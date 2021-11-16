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Кальмар играет в Сёмина | Компьютерные игры: добро или зло?

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Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.
В этой работе, несмотря на громкий заголовок – мы будем логически разбираться, что для общества представляют собой компьютерные игры. Способны ли они развивать, либо наоборот – ведут к деградации общества?
Конечно! Толчком для написания этого сценария, рассмотрения проблемы компьютерных игр, легла Работа Константина Сёмина «Игры: ритуальная реальность». Если Вам не жалко своего времени, и вы не боитесь потратить его в пустую, можете потратить 36 минут, перейдя по закреплённой ссылки в комментарии и ознакомиться с субъективным мнением Константина Сёмина(одного из главных лиц левого движения), касающееся компьютерных игр\компьютерной индустрии, а потом вернуться сюда, за порцией логики.

Перечень заимствованных видео на портале Pexels:
Видео автора Vanessa Loring: Pexels
Видео автора cottonbro: Pexels
Видео автора Madam M.A (Akari M.): Pexels
Видео автора Life Of Pix: Pexels
Видео автора Engin Akyurt: Pexels
Видео автора Sebastian Feistl: Pexels
Видео автора MART PRODUCTION: Pexels
Видео автора George Morina: Pexels
Видео автора Taryn Elliott: Pexels
Видео автора Timo Volz: Pexels

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gKRJGygJb90
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