Журналист Мария Дубинская придумала проект «Монстры, вон из детской!».

«Откуда ты всё это берёшь, где откапываешь? Красота – в глазах смотрящего, Маша, а у тебя – что?!», – чего только я не слышала за последние несколько лет, в течение которых занимаюсь своим проектом, посвящённым современным игрушкам и мультфильмам. Но единомышленников всё же несоизмеримо больше.

Мария Дубинская

Итак, обо всём по порядку. Три года назад я открыла в соцсетях профиль под названием «Монстры в детской», который позже переименовала в «Монстры, вон из детской!», поскольку это правильнее отображает суть замысла. Также создала соответствующие хэштеги: #монстрывдетской и #монстрывониздетской, а затем завела и одноимённый телеграм-канал monstri_von_iz_detskoy.

Дело в том, что уже на протяжении ряда лет я целенаправленно фотографирую в детских магазинах игрушки, которые, на мой взгляд, назвать игрушками крайне сложно. Ничего, кроме недоумения и отвращения они не вызывают. Это же касается и множества современных мультфильмов, скриншоты фрагментов которых тоже собираю.

Зачем? Расскажу и покажу. Уверена, что каждый, кому действительно небезразлично, что происходит в сфере детства, не раз обращал внимание на то, как много мерзких игрушек и игр сегодня представлено в магазинах детских товаров и какие кошмарные мультики показывают по детским телеканалам и в интернете. Волосы от ужаса шевелятся, но, ничего, судя по тому, что сейчас это «на каджой кнопке», значит, «решено», что для детишек это в самый раз.

Зло сейчас очень грамотно «упаковывают» и делают для детей и подростков очень привлекательным.

Считаю, что детские магазины, в той или иной мере (где-то это выражено больше, где-то меньше), превратились в некое «логово чудищ», из-за чего назвать эти магазины уголками добра, радости и света как-то не очень получается. А уж оставлять ребёнка перед экраном телевизора, будем называть вещи своими именами, просто небезопасно. Если, конечно, вы не хотите вырастить морального калеку и неврастеника.

Как-то мне на глаза попалась замечательная статья Михаила Бударгина (газета «Культура») под названием «Нас возвышающий мультфильм». Этот заголовок максимально точно передаёт то, что раньше вкладывалось создателями мультипликационных фильмов в их прекрасные работы. Это же в полной мере можно отнести к «старым» игрушкам.

А что сегодня? О каком «возвышении» можно говорить?…

Уроды, монстры, роботизированные создания, инопланетяне, какие-то инфернальные сущности, вульгарные, пошлые, злобные…

Отдельная тема – «мертвичинка», все эти «очаровательные» зомби, вуду, персонажи с признаками разложения (о, да, есть целые серии игрушек и мультсериалы!), мумии и прочая. Кстати, очень интересную передачу по этой теме сделали коллеги с ютуб-канала «День ТВ» – выпуск называется «Оккультное лобби»: кто продвигает «фильмы из ада», настоятельно рекомендую к просмотру.

«Беда в том, что больше нет той реальности, изменился контекст и спрятать подрастающее поколение в «Варежке» всё равно не получится. Придётся придумать новые высоту и преемственность, и хорошо, что отечественная анимация уже достаточно умна и мастеровита, чтобы включиться в эту работу», – написал Михаил Бударгин в «Культуре». А кто изменил «контекст»?

“Спрятать в «Варежке»”, быть может, и не получится, но показывать такие мультфильмы современным детям, конечно, жизненно необходимо. Потому что они согревают душу и пробуждают самые лучшие чувства и качества. Безусловно, и в нынешней отечественной анимации есть не только «умные и мастеровитые» авторы, но и авторы, имеющие совесть. Они создают прекрасные произведения, но их по ТВ не показывают. Или показывают крайне редко. Почему-то. Почему?

По сомнительной дорожке пошла даже передача «Спокойной ночи, малыши!»; с некоторых пор выпуски вместе с Хрюшей и Степашкой периодически ведёт робот Айтиша, продвигающий темы финансовой грамотности и цифровизации (на букву «Б» проходят даже тему биометрии), что, конечно же, не может не отталкивать бдительных родителей. А после того, как «Союзмультфильм» на 80 % перешёл к одному из банков, почтальон Печкин из «Простоквашино» начал критиковать книги – они ведь, видите ли, такие тяжёлые, неудобные… Понимаете, куда ветер дует?

Короче говоря, возвращаясь к сути статьи, сегодня мы видим калейдоскоп персонажей различной степени дефективности и омерзительности, но при этом преподнесённых в привлекательной для наивного и доверчивого, открытого всему ребёнка, обёртке – с налётом «крутости» и «прикольности», в ярких оттенках, зачастую с добренькой улыбочкой…

Как та же жуткая парочка – синенький Хагги Вагги (англ. Huggy Wuggy) и розовенькая Кисси Мисси (англ. Kissy Missy), которые буквально оккупировали не только школы, но и детские сады (персонажи эти, если кто-то не знает, пришли из компьютерной игры, в которой они убивают людей; вообще, очень многое «перекочевало» в сферу детства из кошмарных видеоигр, это отдельная огромная тема).

Когда недавно нам-таки умудрились подарить этого Хагги Вагги, мы с ребёнком решили не выбрасывать его, а придумали игру – провели с монстром воспитательную работу и вылечили.

В результате мерзкая зубастая голова отправилась прямиком в мусорное ведро, а на её место мы пришили мягкую игрушку – осьминожку, и нацепли колпачок. Теперь это никакой не Хагги Вагги, а милаха Крендель Фендель. Конечно, вышло что-то довольно несуразное, но, согласитесь, облик существа значительно преобразился в лучшую сторону.

Отмечу, что все знакомые родители, да и дети, пришли в восторг от нашей идеи. Некоторые из тех, у кого дома Хагги Вагги уже «поселился», заверили, что последует нашему примеру, поскольку больше не хотят ежедневно видеть гадкое создание в детской комнате.

Что ещё хотелось бы сказать по этой теме. Обратите внимание: сегодня в поле зрения наших детей практически полностью отсутствуют персонажи, скажем так, приближённые к реальной жизни.

Почти исчезли нормальные, обычные куклы – как образ человека.

Мы видим сплошь существ, визуально отличающихся от людей, сильно или не очень, и наделённых теми или иными магическими способностями (так называемыми «суперспособностями»), куда ни глянь – одни «супергерои» вокруг, люди-киборги, люди-полуживотные и так далее.

Человек, можно сказать, искажён, как-либо дополнен, изменён, отредактирован. Потому что «просто человек», созданный по образу и подобию Божию, это уже плохо, это никуда не годится. Именно так, если вглядываться в глубинную суть, богоборческие идеи трансгуманизма потихонечку прививаются подрастающему поколению.

И самое печальное, что для многих – и родителей, и детей – все эти разномастные уроды и монстры уже давно не являются чем-то отталкивающим, недопустимым, да даже просто противным. То есть пресловутое «Окно Овертона» давно открылось и в этой части нашей жизни тоже. «Не хочешь – не смотри, не покупай!», – вот ответ таких людей. Но сложно «не смотреть», когда тебе это изо всех щелей подсовывают.

Монстры и уроды, незаметно так, потихонечку, стали чем-то совершенно привычным и нормальным, элементом повседневности.

Посмотрите, какие игрушечки предлагают в подарок за покупку на определённую сумму торговые сети «Магнит», «Пятёрочка» и «Дикси»: все эти «Скрепыши», «Прилипалы», «Бравлы» (это вообще на каком языке?) и «Треснутые», за которыми дети буквально охотятся, – просто «красавчики», как на подбор! Почему для таких маркетинговых кампаний нельзя придумать серию симпатичных развивающих игрушек, а непременно надо использовать инфернальных сущностей из западных мультиков? Вопрос риторический.

Процесс заметен не только по игрушкам и мультфильмам, но и по книгам, одежде, аксессуарам, канцтоварам, упаковке кондитерских изделий и так далее. Словом, по всему ассортименту продукции для детей и подростков.

Даже младенцев стали одевать в ползунки с какими-нибудь одноглазыми рогатыми страшилищами, в шапочки с бёльмами Человека-паука и маечки с изображением вульгарных куколок LOL, которых так и хочется назвать «подружки-шлюшки».

Эти куклы, которые «ножкой эть!», отчаянно похожи на стриптизёрш, а были отдельные экземпляры, купая которых можно было увидеть проступающее под воздействием воды нижнее бельё в стиле БДСМ. LOL пользуются у девочек просто бешеной популярностью. Делается всё, чтобы это считалось модным, остроумным и забавным. К слову, есть целые разборы, посвящённые ранней сексуализации детей через вот таких вот кукол. Писатель Вадим Шегалов (plandemia news) на своём ютуб-канале не раз посвящал видео данной теме, один из свежих выпусков касается транссексуальной Барби и беременного Кена.

И вот меня не покидает вопрос: а почему, собственно, именно такие герои преподносятся – точнее, активно навязываются нашим детям, как нечто интересное, достойное внимания, правильное и – придумайте сами, какое ещё? И, главное, почему это не встречает никакого сопротивления в надзорных и контролирующих учреждениях, хотя здравомыслящие родители давно бьют тревогу и возмущаются?

Я направила запрос в Роспотребнадзор. Ответ пришёл на двух листах (за № 50-12/30-60515-2021). Мои чёткие вопросы (сопровождённые фотографиями мерзких игрушек из детских магазинов), касающиеся того, существуют ли у нас вообще органы контроля именно за морально-нравственной составляющей игр и игрушек, поступающих на прилавки, и производящихся как в самой России, так и ввозящихся извне, были попросту проигнорированы. Ответ Роспотребнадзора предсказуемо касался совершенно другого.

Судите сами, вот ключевой фрагмент:

«…Требования к игрушкам устанавливаются Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности игрушек» ТР ТС 008/2011, утверждённым решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 № 78. Согласно ему, игрушки выпускаются в обращение на рынке при их соответствии настоящему Техническому регламенту Таможенного союза, а также и другим техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется, и при условии, что они прошли подтверждение соответствия согласно статье 6 настоящего технического регламента Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется. Такие игрушки маркированы единым знаком обращения продукции на рынке государств–членов Таможенного союза, игрушки, не маркированные единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза, не допускаются к выпуску в обращение на рынке».

Вот здесь можно в подробностях ознакомиться с этим самым Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности игрушек» ТР ТС 008/2011 и убедиться, что об эстетике визуального оформления игрушек и об их смысловой нагрузке там нет ни слова. Всё внимание сконцентрировано только на конструкции игрушек, безопасности материалов из которых игрушки изготовлены, а также на применении изделий и соответствии возрасту.

И хотя в Статье 4 Пункте 1 данного регламента говорится, о том, что «игрушка должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы при её применении по назначению она не представляла опасности для жизни и здоровья детей, и лиц, присматривающих за ними, и обеспечивала отсутствие риска» – о риске для здоровья ментального, душевного никто из составителей документа не подумал. Интересно, это было сделано нечаянно, по невнимательности-глупости, или умышленно?..

Идём дальше.

Сегодня мы практически совершенно не видим на прилавках детских магазинов наших, русских, традиционных персонажей, так сказать, исконных, на которых, так или иначе, воспитывались предыдущие поколения.

Почему в России совершенно забыты богатыри, витязи? Где такие игрушки? Покажите мне! Разве что, можно встретить игрушки по мотивам мультфильма «Алёша Попович и Тугарин Змей» (к которому, кстати, тоже есть ряд вопросов, как и к «Маше и Медведю» с нервнобольной Машей в главной роли). Почему забыты журналы и персонажи из «Мурзилки» и «Весёлых картинок»? Издания эти, между прочим, выходят по сей день, и они замечательные. Как и детский журнал «Лучик», который вообще выше всяких похвал.

А ведь всё это – наша история, связь времён и поколений.

Как-то я провела опрос среди детей на игровой площадке, а также в детском саду. Никто не смог сказать, как зовут русских богатырей (несколько ребят вспомнили только Илью Муромца). А на вопрос, кто изображён на нашей тканевой сумке для прогулок (это была как раз сувенирная сумка из журнала «Мурзилка») – ответ знали единицы.

Зато так называемых супергероев и злодеев из «вселенной Marvel» – назвали все. Недаром этими персонажами так часто дети сейчас просят украсить торты ко дню рождения. Более того, я лично не раз становилась свидетелем того, как дети от 3 лет и старше приносят в сад не то, что упомянутого выше Хагги Вагги, но даже Венома и Сиреноголового. Если вы не знаете, кто это, вот вам картинки как раз из детского садика.

Яркий пример, иллюстрирующий ту диверсию, которая произошла в отношении нашего подрастающего поколения, я увидела в одном из подмосковных детских клубов. Мы пришли туда узнать насчёт проведения детского праздника и спросили, можно ли заказать аниматора – Незнайку.

Нам ответили, что, увы, такого персонажа в их «ассортименте героев» нет, как нет и русского богатыря, Василисы Прекрасной, старухи Шапокляк, Волка и Зайца из «Ну, погоди!», капитана Врунгеля и так далее.

Ассортимент персонажей для проведения праздников в детских клубах – один-два условно российских героя, остальные из западных мультфильмов, игр и кино.

«Популярностью такое не пользуется!», – ответила мне администратор, разведя руками. Конечно, отчасти это лукавство, поскольку подобных персонажей никто детям в клубах и не предлагает. Было бы предложение – желающие бы нашлись.

Я специально сфотографировала в этом детском заведении стенд с рекламой тех героев, которых можно было заказать для праздника. Вдумайтесь: из 14 персонажей только один – и то, весьма условно – можно назвать нашим, отечественным. Это «девушка в сарафане», которая сойдёт и за Алёнушку, и за Машу из популярного мультсериала. Все остальные персонажи – это тролли, трансформеры, квадратноголовые майнкрафты и т.д.

А почему так? Считаю, что потому, что в детской среде любовь и интерес к родной культуре на должном уровне не поддерживались, а вымывались. Родителям, которые с утра до ночи вкалывают, чтобы заработать на кусок хлеба, не до подобных разговоров: сунули в руки ребёнку планшет с каким-нибудь Крипером, – все же смотрят, и ладно.

В общем, всё лучшее – нашим детям?

Ответ, безусловно, есть.

Таких персонажей следует рассматривать не как приглашение в чудесное детство, где правят любовь к окружающему миру и ближним, доброта, дружба, радость и счастье, – нет. И, конечно, не как приглашение к изучению истории и традиций родины (напомню и подчеркну: если что, любовь к родной культуре вовсе не означает нелюбовь, неуважение и ненависть к другим культурам, не стоит передёргивать и перевирать!).

Это приглашение совсем к иным вещам.

Как человек православный, я глубоко убеждена в том, что все эти монстры и так называемые супергерои, смахивающие на обитателей преисподней (а зачастую, как следует из их сказочной «биографии», ими и являющиеся), которые заполонили прилавки детских магазинов и экраны телевизоров, естественно, наряду с другими вещами являются проявлением того, что принято называть борьбой добра и зла.

Сейчас такое время, когда эта борьба с метафизического плана наимощнейшим образом прорвалась на план физический, сразу по всем направлениям, и мы все это, так или иначе, наблюдаем и чувствуем, и наши дети тоже.

А души детей для деструктивных сил, сил зла – вожделеннейшая из мишеней, самый лакомый кусочек.

Поэтому ориентиры детей умышленно сбиваются и ломаются всеми возможными способами, поэтому картину мира для детей так усиленно искажают, целенаправленно замусоривают, изгаживают.

Чтобы дети разучились удивляться и радоваться простым радостям жизни, радостям настоящим – травинкам и букашкам, солнечным зайчикам, увлекательной книжке. Чтобы разучились любить и дружить. Чтобы росли циничными, холодными, расчётливыми и развращёнными.

Потому что цель тех, кто массово насаждает такие образы – вырастить людей с определёнными морально-нравственными качествами. «По плодам их узнаете их».

Мы, взрослые люди, воспитанные на традиционных ценностях и совершенно других персонажах и примерах поведения, имеем иммунитет к разнокалиберной дряни, умеем отличить, что есть что.

Наши же дети, увы, уже вынуждены пить из источника грязного. Какие бы фильтры ни ставила сама семья, гадость извне просачивается активно, если не сказать агрессивно.

«Сегодня дети – завтра народ», писал Сергей Михалков. Помните?

Словом, как мама и как журналист, я решила начать делать то малое, что в моих силах. И, в конце концов, снимки, коих за эти годы накопилось уже несколько сотен, начала как-то классифицировать, изучать сюжеты с участием персонажей, чтобы понять, «откуда ноги растут» – врага ведь надо знать в лицо; писать запросы в различные инстанции, на детские телеканалы и так далее. Ну и, конечно же, разговаривать на эту тему со всеми, с кем могу, – и в своём окружении, и через публикации в соцсетях и СМИ.

Сейчас настал новый этап всей этой истории. Я очень рада, что судьба свела меня с замечательными людьми, настоящими героями нашего времени, организаторами и активистами Всероссийского – и уже даже международного – союза родителей «Вместе», который объединяет родителей из 72 регионов России и ряда стран зарубежья.

Мы – единомышленники. И мы понимаем, что если во всём видеть лишь борьбу с ветряными мельницами, ситуацию изменить будет невозможно.

Тему гадких игрушек и мультфильмов необходимо не просто обсуждать и разоблачать – от сотрясания воздуха важно переходить к каким-то реальным делам. С потоками нечистот, выливающимися на наших детей, нужно разбираться.

Да, безусловно: это лишь одна из многочисленных проблем, которые требуют решений в сфере детства, но игнорировать её тоже больше нельзя. Куда смотрят Роспотребнадзор, Роскомнадзор, Министерство культуры и Министерство просвещения?

Мы приглашаем всех, кого беспокоит эта тема, присоединиться к нам.

Для начала предлагаем во всех соцсетях начать использовать хэштеги #МонстрыВонИзДетской, #ВылечиХаггиВагги и #АуРоспотребнадзор, а также подписаться на каналы в телеграме – «Монстры, вон из детской!» и https://t.me/rodsoyuz_vmeste.

Свои вопросы, идеи и предложения присылайте на почту: mostrivonizdetskoy@mail.ru

Дальше мы будем вместе с вами проводить мозговой штурм, формулировать чёткие цели и задачи, обращаться к органам, ответственным за принятие решений, к производителям игрушек и мультипликационной продукции (ведь нужно создавать действенный противовес), – и добиваться результатов, друзья. Если не мы – то кто же?

Источник: Новые известия

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