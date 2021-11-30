Небывалый ажиотаж царит сегодня по всему миру вокруг фильма «Игра в кальмара». «С момента премьеры 17 сентября “Игру в кальмара” посмотрели на Netflix 142 миллиона человек. В 94 странах этот сериал стал чемпионом по просмотрам, благодаря чему его можно считать самым успешным проектом в истории компании», – восторгается шведская газета Svenska Dagbladet. А как сообщил Bloomberg, прокат фильма уже принес Netflix не менее 891 миллион долларов. Куда больше, чем выпущенный почти одновременно с ним очередной фильм о Джеймсе Бонде. О чем же этот сериал, снятый в Южной Корее, и почему он бьет сегодня рекорды просмотров?

«Игра в кальмара» повествует о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение поучаствовать в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). Игроков собирают на уединенном острове, в некой резервации, а фактически – в концлагере, охраняемом вооруженными людьми, с обезличенными и закрытыми лицами, где играют в «детские» игры.

Казалось бы, обычная, хотя и поданная в экзотической форме, экстремальная игра, которых сегодня расплодилось немало. С одной лишь разницей, что в этой «игре» льются потоки крови. Проигравший выбывает, причем в самом буквальном смысле этого слова: его жестоко убивают прямо на глазах остальных участников. При этом игроки по сюжету приходят на бойню совершенно добровольно. Да, остановить состязание якобы можно, если большинство проголосует за то, чтобы ее покинуть. В фильме люди решают сначала не играть в эту страшную «игру», но потом принимают решение вернуться. Добровольно соглашаются идти на убой за деньги. Ради денег можно вытерпеть все, даже оказаться в своего рода концлагере, в который они идут по своей собственной воле. А точнее, по воле тех, кто снял такой фильм.

Автор сценария «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк написал его ещё в 2008 году, но ему долго не удавалось найти продюсера для развития проекта, пока в 2019 году им не заинтересовалась компания Netflix, крупнейшая в мире американская развлекательная компания, стриминговый сервис фильмов и сериалов.

Если раньше мировой «фабрикой снов» был Голливуд, то теперь пальма первенства принадлежит Netflix. По состоянию на январь 2021 года у компании насчитывается 203,7 млн подписчиков по всему миру, при этом она потратила 11,8 млрд долларов только в 2020 году на создание контента. На сегодня это – глобалист в мире развлечений.

Мировая премьера сериала «Игра в кальмара» состоялась немногим более двух месяцев назад и в итоге обернулась для нее бешеным успехом. И тут загадка: казалось бы, мало ли сегодня фильмов со сценами жуткого насилия и потоками крови? Их штампуют по всему миру тысячами, и даже в нашей стране. Но почему именно «Игра в кальмара» стала абсолютным лидером просмотров?

Да, этот фильм действительно снят мастерски, прекрасно подобраны актеры, есть увлекательный, захватывающий сюжет. Но главное в нем другое. В этом фильме с ужасными подробностями фактически показан тот страшный мир, который готовит человечеству глобальная элита. В сериале новые хозяева – те, кто с наслаждением наблюдают за тем, как участники «игры» убивают, режут, расчленяет. А если будешь хорошо себя вести – дадут автомат, и ты сам сможешь убивать.

Правила жанра, казалось, соблюдены. В сериале есть честный полицейский, который пытается помочь людям, но в итоге он погибает. Персонаж, который молится Богу, тоже погибает.

Таким образом, посредством сериала исподволь внедряется мысль о том, что противиться планам элит бесполезно. Погибают все, кто им сопротивляется. Когда элита решит, население планеты Земля должно будет само пойти на убой, ведь выжившего (т.е. олицетворение элиты), как обещают, будут ждать миллионы долларов.

И люди добровольно отказываются от своей прежней жизни, от собственности, от семьи, от свободы перемещений и покорно смотрят, как убивают их соратников по концлагерю. А того, кто захочет уйти и не играть по навязываемым элитами правилам, ждет голодная смерть.

Быть может, именно предчувствие такого концлагеря в реальной жизни, который готовят планете глобалисты, и завораживает зрителя, уставшего от тех ограничений, которые введены из-за пандемии, что он смотрит этот страшный сериал? Недаром еще Пушкин писал: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю…»

Ведь в фильме, «у бездны мрачной на краю», утверждается, что всякое сопротивление бесполезно, что именно «добровольный концлагерь» и есть будущее человечества. Наверное, именно поэтому сериал и стали сегодня так усиленно раскручивать глобалисты из глобальной американской компании Netflix. Чтобы такое стало привычным, внедрилось в сознание миллионов из числа тех, кто этот фильм увидел. Чтобы покорность внедрилось в подкорку. И это уже действует.

Как пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau, то, что показано в фильме «уже давно просочилась в повседневную жизнь. Так, во многих школах и даже в детских садах дети не только разыгрывают «игры», показываемые в фильме, но порой и наказывают проигравших, избивая их. Это привело, в частности, к тому, что школы и детские сады призвали родителей не позволять своим детям смотреть сериал, в котором показывают кровавые сцены. Психологи предупреждают, что это может привести к психологическим травмам», – отмечает газета.

Фильм смотрят миллионы детей. Идея добровольного концлагеря, пройдя через который, можно попасть в число избранных, исподволь захватывает неокрепшие юные души.

В интернет-магазинах уже раскупают одежду и обувь, в которую одеты игроки «в кальмара», а некоторые бренды изготавливают игровые костюмы охранников и участников специально для дьявольского Хэллоуина. На Амазоне уже продается всё снаряжение – от розовых комбинезонов до масок.

Особенно действует этот фильм на молодежь. Как отмечают, «запалом», вызвавшим первую волну интереса к «Игре в кальмара», стал ТикТок. Еще толком не разобравшись в том, что происходит, и не досмотрев сериал до конца, подростки устроили несколько челленджей (хотя у фильма имеется гриф 18+ из-за обилия жестоких сцен), которые стали распространяться по Сети со страшной скоростью. И последствия этого могут быть катастрофическими.

Уже давно правоохранители и психологи высказывают предположение, что именно после таких фильмов, которых насмотрелись в сети подростки, и происходят массовые расстрелы в школах, как у нас в Перми, в Казани. Дети с еще неоформившейся психикой могут захотеть посчитать себя вершителями, которым позволено распоряжаться жизнями других.

Подобные «игры в кальмара», где царит насилие и текут потоки крови, только подогревают интерес, они сделаны так умело, что в них стираются грани нормальности и ненормальности. И кому-то это выгодно. Это не только приносит миллиардные прибыли, но и постепенно переформатирует сознание миллионов. Производители таких призывов к добровольному концлагерю останавливаться не собираются. Как сообщают, Netflix только что запустил новый подобный сериал, который может побить рекорд «Игры в кальмара». Его название говорит само за себя: «Зов Ада».

Но никто запрещать такие опасные «развлечения» не собирается. Мало того, в сети немало комментариев высоколобых кинокритиков, которые хвалят такие фильмы, отмечая их «художественные достоинства». Исключением стала, пожалуй, одна только Северная Корея – антагонист страны, где этот фильм создали.

Как сообщила газета Daily Mail, там приговорили к смертной казни студента, который вернулся из Китая и привез с собой на флешке цифровую копию «Игры в кальмара». После продажи нескольких копий, в том числе однокурсникам, он был задержан правоохранительными органами.

Но это же страна, которую считают диктатурой. А в «свободном мире» такие фильмы свободно навязывают миллионам. Под аккомпанемент причитаний про «свободу» и «демократию» исподволь приучают людей к грядущему концлагерю глобалистов.