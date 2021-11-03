Мы живём в то время, когда реальные события порой становятся менее значимы, чем информационная повестка. Она как цунами огромными волнами прокатывается по миллионам людей, погружая их в искусственно созданные смысловые матрицы. Попадая в них, сознание человека подстраивается под новую систему координат, в которой то, что считалось раньше неправильным, начинает казаться единственно верным, и наоборот.

Казалось бы – какое дело российскому зрителю до южнокорейского кинематографа? Быть может, есть среди наших соотечественников небольшой процент тех, кто интересуется жизнью и культурой этой страны, но так чтобы массово – абсурд. Однако где-то за океаном южнокорейскому фильму «Паразиты» вручают главный Оскар, и огромная часть российской медиатусовки, смотрящей на Голливуд с придыханием, с восторгом начинает обсуждать этот аморальный фильм.

Не проходит и двух лет, как из Южной Кореи через американский Netflix в Россию приходит новое информационное цунами – сериал «Игра в кальмара». Пиар-компания в СМИ и на интернет-платформах настолько мощная, что охватывает все слои населения, вплоть до детей младшего школьного возраста, при том, что сам фильм проходит с отметкой 18+.

Чему учит сериал «Игра в Кальмара»?

Ангажированные критики как всегда хвалят картину, рассказывая о том, что она вирусно распространяется по всему миру. Свои восторженные отзывы они обосновывают глубокой философией, заложенной в произведение. Мол, это не просто кровавый киноаттракцион, а социальное кино – автор показал пародию на капитализм, вскрыл всю античеловечную сущность этой системы. Да ещё и так необычно и увлекательно это сделал – смотришь, как потрошат сотни людей, и глаз оторвать не можешь!

В Википедии так и написано: «Непоколебимая жестокость „Игры кальмаров“ не для слабонервных, но острые социальные размышления и неожиданно мягкая сердцевина удержат зрителей у экранов — даже если им придётся смотреть сквозь пальцы».

Однако критики явно приукрашивают притягательность фильма. Просмотр первых 30 минут настолько погружает зрителя в скуку, что досмотреть первую серию, к концу которой и начинается что-то увлекательное в развитии сюжета, вероятно, могут только те, кого заранее уже убедили в «уникальности произведения». Поэтому с большей вероятностью это как всегда не вирусное распространение, а искусственное продвижение.

Что поделаешь, если у твоей страны нет суверенного Интернета – то периодически население будут кормить информационными помоями, удивительным образом занимающими верхние строчки в трендах и рекомендациях. Кто сегодня управляет алгоритмами и медиаплатформами – тот управляет сознанием миллионов.

Касательно якобы «глубокой философской составляющей произведения, показывающей изнанку капитализма», то для наших граждан, прошедших 90-е, это тоже явно не новость. В России уже даже либералы начинают ругать капитализм – это значит, что для остальных слоёв общества эта тема давно уже не стоит на повестке. Людей гораздо больше интересует не вопрос «плох или хорош капитализм?», а «что и как можно принести ему на замену?».

Но именно в этом направлении «Игра в кальмара» не может ничего предложить от слова совсем. Она лишь пытается убедить зрителя в том, что и элиты, и простой народ настолько деградировали (как иначе понимать сцену, в которой почти 500 мужиков молча и со страхом смотрят, как один верзила избивает хрупкую девушку), что заслуживают своей незавидной участи. При этом картина не предлагает никакой альтернативы, а скорее призывает смириться с тем, что происходит, либо стать одним из претендентов сорвать большой куш ценой отказа от свободы.

Ключевой диалог фильма звучит в финальной 9-ой серии, в которой пожилой умирающий ростовщик-миллиардер, организовавший смертельную игру, пытается на примере замерзающего на улице бродяги объяснить главному герою всю бездушность современного общества. О себе же он может сказать только то, что хотел напоследок развлечься и получить приятные эмоции.

Но в ответ не звучит обличительной тирады, демонстрирующей, что не все люди такие же «человекообразные животные», как этот опустившийся старикашка. Ведь главный герой идейно пуст и морально слаб (после победы в игре он первым делом пошёл бухать), и потому он с пониманием относится к словам старика, проявляя к нему уважение и закрывая его застывшие глаза.

В конце этого эпизода зрителю скармливают «пилюлю», смягчающую восприятие, – случайный прохожий останавливается помочь замерзающему на улице бродяге. Тем самым показывается, что человечество ещё имеет шанс. Но всё же общий посыл диалога и действий его героев сводится к фразе «понять и простить» – где-то мы уже слышали подобное.

Фильм как бы говорит зрителю: элиты не виноваты в своей разнузданности и погоне за деградационными удовольствиями, сама жизнь такая и простые люди такие же.

В умолчаниях же остаётся тот факт, что простые люди – они разные. Есть среди них и те, кто деградировал, но есть много тех, кто развивается, заботится о семьях и окружающих, трудится в направлении создания светлого будущего и даже достигает тех или иных успехов на этом пути, потому что жизнь и окружающие им помогают, а не вставляют палки в колёса. Но таких героев в фильме не показали, иначе обозначенный выше посыл распался бы и не выглядел убедительным.

Поэтому с вожделением смотреть на эту кровавую мясорубку могут либо ангажированные кинокритики (им платят за «правильные» рецензии); либо любители садизма и по существу такие же циники, как этот старикашка; либо дети, которых убедили в том, что кино представляет некое значимое событие в сфере мировой культуры. Безусловно, оно значимое, но только не с точки зрения искусства, а с точки зрения того, как сегодня через медиасферу манипулируют толпами зрителей. Рецепт как всегда стандартный: закрученный сюжет, цепляющий через любопытство «а что будет дальше?»; визуально яркие и запоминающиеся сцены; герои, к которым привыкаешь и начинаешь сопереживать и в качестве начинки – 50 оттенков серого среди персонажей и транслируемых через них идей.

На этом можно было бы закончить описание фильма, но так как произведение сегодня мелькает во всех новостных сводках как самый просматриваемый сериал на Netflix, собравший за месяц больше, чем все предыдущие «шедевры», включая «Ведьмака», «Очень странные дела», «Корону» или «Черное зеркало» – то полезно будет подробно пройти по некоторым моментам фильма.

Как я узнала про сериал

Моё внимание сериал «Игра в кальмара» привлёк, когда на перемене ученики 5-х и 6-ых классов активно обсуждали новости, связанные с фильмом, а один мальчик на занятии по рисунку на свободную тему изобразил символы из него. Если ты смотрел «Игру в кальмара» – ты становишься «своим» в детском коллективе, другим с тобой интересно общаться, есть общие «острые» темы для обсуждения. Хотя только обсуждением всё не ограничивается – многие дети пробуют игры из сериала, активно пародируют увиденное и увлеченно спорят. Такова реальность современных информационных войн – дети почти всегда один из главных объектов воздействия.

Главный герой

В начале фильма главного героя по имени Сон Ки Хун показывают как недоразвитую в плане самоконтроля и уже нравственно деградировавшую личность. Психологический возраст героя вряд ли больше 10 лет, хотя по внешнему виду – ему уже явно за 40. Сон Ки Хун не работает, обманывает свою мать-пенсионерку, забирая у нее последние деньги и за спиной оскорбляя, проигрывает всё на скачках, малодушничает в трудных ситуация.

По ходу развития сюжета он пройдёт определённый путь нравственного развития (его психологический возраст дойдёт до уровня подростка), но сам факт выживания в трудных условиях, конечно, не сделает из него полноценного человека. Для этого требуется всё же больше времени, чем пары недель, показанных в фильме, и искренней длительной работы над собой, чего в произведении нет.

Но прежде чем Сон Ки Хун под давлением обстоятельств встанет хоть на какой-то путь прогресса, он сначала из-за безденежья и череды трагических событий (ребенка забрали, мать заболела, бандитские угрозы) согласится на «сделку с дьяволом» – поставит свою жизнь на кон в игре за большой денежный приз.

Религиозный контекст появляется в сериале достаточно часто: рэкетиры требуют подписать расписку кровью; среди главных героев есть демонстративно верующие персонажи, постоянно читающие молитвы и совершающие разные подлости (одна из целей сериала – дискредитация религии); периодически на фоне встречаются плакаты или звучат призывы в стиле «покайтесь, судный день настал, верьте в Иисуса».

Описание сюжета

Таких как Сон Ки Хун вербуют прямо на улице через определённое психологическое упражнение. Лощеный, ухоженный мужчина предлагает сыграть в простую детскую игру с условием «если ты проиграешь – получишь пощечину, победишь – получишь около 100 долларов». Герой много раз позволяет себя ударить, унижается, но все-таки играет снова и снова и, наконец, получив заветные деньги, крайне гордится собой и даже решает отправиться на Турнир.

Кстати, мужчина предлагает две карточки – красную и синюю на выбор. Здесь два момента – во-первых, это отсылка к «Матрице» с её синей и красной таблеткой, во-вторых, если бы герой выбрал бы красную карточку, скорее всего, его задача была бы обслуживать игру, стать одним из организаторов. Организаторы носят непроницаемые, безликие красные костюмы, игроки – синие с номером. И те и те обезличены, и те и те, пошли на сделку с совестью, честью и душой ради заработка.

На Турнире выясняется, что в течение недели нужно пройти несколько детских игр, а победителя ждет приз в 40 миллиардов вон (примерно 40 миллионов долларов). Этот выигрыш перекроет все долги и обеспечит безбедное существование игрока до конца жизни. Однако все проигравшие – погибнут. Смерть игрока объявляется по громкой связи и обезличена: «игрок под номером 100 выбыл».

По предсказуемому сюжету (почему он сделан таким, сказано ниже) зрителя проводят через все детские игры, каждая из которых сопровождается всевозможными красочными сценами убийств. Главный герой, естественно, побеждает – где-то его выручает удача, где-то смекалка, где-то в нём просыпаются высокие человеческие качества. В финале Сон Ки Хун остается один на один со своим старым другом Чхо Сан Воо, который является его полной противоположностью, но также как и он, попал в долговую каббалу и очутился на Турнире.

В отличие от Сон Ки Хуна он умен, образован и амбициозен, и многие считали, что Чхо Сан Воо живет заграницей и не имеет проблем. Возможно, через него зрителю доносят мысль, что попасть в кредитную яму может и внешне успешный человек. В ходе Турнира Чхо Сан Воо не стеснялся подставлять других игроков: обманул и убил «хорошего парня пакистанца» (он поплатился за свою привычку раболепствовать перед окружающими), который спас героя еще в первой игре; выгонял из своих команд и доводил до самоубийства слабых; ближе к концу перерезал горло одному из игроков, обеспечив себе и Сон Ки Хуну доступ в финал.

В завершающем состязании главный герой его побеждает и предлагает проголосовать вдвоем за прекращение Турнира, тем самым разделив весь призовой фонд между семьями погибших и не оставив себе ничего. Но Чхо Сан Воо совершает самоубийство, тем самым сделав Сон Ки Хуна победителем. Главный герой, получив положенные 40 миллионов долларов, сначала отправляется пьянствовать, но потом проявляет проснувшиеся в нём человеческие качества: помогает семьям своих погибших друзей, выполняя их последние желания. Решает после всего отправиться в Америку, жить рядом с дочерью, но видит, как кто-то пытается завербовать нового игрока на Турнир и выбирает остаться в Корее, чтобы разобраться со следующими играми.

Почему именно дети – одна из основных целевых аудиторий сериала?

Я провела небольшой эксперимент и спрашивала о фильме своих знакомых взрослых – все как один говорили, что сериал максимально предсказуем с точки зрения кино и абсолютно алогичен, если его переложить на реальность. Поэтому взрослая аудитория от просмотра большого восторга не испытывает, во всяком случае моё окружение.

Но авторы и не ориентировали свой продукт на сознательных и волевых людей, их гораздо больше интересовала молодые зрители, с ещё не устоявшейся системой взглядов и ценностей. Молодежные, подростковые и детские фильмы/сериалы последнего времени так и разрабатываются – на простом сценарии и предсказуемом сюжете с кучей подсказок, чтобы ребенок, не имеющий еще насмотренности в кино или начитанности в литературе, восхищался всеми ходами, ловил подсказки и чувствовал себя умным. Кроме того, в молодежном кино создаются яркие формы, фигуры, образы, которые очень легко повторить.

Вся визуальная составляющая «Игры в кальмара» именно такая – простая к запоминанию и повторению, яркая, в чём-то примитивная и поэтому прекрасно ложится на привычку заниматься подражательством, формируемую в том же Тик-Токе через так называемые «челленджи».

А кроме того весь сериал крутится вокруг детских игр, часто в детских локациях, похожих на игровые площадки в каждом дворе. Основная задумка похожа именно на детскую фантазию. Послушайте, как во дворе играют дети, часто крича «убил», «убью» – в мире сериала словно бы сбывается игра жесткого ребенка, еще не понявшего, что такое смерть.

Эстетизация и смакование насилия

По сути, «Игра в кальмара» держится на двух китах. Первый – раскрытие историй героев и смысла Турнира. Второй – методичное и хладнокровное истребления сотен людей. В кадре за 8 первых эпизодов было убито почти 454 игрока и несколько организаторов. Все это смакуется и очень красочно преподносится: фонтаны крови, ошмётки тел и так далее.

Причина же убийства в большинстве случае выглядит так: человек поскользнулся, сломал конфетку, наступил не на то стеклышко. Затем мольбы о пощаде, жестокий расстрел и продолжение детской игры – так 8 серий подряд. И это не фильм про ужасы концлагерей – это современный молодежный сериал!

Оскал капитализма

В рецензиях кинокритиков чаще всего упоминается что «Игра» — это иллюзия на современный капитализм. Фильм, где скучающие богатеи развлекаются тем, что в качестве игрушек и живого мяса используют «обычных людей», которые в прямом и переносном смысле рвут глотку себе и другим, чтобы выйти из финансовых проблем.

Конфликт богатых и бедных, а точнее потребительское отношение верхушки к низам смачно показан в одной из серий. Там VIP-гости использовали обслуживающий персонал как подставки и мебель. Активно домогались до прислуги, хамили и расстраивались от гибели людей в игре, только с точки зрения «я на него поставил, а этот дурак погиб, поставлю на другого».

Герои фильма, доведенные до отчаяния или рвущиеся к богатству, готовы сделать что угодно – подставить друга, убить старика и так далее. При этом много раз делается акцент на том, что участие в игре добровольное. Особенно это внушается во втором эпизоде, когда участники общим голосованием временно прекращают игру, и их спокойно развозят по домам в обычный мир. Но ситуация у них настолько отчаянная, что они снова отправляются на игру, теперь уже зная, что там либо победа – либо смерть. Отказались вернуться только 14 человек. Даже женщина, умолявшая пустить её к младенцу-сыну, спокойно вернулась и пронесла в игру несколько сигарет.

Зрителю активно внушают – это сознательный и добровольный выбор участников. Это единственный выход из того положения, в которое они попали. Кстати, вторая серия, в которой люди на время попадают в свою обычную жизнь, называется просто и лаконично: «Ад».

В другом эпизоде организаторы узнали о предательстве нескольких подчиненных, которые «сливали» инсайдерскую информацию одному из участников за помощь в трансплантации органов. По законам Турнира все выбившие в гробах с розовым бантиком отправлялись в утиль на сжигание. Но некоторые сотрудники решили подработать и тайком продать их органы. Начальство наказало их не просто смертью, но и публичной казнью, объявив всем игрокам, что главное преступление отступников – нарушение равенства между организаторами и игроками, хотя это равенство явная иллюзия, особенно если вспомнить вип-гостей.

Бей своих

Глядя на «Игру в кальмара», я не могла не сравнить его с чем-то похожим сериалом «Кукольный дом» 2009 года. Он поднимает похожую тему – есть отчаянные бедняки, которые соглашаются отказаться от собственной личности, тела, воспоминаний на срок 5 лет за большую сумму денег. По сюжету также бравировалась тема добровольности «кукол» и тоже были моменты временного вызволения, но освобожденная «кукла» в отличие от героев «Игры в кальмара» всегда осознавала, насколько неправильным было её решение.

«Кукольный дом» закончился на типичной и адекватной для Голливуда того времени ноте – технология использования людей в качестве вещей уничтожена, вся задумка рабства на утеху богачам максимально осуждена, «куклы» объединились друг с другом и частью организаторов, у которых осталась капля совести против богачей. А главная тема фильма – непреложная и неоспоримая ценность свободы отдельного индивидуума. Право на выбор своих действий, право на жизнь, на собственное имя и достоинство. Понимание что «я – Человек», а не предмет для утех толстосумов.

Сериал «Кукольный дом» тоже не идеальный, к нему может быть очень много претензий и с точки зрения того, чему учит. Но его основные идеи и истины были максимально адекватны и понятны всем зрителям. Если верить Википедии, автору «Игры в кальмара» отказывали в рассмотрении его сценария почти 10 лет, то есть, сценарий был написан примерно тогда же, когда и транслировался «Кукольный дом». Наглядное проявление того, как сильно за этот срок деградировало кино и вся индустрия.

Что произошло за 10 лет, что теперь сериал, где все это оправдывается, рекламируется и транслируется по всему миру? Герои вместо того, чтобы объединится и бороться против несправедливой системы, против организаторов, просто принимают правила навязанной им игры. Они азартно включаются в неё, пытаются предугадать следующее состязание и придумывают способы убить соперников. Для вовлечения зрителя авторы мягко подводят черту между «хорошими» и «плохими» даже создают две группы игроков. «Добрых» от «злых» отличает то, что первые с риском для себя берут в свою команду женщин и стариков, а вторые стремятся победить любой ценой. Хотя действительно добрые в подобной ситуации должны были бы заняться организацией сопротивления и восстания, а не покорно следовать рабским правилам.

Также одна из второстепенных линий – история полицейского, который внедряется в Турнир под видом рабочего, чтобы найти потерянного брата. Благодаря требованиям анонимности он может, не снимая маску, быть среди других участников. В итоге выясняется, что его брат был одним из участников и победителем прошлых игр. В финале арки полицейский безуспешно пытается предупредить начальство о ситуации на острове и гибнет от руки того, кого искал. Очередная депрессивная закладка от авторов фильма.

Отсылки к закулисным сюжетам

Вся система острова для богачей с тайными и жуткими развлечениями элиты – это активно обсуждаемая в альтернативной среде интернета история острова Джеффри Эпштейна – американского миллиардера, финансиста, филантропа и сексуального преступника, имевшего связи с президентами и другими высокопоставленными лицами. После полицейского расследования выяснилось, что Эпштейн владел островом, предназначенным для «развлечения» элит с несовершеннолетними. И как водится – эти дети были или из приютов, или из неблагополучных семей.

Отсылка к «Игре в кальмара» налицо – детские игры, отчаянные люди, безлюдный остров и анонимные богатеи в масках, насилующие девушек и юношей. Возможно, авторы намекают на то, что сексуальным насилием на острове Эпштейна дело не ограничивалось. С этим же островом связана теория о торговле органами детей и крови с омолаживающим наркотиком. Опять же в сериале есть линия с трансплантацией органов.

Многое в фильме транслируется зрителю через образы – часто в символике игры появляется пирамида. Так на финальный званый ужин для игроков накрыли стол в виде пирамиды на шахматном полу, в центре пирамиду освещает напольная большая люстра. Также именно работники с треугольной маской имеют власть над игроками и убивали их после выбывания из игры.

Но все эти интригующие моменты – это лишь частности, обсуждая которые не следует забывать о главном посыле фильма зрителю, раскрытым в начале статьи.

PS Как я уже сказала – о сериале я узнала от детей, а пока изучала отзывы зрителей, то на «Яндекс-Дзен» наткнулась на публикацию с заголовком: «Стоит ли 12-летней девочке запрещать смотреть сериал «Игра в кальмара».

Вывод автора заметки обескураживает – конечно, можно, «дети же и так все узнают» (этой идиотской фразой можно оправдать даже растление детей). А зашкаливающий уровень насилия, убийств, сексуальные сцены, извращения и гомосексуализм, пессимизм и нормализация садизма – это все «цветочки», которые легко объяснить детям?

Кроме того, сегодня на Ютубе выходят многочисленные видео с детскими страшилками, основанными на сериале «Игра в кальмара»; запускаются одноимённые хэштеги и челленджи в Тик-Токе; транслируется реклама у Урганта на Первом канале и многое другое, что способствует формированию положительного ореола фильму в глазах взрослых и в конечном счёте – подключению детей к этой информационной волне (точнее «информационной войне»).

Не поддавайтесь на всю эту шумиху, думайте своей головой и трезво оценивайте происходящие события.