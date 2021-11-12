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Лазерная обработка отверстий, 1987

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Фильм рассказывает о лазерном способе обработки металлов.

СоюзВузФильм, 1987

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IrzDAHCqkR4
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