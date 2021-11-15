Фёдор Лисицын. Владивостокский отряд крейсеров. Война на коммуникациях продолжается
Фёдор Лисицын. Владивостокский отряд. Крейсерская война на японских коммуникациях в первой половине 1904 года.
- Как прошёл третий рейд Владивостокского отряда крейсеров?
- Почему был посажен на камни крейсер Богатырь?
- Как действовал крейсерский отряд весной и летом 1904 года?
- Почему отряд крейсеров вышел в Корейский пролив 1 августа 1904 года?
Предыдущие ролики:
Подготовка к крейсерской войне:
https://youtu.be/RgEtEST0POY
Война на коммуникациях:
https://youtu.be/kH2EdwU8h0Q