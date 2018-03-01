Рок, наркотики, сатанизм

На Западе еще несколько десятилетий назад своды законов предусмотрели запрещение всей подсознательной техники в области рекламы, кино, печатных изданий, радио и телевидения. Но никто не рассматривал вопрос о распространении этого запрещения законом в сфере производства пластинок, кассет и материала, предназначенного для прослушивания и просмотра. Это упущение закона позволило рок-н-роллу получить полную свободу действий в использовании всей доступной электронной техники с тем, чтобы развратить сознание и сердца молодежи.



Авторы концепции подсознательного сообщения отдавали себе полный отчет в тех целях, которые они хотели достигнуть: именно, произвести глубокую революцию, способную на всякого рода ниспровержения. Аудитория при этом совершенно не подозревает о том, что она подвергается манипуляции, испытывает глубокое вторжение в область сознания и подсознания.



В силу того, что ни сознательное мышление, ни воля не подозревают никакой опасности и не в состоянии сделать какое-либо здравое суждение, сообщение улавливается в области подсознательного, где оно расшифровывается, реконструируется, чтобы быть переданным через память сознательному "я" [8].

Сообщения, передаваемые в сатанистской рок-музыке и воздействующие на подсознание человека, могут иметь самое различное содержание:



всевозможные виды половых извращений,



призыв к бунту против установленного порядка,



побуждение к самоубийству,



подстрекательство к насилию и убийству,



посвящение сатане.



Послушаем, что говорят сами адепты рока.

Журнал "Роллинг Стоунз" заявляет буквально следующее: "Рок – это больше, чем музыка; это энергетический центр новой культуры молодежи, охваченной революцией".

Джефри Кэнон, английский музыкальный критик, написал: "Рок-музыка, проникающая в дурные уши, могла бы стать подстрекательством к убийству".

Мик Джаггер из "Роллинг Стоунз", называющий себя "Люцифером рока", заявляет: "Наши условия всегда направлены на то, чтобы управлять мыслью и волей людей; большая часть других групп занимается тем же".

По мнению Жана-Поля Режимбаля, используются следующие техники подсознательных сообщений [8].

1. Словесное подсознательное сообщение.

Например, фразы вставляются "наоборот" таким образом, что они становятся слышимыми, когда запись проигрывается в обратную сторону, так же, как слова, записанные наоборот могут быть прочитаны в зеркале.

Научные исследования показали, что подсознание может уловить фразу, записанную наоборот; затем оно может расшифровать само сообщение, даже, если оно выражено на неизвестном аудитории языке.

Этот двойной феномен представляет собой доказательство порочного намерения тех, кто практикует этот образ действий. Именно поэтому мы называем этот образ действий как истинное насилие над сознанием.

Доктор Джост М. Меерло: "Неистовый шум рока вызывает неистовые эмоциональные реакции и разрушает всякий контроль механизмов защиты".

Для создания условий для подсознательного сообщения используются четыре технических приема:



модуляция частоты,



использование очень низких частот (14-20 герц),



использование высоких частот (17000-20000 герц),



использование переменной скорости, что может быть замечено только с помощью специальной аппаратуры.



2. Бит и его подсознательное действие.

Подсознательные сигналы могут быть переданы также с помощью бита. Сила тока заключена в прерывистых пульсациях, ритмах, которые вызывают биопсихическую реакцию организма, способную повлиять на функционирование различных органов тела. Бит может вызвать ускорение сердечного пульса и увеличение содержания адреналина; он может не только вызвать приятное чувство в половой сфере, но также и половое возбуждение, доходящее вплоть до оргазма.

3. Подсознательный сигнал.

На пластинку можно записать сигнал на ультразвуковой частоте (аналогично немому свистку для собак). В том случае, когда мозг в течение продолжительного времени подвергается воздействию подобного звукового сигнала, в нем происходит биохимическая реакция, аналогичная той, которую вызывает укол морфия, на что указывает само название этого сигнал "эндорфин" (естественный морфий).



Эта реакция производит двойное действие: необычное ощущение чего-то приятного и активизацию мозговых процессов. Это похоже на то, как если бы гиперактивность мозга позволила более ясно понять подсознательное сообщение. Здесь образуется порочный круг.

4. Стробоскопия.

Четвертый технический прием для передачи подсознательного сигнала основывается на использовании стробоскопа. (Стробоскоп – аппарат, позволяющий с помощью прерывистого контролируемого светового излучения наблюдать в замедленном темпе быстро движущиеся объекты). С помощью этого аппарата можно по своему желанию ускорить чередование света и темноты, что приводит к значительному ослаблению чувства ориентации, способности к суждению и быстроты рефлексов.

Установлено, что стробоскопический свет производит следующие действия в том случае, когда чередование свет- темнота происходит с частотой 6-8 герц, то это вызывает потерю глубины восприятия, а также в том случае, когда частота чередования свет-темнота достигает 25 герц, вспышки света начинают интерферировать с мозговыми альфа-волнами, которые контролируют способность к концентрации, в случае, когда эта частота продолжает дальше увеличиваться, то это приводит к потере способности к контролю.



В том случае, когда действие рок- музыки сочетается с игрой света стробоскопа, это приводит к нарушению всех барьеров нравственного суждения. Личность утрачивает свои автоматические рефлексы и механизмы собственной защиты. Даже без того, чтобы это заметить, она позволяет себя увлечь тем, что предлагает подсознательное сообщение, записанное на пластинках.



Перед лицом этих исключительно специализированных технических средств, человеческое существо испытывает насилие на уровне своей свободы, способности свободного суждения и своих обычных защитных средств. Именно поэтому выражение "изнасилование сознания" не является слишком сильным для выражения того умственного, нравственного и духовного ущерба, которое испытывает аудитория рок-музыки [8].

Показательным примером служит известная песня "Лед Зеппелин" "Лестница в небо". Слова третьей строфы: "Я содрогаюсь от волнения, когда смотрю на запад. И мой дух жаждет выйти. В своих мыслях я видел круги дыма, поднимающиеся из-за деревьев", содержат подсознательное сообщение, которое сознание может уловить лишь при проигрывании пластинки в обратном направлении. В этом случае можно ясно услышать: "Мне надлежит жить для сатаны".

Достаточно проиграть в обратном направлении пластинку с записью песни "Другой кусает пыль" группы "Квин", чтобы ясно услышать вместо слов заглавия: "Начни курить марихуану".

В композиции "Битлз" "Революция номер 9" также заключено подсознательное сообщение. Прослушивание в обратном направлении дает: "Доставь мне сексуальное наслаждение, мертвый человек" ("мертвый человек" в сатанинском вероучении – это Иисус Христос).

В песне "Когда в Арканзас пришло электричество" группы "Блэк Оук Арканзас", записанной со сцены, одна из частей представляет собой набор бессмысленных слов и завываний всех членов группы. При проигрывании в обратном направлении раскрывается содержащееся в этой части сообщение: "сатана, сатана… сатана… он – бог, он – бог", которое оканчивается демоническим смехом.

В песне "Лед Зеппелин" "Лестница в небо" содержится лирический отрывок: "Есть еще время сменить тот путь, по которому вы идете". Будучи проигранным в обратном направлении, этот отрывок превращается: "Мой милый сатана, никто другой не проложил путь…" [8].

СОЦИАЛЬНАЯ ИСТЕРИЯ – КАК РЕЗУЛЬТАТ РОК-КОНЦЕРТОВ

Концерты и фестивали рока вызывают массовую истерию. Бунты и массовые драки в разгар рок-концертов уже давно не редкость. Приведем лишь несколько таких примеров:

1. Во время представления "Битлз" в Ванкувере (Канада) хватило 30 минут на то, чтобы сто человек оказались затоптанными, подверглись нападению или были серьезно ранены [8].

2. В Мельбурне (Австралия) более тысячи человек получили серьезные ранения в связи с фестивалем рока [8].

3. В Бейруте (Ливан) истерическая толпа участников смогла быть рассеяна лишь с помощью пяти гидравлических брандспойтов [8].

4. В 1969 г. на концертах группы "Роллинг Стоунз" в Америке произошли драки, в результате которых было убито 5 человек.

5. Фестиваль "Роллинг Стоунз" в Элтзмене (США) привлек 300 тысяч человек, некоторые из них погибли от удушья, а трое от большой дозы наркотика [8]

6. В Цинцинати (США) в Колизее Риверт Франт в декабре 1975 года 11 молодых людей были затоптаны до смерти 18 тысячами зрителей, которые снесли барьеры с тем, чтобы попасть на фестиваль: группа "The Who" начала свой концерт, как будто бы ничего не произошло, и исступленные зрители заполнили сцену в конце спектакля, что привело к гибели еще нескольких человек от удушья [8].

САТАНИСТСКИЕ СЕКТЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ РОК-ГРУПП

Порою прямо на сцене происходят самые настоящие обряды, посвященные сатане. Во время концерта группы "Iron Maiden" прямо на сцене закололи живого коня. Кровь хлестала ручьями [5].

Несколько лет назад в США состоялся процесс над группой "Judas Priest" из-за того, что несколько молодых людей совершили самоубийство и было установлено, что перед этим они слушали их песню, призывающую совершить самоубийство во имя сатаны. Судьи, прослушав текст, подтвердили, что это так, но у них не набралось необходимое количество прямых доказательств. Последовало предупреждение группе и многомиллионные штрафы фирмам, которые были причастны к записи этих песен [5].

О гармоничной связи сатанинской рок-музыки с сатанинскими сектами свидетельствует и такой весьма показательный факт. На фестивале рок-музыки, прошедшем в румынском городе Деже в июне 1997 года, глаза рябило от свастик, пентограмм и перевернутых крестов на кожаных куртках зрителей.



Вместе с тем, неимоверно шумные обычно "рокеры" на этот раз вели себя на редкость тихо: апатично сидели на скамьях местного стадиона, лишь время от времени передавая из рук в руки бутылку пива. Пронырливым румынским репортерам, ловко внедрившимся в массы псевдорокеров, однако удалось узнать правду: фестиваль на самом деле был съездом румынских сатанистов.



По мнению специалистов, национальный фестиваль рок-музыки в Деже был, таким образом, ширмой для сборища сатанистов, на котором они планировали создать единую национальную организацию и избрать ее лидера. Этого не произошло из-за отсутствия на сходке "кворума". Поэтому "объединительный съезд сатанистов" было решено отложить и провести его в период летних каникул где-то на побережье Черного моря [6].

И здесь очень интересен один документ. Депутат Государственной Думы России Н. В. Кривельская в своем депутатском запросе Председателю Правительства Российской Федерации в Федеральном Собрании А. Е. Себенцову в феврале 1998 года писала (второй такой депутатский запрос был отправлен в Генеральную прокуратуру) [1]:

"Ставлю Вас в известность, что 28 февраля 1998 года в 18 часов в концертно-спортивном комплексе "Крылья советов" планируется концерт группы "Satarial".



По сообщениям родителей участников этой группы, ее название расшифровывается как "сатана – реален", а сама группа является ничем иным, как сатанинской сектой, практикующей сатанинские религиозные ритуалы и использующей соответствующие таким сектам религиозные атрибуты и символику.



Адепты принуждены носить исключительно черную одежду с сатанинской символикой, читать сатанинскую литературу и участвовать в обрядах поклонения сатане.



Родители членов группы показали, что в группе наличествует контроль сознания адептов со стороны руководства, члены группы по мере вхождения в нее все более порывают с родителями, становятся агрессивными и социально опасными. В случае необходимости свидетельские показания родителей могут быть предоставлены.

На приложенном плакате группы "Satarial", который в настоящее время расклеен по всей Москве, ясно видна сатанинская символика: перевернутый крест на шее женщины, перевернутая пентаграмма с мордой козла. Подтверждают наше мнение и надписи "премьера нового кровавого шоу с элементами "секс-магии", "блэк-метал шоу", "sindicat of dark music".

Эксперты, работающие по проблемам опасности для общества со стороны сатанинских сект, уверены, что подобные молодежные тусовки являются пунктами вербовки молодежи в сатанинские секты (при необходимости могут быть предоставлены показания бывшего адепта другой сатанинской секты).

При этом специалисты считают, что распевание гимнов сатане является одной из форм отправления религиозных ритуалов в сатанинских сектах.

Полагаю, что наличие у группы "Satarial" сатанинской символики, постоянные практики пения гимнов поклонения сатане и свидетельские показания позволяют утверждать, что мы имеем дело с незарегистрированной религиозной организацией сатанинского характера.

Поэтому проведение этой социально опасной сектой, не имеющей необходимой государственной регистрации, концерта, по существу являющего исполнением своеобразного обряда поклонения сатане, перед большой молодежной аудиторией и на территории государственного объекта является незаконным и опасным для общественной и государственной безопасности.



Есть предложения, что на упомянутое действо съедутся представители других сатанинских сект и что подобные массовые сборища являются своего рода съездами сатанистов, а проще говоря – шабашами. На Западе (а по некоторым данным – и в России) такие сатанинские сборища обычно заканчиваются ритуальным убийством – принесением человека в жертву сатане.

Прошу Вас принять все меры для пресечения этого и подобных регулярно проходящих в Москве ритуальных сатанинских действ, закамуфлированных в некоторых случаях под концерты".

Правды ради, все же отметим, что не все рок-группы имеют отношение к сатанизму, однако к этому пласту музыки относятся много групп, действительно сатанинских.

НАРКОТИКИ НА РОК-ТУСОВКАХ И В САТАНИСТСКИХ СЕКТАХ

Жан-Поль Режимбаль: "С тех пор, как доктор Тимоти Лири открыл формулу наркотика ЛСД, молодежь познакомилась с галлюциногенными наркотиками. Рок-музыка неизбежно включила весь арсенал наркотиков в число тех сильных эмоциональных воздействий, которые предлагала новая волна.



Едкий рок, "Битлз" с их желтой Подкладкой (психоделическая галлюцинация), "Роллинг Стоунз" с их Коричневым Сахаром (кокаин), Сестрой Морфий и Кузеном Кокаин и, наконец, Серебряной Дамой (шприц для подкожного впрыскивания). Как провозгласил Эбби Хоффман: "Рок является источником революции. Наш модус жизни с наркотиками, с причудливыми одеждами, вседовлеющей рок-музыкой – в этом и заключена революция!" [8].

Галлюциногенные наркотики – наркотики, имеющие своим непосредственным результатом провоцирование нервно- чувствительной реакции, затрагивающей человеческую психику, вызывая, в конечном итоге, зрительные, осязательные, слуховые, оборонительные или пространственно-временные (чувства вне времени и пространства) галлюцинации.



К ним, в частности, относятся все кислотные наркотики, такие как ЛСД, аминокислоты, мантракс, снотворные и т.д. Психоделическим в психиатрии называют вещество, подобное наркотику ЛСД, которое вызывает зрительные, осязательные и чувствительные галлюцинации в форме живого сновидения: этим термином также обозначают сами эти реакции и поведение, вызванное этим искажением реальности, например, когда принимают себя за птицу или супермена, будучи убежденными в способности летать или способности остановить поезд собственной физической силой.

На рок-тусовках молодежь получает весь комплект и порцию интоксикации насилием, и наркотики, и приобщение к сатанизму. Порою сами ди-джеи распространяют наркотические вещества.

В сентябре 1998 года за провоз в Россию более 4 тысяч таблеток ЛСД – сильнейшего синтетического наркотика – Тверским межмуниципальным судом столицы был осужден на 12 лет известный устроитель московских дискотек Станислав Силкин, ди-джей ночного клуба "Аэроденс".



Силкин, работая ди-джеем, подрабатывал распространением популярного в молодежной среде легкого наркотика "экстази", но через некоторое время наркоделец сообразил, что гораздо выгоднее закупать товар без посредников, экономя на этом до 20-30% прибыли. Выйти на крупного оптовика из Голландии ему помогли клубные связи. И в ноябре 1995 года Силкин, прихватив своего приятеля Белевича, отправляется в Амстердам. Как выяснилось, ди- джей нацелился на куда более мощный и дорогой наркотик – ЛСД.



Операция прошла удачно. В кейс Силкина перекочевало более 4 тысяч таблеток ЛСД стоимостью 100 тысяч долларов. При реализации товара в Москве Силкин рассчитывал перекрыть эту сумму в 2-3 раза. Процесс перевозки таблеток через границу ди-джей благоразумно доверил Белевичу.



Последний был в курсе, что представляет собой его багаж, но таковы были условия игры. Силкин вывозит друга в заграничное турне, а тот отрабатывает затраченные на него средства перевозкой партии наркотика через границу. По приезде в Москву Белевич должен был сообщить оставшемуся в Голландии Силкину, как прошла поездка. Что Белевич и сделал, но уже под контролем сотрудников Главного управления по незаконному обороту наркотиков МВД, которые следили за друзьями с самого отлета из Москвы. Спустя день у выхода из аэропорта Шереметьево был задержан и Силкин [2].

В начале октября 1996 года сотрудники правоохранительных органов Москвы пресекли незаконное производство наркотиков медиками – коммерсантами из так называемой фирмы "СЭТ", расположившейся в помещении Академии имени Плеханова.



Прикрываясь намерениями производить современное медицинское оборудование, и закупив, якобы для этой цели, различные реактивы, лекари СЭТа синтезировали из химпрепаратов на снимаемой квартире сильно действующее наркотическое вещество – финциклидин. Судя по тому, что удалось установить контрразведчикам и работникам МВД, здесь серьезно готовились к производству самого разного дурманного зелья.



Если судить по тем записям, которые были изъяты там, к примеру, был записан процесс производства героина, технологический процесс производства ЛСД, и практически все технологические процессы изготовления значительного количества синтетических наркотиков. Произведенные наркотики распространялись в основном среди участников ими же созданной религиозной секты по 35 долларов за одну дозу. Были и перекупщики, которым наркотик поставлялся оптом.



В одной комнате шел органический синтез наркотика, а в другой служба под его воздействием. Финциклидин отличается тем, что вызывает сильнейшие галлюцинации, многократный прием препарата может привести к заболеванию шизофренией.



На квартире, являющейся своего рода приходом и одновременно подпольной лабораторией было обнаружено 500 доз готового к употреблению финциклидина, а также исходное сырье, которого бы хватило для производства еще 500 000 доз. Здесь же наркопроизводители хранили исходный материал для изготовления известного во всем мире ЛСД. По ценам черного рынка все изъятое оценивается в 2 млрд. руб. [9].

Случайно ли такое название фирмы – "СЭТ"? Что роднит его с древним дьявольским именем? Ведь и Майкл Акино, ушедший из "Церкви сатаны" Ла Вея, создал свою собственную секту, поклоняющуюся дьявольскому культу именно сэта…



На вопрос представителей правоохранительных органов о том, чем они тут занимаются, один из задержанных ответил: "Занимаемся оккультной практикой и медитацией. Занимаюсь с группой, в которой я состою".