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Семён Уралов о белорусско-польском конфликте

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Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RJ3t66dAqUU
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8284 6040
    чужой 26 мин. назад

      Полностью ниочем. Семен Изотопов под новеньким названием “белорусско-польский конфликт” не дал ни каких обоснований, кроме общей фразы что пришлось сьездить в Белоруссию. Никакого конфликта между государствами Белоруссии и Польши нет. Поляки показали свое истинное лицо. Больше ничего.

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