, как он позволяет к себе относиться. Эта аксиома также относится к государствам и народам. Если у народа нет и крупицы собственного достоинства, с ним можно делать все что угодно.
Он безропотно снесет даже самые отвратительные вещи, которые с ним будут делать. Точно так же, как это сейчас происходит на Украине.
Украинские граждане позволили превратить себя в нищее бесправное быдло, которое можно спокойно унижать, которому можно внаглую врать любую ахинею, которое можно отправлять убивать и умирать за американские геополитические интересы, в которое можно безнаказанно стрелять (если ты, конечно, депутат или «патриот»), которое можно грабить, на котором можно испытывать биологическое оружие (на Украине 14 американских военных биолабораторий — больше, чем в любой другой стране мира) и так далее.
Теперь их хотят сделать ещё и радиоактивными мутантами (можно подумать, что одной Чернобыльской катастрофы было мало). Можно — потому что рабы безропотно стерпят.
Всего за 100 километров от Киева, в зоне Чернобыльского отчуждения (и всего в десяти километрах от белорусской границы), торжественно открыто строительство хранилища ядерных отходов (так называемого «Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива», ЦХОЯТ).
На открытии строительства вице-премьер Кистион нёс откровенную ахинею о том, что хранилище радиоактивных отходов — это «крупный инвестиционный проект, который поможет развиваться экономике страны».
Серьёзно? Тогда и львовский мусор, которым завалена уже половина Украины, — это тоже «стратегический ресурс, развивающий экономику». Но мусор хотя бы не «фонит».
На мероприятии, кроме вице-премьера Владимира Кистиона и министра энергетики Насалика, присутствовала и посол США Мари Йованович. Присутствие последней не удивительно, о чём ниже.
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Проект строительства одобрили в июне на заседании Кабинета министров, причём приняли его без обсуждения. Действительно, чего обсуждать, если американские хозяева приказали?
Ситуация проста до неприличия. «Отсталая» Россия реализовала замкнутый ядерный цикл с полной утилизацией ядерных отходов, а «передовые» США ничего подобного изобрести и внедрить не смогли.
В результате чего Россия (а точнее, госкорпорация «Росатом») готова принимать отходы поставляемого ей ядерного топлива на утилизацию, а в США с этим огромная проблема.
США пытались решить эту проблему, построив подземные хранилища для ядерных отходов. Но для строительства подобного хранилища по их стандартам безопасности нужно выполнить множество условий, например:
— глубина расположения хранилища должна быть не менее 1500 метров;
— расположено оно должно быть в удалённой от городов местности;
— отсутствие грунтовых вод (что само по себе редкость);
— солевые шахты для предотвращения влажности;
— район расположения должен обладать низкой сейсмической активностью;
— хранилище должно быть рассчитано минимум на 70 тысяч лет хранения отходов (возможно, дольше, я читал соответствующую документацию ещё весной, воспроизвожу по памяти, так что могу и ошибаться);
— и ещё несколько пунктов. Соответствующее место искали больше десяти лет, несколько вроде подходящих площадок забраковали, потратили на документацию и геологоразведку несколько сотен миллионов долларов, но ни одного подходящего по всем параметрам места в пределах США не нашли.
Ситуацию усугубило то, что в прошлом году Российская Федерация в ответ на недружественные действия Соединённых Штатов в одностороннем порядке вышла из договора об утилизации плутония.
Как говорится в указе президента Владимира Путина, решение принято в связи с «возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий» США, а также неспособностью правительства Соединённых Штатов «обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с международными договорами».
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Соответственно уже больше года в США копятся радиоактивные отходы, которые попросту некуда девать.
Атомные электростанции вынуждены нести убытки и тратить очень большие деньги (сотни миллионов долларов по самым скромным подсчётам) на временное хранение, что, в свою очередь, чревато различными техногенными катастрофами и утечками.
Даже если место для постройки подземного хранилища будет найдено, то на его строительство потребуется ещё несколько лет и серьёзные вложения.
Вдобавок ко всему американское подразделение Westinghouse, которое должно было заниматься этим строительством по более ранним планам и договорённостям, не так давно объявило себя банкротом, и сегодня этим банально некому заниматься.
Но выход есть! Ведь у американцев есть на другом континенте послушные рабы, которые готовы за совсем смешные деньги принимать у себя на хранение любую самую мерзкую гадость, — укропейцы.
Смешные деньги — это примерно 35 миллионов долларов. Примерно по доллару на рыло каждому жителю Украины (но мы-то понимаем, что рядовым гражданам и доллара не достанется, а всё осядет у нескольких продажных чиновников).
Века меняются, а туземцы — нет. Американские туземцы за пару долларов продавали огромные территории, а украинские за доллар — свои генофонд и будущее.
И если в США хранилище по стандартам безопасности должно быть подземным, в сейсмоустойчивом и засушливом (в идеале — в пустынном) районе, то на Украине его можно сделать прямо на поверхности и невзирая на то, что вокруг болотистая местность с кучей мелких речушек, впадающих в реку Припять (а та, в свою очередь, впадает в Днепр, текущий прямо в Киев). Можете сами посмотреть на карте, где расположено село Буряковка, если мне не верите.
Стандарты безопасности? Да всем плевать! Никто в рядах порошенковской клики не связывает своё будущее с Украиной и не планирует оставаться там жить. Они, как поется в песне, «уедут жить в Лондон» (или Майями, как Яценюк), а светиться в темноте будет бессловесное нерабыдло.
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А рядовые укропейцы за очень недорого готовы даже скушать радиоактивные отходы. Ведь это отходы «из самой Гамэрыкы»! Будут чавкать и нахваливать. И если повезёт, то светиться нерабыдло будет жёлтым и голубым цветами — это так патриотично!
P.S. Я уже молчу о том, что радиоактивная техника из Буряковки и других окружающих сёл сейчас активно вывозится «сталкерами» на металлолом, а военную технику оттуда же неоднократно обнаруживали в составе ВСУ в зоне «АТО».
Но это уже совсем другая большая история.
Александр Роджерс
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Одесса: Число пострадавших во время массовой драки полицейских увеличилось до 20
В полиции Одесской области сообщили, что в результате столкновений с участниками акции протеста в Городском саду пострадали 20 полицейских.
«За медицинской помощью правоохранители обратились с диагнозами: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы, химические ожоги кожи и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивиты химического происхождения», — сообщила пресс-служба полиции.
Отмечается, что массовых беспорядков не допущено, а среди гражданских лиц пострадавших нет.
Открыты уголовные производства по статьям «хулиганство» и «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».
Как ранее сообщала «Русская Весна», митинг в Одессе, который проходил с целью не допустить строительства на территории Городского сада, перерос в потасовку. Ранее сообщалось об 11 пострадавших правоохранителях, в том числе начальнике городской полиции.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Американский режиссер поможет боевикам «АТО» трансцендентальной медитацией
Известный американский режиссер Дэвид Линч собирает средства для своего фонда, продвигающего идеи трансцендентальной медитации, которая поможет боевикам «АТО» справиться с посттравматическим синдромом.
Об этом он заявил во время своего визита в Киев.
«Пост-травматический стресс — это реальная проблема. Тех, кто им страдает, по ночам мучают кошмары. И в дневное время это такой же кошмар. Он так сильно влияет на них, на их семьи, их друзей. Некоторые принимают наркотики. Но наркотики не избавляют от него. Они лишь маскируют его. Алкоголь лишь маскирует его. Он не избавляет от душевных травм», — заявил режиссер.
По его словам, медитация позволит этим людям «нырнуть глубоко в себя».
В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил американского кинорежиссера за открытие в стране представительства его благотворительного фонда.
«Встретился с легендарным американским кинорежиссером Дэвидом Линчем. Он прибыл в Украину для открытия представительства благотворительного Фонда. Фонд Линча занимается трансцендентальной медитацией, помогает ветеранам войны, беженцам, жертвам домашнего насилия. Поблагодарил за решение открыть в Украине этот Фонд. Это важная и символическая миссия», — заявил Порошенко.
Он отметил, что помощь военным является очень актуальным и важным вопросом для Украины.
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«Заигрались в Бандеру»: Польша перекрыла украинским грузам путь в Европу (ВИДЕО)
Польша заблокировала транзит украинских грузовиков через свою территорию.
Об этом заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.
По его словам, запрет вызван националистической политикой Украины.
«Во Львове, на всех западных границах тысячи грузовиков из-за того, что мы заигрались в Бандеру, Шухевича. Нам полностью перекрыли путь в Европу. А до этого благодаря „Свободе” нам перекрыли путь транзита в СНГ», — сказал он.
«Вся украинская отрасль, которая была единственной негосударственной, которая развита именно в Западной Украине, они приговорены к вымиранию. Мы потеряли еще одну отрасль», — отметил Червоненко.
Экс-министр предупредил, что если «мы не победим сейчас здравым рассудком, то сотни тысяч людей останутся без работы вместе с семьями».
«Мы потеряли очень большие деньги и большое будущее», — резюмировал Червоненко
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В Одессе рассказали подробности срыва экстремистами спектакля Райкина
В Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Василько раскрыли подробности инцидента со срывом спектакля Константина Райкина.
Как рассказала сотрудница учреждения телеканалу RT, актер не в первый раз выходит на сцену в Одессе, однако ранее все его выступления проходили спокойно.
«Почему-то тогда никого не волновало, что он там сказал про Крым. А именно вчера возникла эта непонятная ситуация. Зачем это было сделано?» — отметила женщина.
По ее словам, националисты блокировали зрительный зал в течение двух часов. При этом часть публики испугалась и покинула театр, но большая часть зрителей осталась до самого конца.
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В тот момент, когда Райкин вышел на сцену в сопровождении охранников, сотрудники правоохранительных органов встали перед сценой и не дали радикалам прорваться к артисту.
Сотрудница также добавила, что, несмотря на вынужденную отмену выступления, зрители не выражали негативных эмоций, а, напротив, аплодировали актеру и кричали ему: «Браво».
Ранее сообщалось, что концерт Райкина должен был состояться накануне вечером, однако был сорван украинскими националистами. Радикалы ворвались в зрительный зал и заявили, что хотят получить от актера ответ на вопрос «чей Крым?» В итоге выступление пришлось отменить.
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