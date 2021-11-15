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Фёдор Лисицын. Владивостокский отряд крейсеров. Война на коммуникациях продолжается

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Фёдор Лисицын. Владивостокский отряд. Крейсерская война на японских коммуникациях в первой половине 1904 года.
- Как прошёл третий рейд Владивостокского отряда крейсеров?
- Почему был посажен на камни крейсер Богатырь?
- Как действовал крейсерский отряд весной и летом 1904 года?
- Почему отряд крейсеров вышел в Корейский пролив 1 августа 1904 года?

Предыдущие ролики:
Подготовка к крейсерской войне:
https://youtu.be/RgEtEST0POY
Война на коммуникациях:
https://youtu.be/kH2EdwU8h0Q

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Hl04rKwVdds
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