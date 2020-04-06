Мега-полюсы Золотой эпохи

Что такое Матрица? Это – Система. Что такое Система? Это наш враг. Оглянитесь, кого Вы вокруг видите? Людей, которым внушили, что они пограничники, историки, геологи, археологи, блюстители порядка, налоговая служба. То есть те индивидуумы, которых как винтики с младу обтачивали для работы Системы и её обслуживания, вытирали ей пот и подбирали помет. Система устроена так, что с младу в нас вкладывает не созидание и умение что-то конструировать, она нас учит лишь подчинятся, жить без цели и не найти себя в жизни.

Откуда эти слова звучат? В легендарном фильме Матрица. То есть из телевизора, который является тоже частью Системы. Было воспитано целое поколение, которое считает, что все их знание не может быть разводом. Обман Системы же не может быть таким масштабным, заставивший поверить в себя столько людей. Возьмем к примеру научных людей, у которых настоялось твердое убеждение, что им о Мире всё известно и выходить за пределы этой известности для них полный абсурд. Но так ли это на самом деле, давайте проверим вместе этим небольшим путешествием в непревзойденную Камбоджу.

Глава Первая. Махендрапарвата.

Камбоджа вообще удивительное место, ведь она вообще мало кому известна. По учебникам истории, мы о ней вообще ничего не знаем. Ведь сопоставляя то, что наши глаза видят – мы видим в Камбодже такие технически сложные комплексы, построенные как мего-гигантская плата, что понимаешь, насколько это общество было развито технологично, технически, эстетически и имело свободное время, в отличие от нас, этому научится и столько комплексов возвести. Что было на этой территории… мы до сих пор находим затерянные города заросшие джунглями, которым от силы два века.

Таким исключением не стал и комплекс под названием Махендрапарвата. Когда его нашли? В одном из источников пишется “В 2013 году научной экспедицией был найден древний город при помощи лазерного аппарата Лидар. Он был прикреплён к вертолёту, с которого и велись поиски затерянного города”. 2013 год! И только узнали что там что-то есть. Исследование местности проводилось до 2017 года. Ученые облетели огромную территорию на самолетах, делая лидарную съемку.

Как информационные сайты пишут, археологи и историки знали о его существовании, но не могли найти этот древний мегаполис. То есть шесть веков историки и археологи знают что там город есть, но нашли только пару лет назад! Как он вообще мог исчезнуть подальше от глаз научных людей на столько времени? По строениям в Камбодже, мы видим общество с таким шикарным развитием, от чего куча вопросов появляется – что историки и археологи знали? Где этот исторический рассказ какие были у этого общества заводы, станки, турбинки, лазерные уровень, машины, способные выдержат перевозку тяжелых строительный материалов… на каком виде топлива этот транспорт перемещался или был электрическим? Идеальная детализация зданий вблизи уже поражает впечатление, но Вы посмотрите на снимки и с высоты! У нас и с лазерным уровнем люди простой дом ровно поставить не могут, а в Камбодже 35 квадратных километра идеально спроектировали – целый город под один проект!

По Вашим же исследованиям сказано, что общество умело искусственно изменять горный ландшафт.В городе было много великолепных зданий, которые Вы почему-то обозвали храмами, были проложены многочисленные каналы, созданы водохранилища и рисовые поля, построены дороги, дамбы, то есть старинные гидро электростанции. Ваше же мнение, то что было общество диким и не имела технику не смог подтвердить научный Антропогенез, ведь все их опыты оказались провальными. То. что у них выходило, это можно использовать лишь при подделках и действительно живя в землянках, но никак не выстроить такие точные как здания в отдельности, так и весь суперточный комплекс города в целом.

Глава вторая. Пирамида смерти Кох Кер

Стандартный вопрос – как строили? Вот Вам фотография:

эта узористая вышиванка на камне – это не ручной труд, а станочный. Помню Женя из канала Разгадки Истории подбрасывал видео, как сегодня умелец только на дерево чтоб перебросить рисунок в три дэ формате, там уже перечислил целый подбор электрических инструментов и станков. С камнем немножечко сложнее, да еще узоры и кружева обрисовать по всему зданию. Как это строили, спросить у историка, ну человек расскажет так как его заставляли зазубрить – но по этому фантастическому полету фантазии никогда не получится что-то подобное соорудить. А Вы строителя со стажем подведите и спросите – что нужно, чтоб это построить. Он Вам расскажет приблизительно по сегодняшнему уровню развития что нужно задействовать, чтоб подобное сегодня попробовать возвести хотя бы приблизительно. И то, это будет хуже. К примеру, как в случае с Перу увидели, когда старинная кладка с идеальной подгонкой швов развалилась, сколько настоящие специалисты реставрации не пробовали поставить на место – у них ничего не вышло – всё равно зазор оставался. То есть современные специалисты даже отреставрировать не в состояние до такой идеальности при современных технологиях. Уже молчу за то, чтоб построить.

Описывается пирамида так:

Разрушенный город, затерянный в джунглях Камбоджи и пирамида смерти Кох Кер, куда нет дороги, и руины, как считается, столицы Кхмерской империи, это древний храм, внутрь которого не сумела спуститься ни одна экспедиция. На территории 35 кв. км. были и культовые сооружения, среди которых – таинственная пирамида, так напоминающая мексиканские. То есть вновь встречаем в Камбодже цифру 35 кв. км. И вновь это культовое сооружение и храмы. Жили в соломенных хижинах дикие люди, и возводили на 35 кв. км. храмы с такой точностью, что современные строители репу чешут. От таких слов, просто хочется вернутся в тот период, когда у нас, у людей, хватало времени что-то созидать, создавать и еще имели пропитание. Ведь сегодня мы с утра до ночи не созидаем, нам придумали столько лишних и бестолковых профессий, скучных и бездарных, которые мы все бы с удовольствием бросили бы, но приходиться рабски вкалывать с утра до ночи и только ради того, чтоб нам хватало на миску похлебки. Больше у нас времени ни на что не хватает в 21 веке.

Семиступенчатая пирамида находится за внутренней оградой в самом центре древнего города. Ее высота – 32 метра, а длина стороны основания – 55 м. На верхушке храма, словно страж, высечена гаруда – мифическая птица бога Вишну. В давние времена здесь была еще и огромная линга – символ Шивы, высота которой была не меньше 4 метров, а вес — около 24 тонн. Для визуального опыта, вот Вам видео “32 тонный Кран поднимает загруженный контейнер 23 тонны”:

То есть, на тону меньше. И это не на 32 метра.

Говорят, что изначально была на вершине и 5-метровая золотая статуя. Но когда в 1930 году Прасат Тхом обнаружила французская экспедиция, наверху, французы разводят руками и набожно крестятся, ничего найдено не было… А так как спустить вниз такую громадину без специальных механизмов просто невозможно, то предположили, что статуя упала в отверстие, которое зияет на вершине загадочной пирамиды. Проверить это, к сожалению, невозможно. Все, кто спускались внутрь пирамиды, назад не возвращались… На 15-метровой глубине перестает работать любая аппаратура, а страховочные веревки, на которых спускались люди, кажутся не развязанными, а просто оборванными… Не удалось пробраться к пропавшим и через отверстия, которые пытались пробить французы в самой пирамиде. Тайна пирамиды так и осталась нераскрытой. Во всяком случае так нас заверяют официальные источники.

Глава третья. Рукотворное море в Камбодже

Вот мы всё озадачиваем историков незнанием ими настоящего прошлого только по одной архитектуре. А как Вам, наряду с остальными комплексами, такой искусственный водоем? Называется “рукотворное море Западный Барай”. Описание его следующее:

Представьте себе гигантский, выкопанный древними кхмерами искусственный водоём точной прямоугольной формы, протянувшийся с востока на запад. Его длина составляет восемь километров, ширина – два километра. В глубину он достигает пяти метров и вмещает до восьмидесяти миллионов кубометров воды. Индуистский храм Западный Мебон, построенный прямо посередине водоёма, имеет правильную форму квадрата, с длиной ребра в сотню метров. По периметру квадрата расположены башни с верхушками в виде цветка лотоса.

Все источники по описанию склоняются к тому, что водоем этот был вырыт. Допустим. Даже если такое вырыть на пятиметровую глубину (повторюсь, по-мимо того, что надо выстроить и другие сооружения, которые с высоты мы видим там везде, целые километры в кладке оставшиеся от громаднейших космического масштаба чудо-городов), так вот, пять метров в глубину (Вы понимаете что это за глубина?). восемь километров в одну сторону, два в другую, третий раз повторяю, на ряду с точнейшими геометрическими городами, остатки сложнейших зданий которые мы видим лишь по крупицам уцелевшего, где многотонные блоки чтоб поднимать только на метр от земли хрипели бы и современные 32 тонные Краны, я уже молчу что в Камбодже их поднимали свыше 30 метров… так вот, плюсуя всё это… опровергать, что механика, машины, робототехника, науки и развитие цивилизации не то, что не уступали современным, но и была намного выше, это и говорит о том, что историки прошлое не знают, что должно быть сенсацией и для них самих, ведь они в догматы, которые заставили зазубрить, столько поколений неистово веруют.

Во вторых, я сомневаюсь, что берега этого озера земляные, как в городах в форме звезды, где тоже эти ровные водяные каналы присутствуют – как береговые линии сохранились, это под грунтом должна быть кладка, что собственно неоднократно фиксировалось у их берегов. То есть нет у Звезд никаких земляных валов,, очертания их бы размылись со временем, дождями, ветром, войнами и прочим и прочим. Но мы как видим кладку, так и понимаем от чего берега сохранились в такой точной геометрии. Под грунтом Звезд всегда присутствует или кирпич или камень. Вот так и тут – Вы только представьте два километра в ширину и восемь в длину и это всё обложить кладкой! Причем водоустойчивой, а не современной, где вода путь себе обязательно пробьет.

То что это это делалось действительно под водоемы, уже несколько не вызывает сомнение, единственное так называемый “культурный слой”, который ученые приписывают нашим городам, где здания на много этажей оказались под землей… а в Камбодже что, он отсутствует? А значит мы только верхушку видим это масштабного шедевра. Подтверждает мою догадку и то, что наши лучшие умы ломают голову одним вопросом: куда строители дели всю выкопанную землю? Вблизи нет ни холмов, ни насыпей. А его и не должно быть, потому что это не земля рылась, а камнем обложили высотное здание с искусственным водоемом на крыше, сугубо по моему мнению.

Для чего строилось, рекомендуем посмотреть просто бомбезный фильм Тамары Савченко “Техномагия Руси . АмфиТеаТор” – у Вас сразу все пазлы срастутся. Ведь действительно, чтоб такое построить, мало быть технически развитым больше сегодняшнего времени, но тут пахнет и мааааагией! А что такое магия? Это все равно что муравья закинуть внутрь компьютера, где каждая деталь выполняет разные сложные функции, где-то сдерживает энергию, где-то передает, где-то преображает её в разные свойства, формы цвета. звуки, обрабатывает информацию – в магию этот муравей не верует, компьютер сломан и доказать как оно работало муравейнику нереально. Вот так вот и мы в Камбодже – нам втирают, что большинство комплексов замутили монахи,. вытесали камни, по 20 тон, потом на спине это перетащили. В прошлом технологии и магия – были едиными. Сегодня растащили их по сторонам и довели до абсурда.

Помимо Западного, есть и Восточный Барай. Построенный по такому же принципу, длина его береговой линии равна аааааж восемнадцати километрам.

Глава четвертая. Ангкор-Ват

То, что научный Мир оказывается не знает ничего о прошлом, подтверждают и их личные исследования и подтверждают большинство высказанного нами в верхних главах. К примеру Камбоджийские и австралийские археологи с помощью новых технологий обнаружили, что так называемый индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже намного больше, чем считалось ранее. Исследование с помощью лазерного сканирования и георадара всех поразило. Оказалось, что площадь комплекса была не 200 квадратных километров, как считалось раньше, а 3 000.

Во-первых, до этих исследований знали об этом? Нет, не знали. Во-вторых, ну какой это тогда храмовый комплекс? ТРИ ТЫСЯЧИ КВАДРАТНЫХ КИЛОМЕТРОВ. Ребята, это полноценный город. И рассматривая по уцелевшим остаткам, вообще вообразить невозможно, чем таким ужасным такой огромнейший город можно было снести. Это же строения вечные.

Этот большой город поражает всем. Во-первых, без компьютеров это все точно рассчитать, спроектировать и создать три дэ модель, современным инженером явно будет не возможно, пусть сколько не учатся. Я вижу непревзайденную великолепную и машинную обработку камня. Но, в научных крагах считают, что прошлое не было сказкой, было все диким и отсталым и делалось ручным трудом. Мы видим по всему уцелевшему периметру, что трудились над массивными блоками. Впечатляют статуи разных размеров – в них мы видим во-первых не только идеальную подгонку швов, что для современных мастеров реставрации даже восстановить оказалось невозможным, так еще на этой полигональной кладке лицо!

Как????

Помимо больших статуй, средних и маленьких мы видим как по всем стенам рисовали барельефы, да еще с кружевами детализированными.

Такой объем мастерства и труда, это что-то невообразимое. .

Нет, дорогие друзья, прошлое было такой сказкой, кто бы Вам что не говорил! По блокам и швам вместе с рисунком трудно представить – это вначале выкладывалось ли, а потом машинами все барельефы пропиливались или при добыче камня, делалось сразу, а потом строители игрались в тэтрис. Это же не то, что невероятно сложно, для нашего времени, это просто что-то нереальное. Район Ангкор-Ват устроен сложными гидротехническими системами, состоящими из каналов, рвов и больших водохранилищ, называемых бараи.

Я считаю, что это только верхушка комплекса. Любой строитель заявит, что под такое массивное сооружение нужен и массивный фундамент. А что научный Мир говорит? К примеру публикация попалась на глаза “Храмы Ангкоры (Камбоджа) строили на песке: такое возможно”, в которой всерьез научными кругами высказывалось, что этот город построен на грунте. Потом доктор технических наук Ивасаки, изучал геотехнические характеристики Ангкора в составе японской правительственной группы в 1994 г. В своих работах он отметил геотехнические данные указывают, что грунт едва ли способен выдерживать нагрузку от веса конструкций. То есть, ученые до 1994 года каким-то чудом считали, что вот эта вот махина стоит на земле! И только после заявления японского ученого высказалась вторая версия – город построен на спрессованном песке.

Возможно ли такое? Был такой опыт, когда профессиональные строители в 1960 году пытались реконструировать здание названое храмом Бафуон и, как бы это смешно не звучало, по этому же методу, которые навязали историки – мол стройте так, нам виднее чем Вам, строителям, ведь исторические учебники не могут врать. Высота башни составляет примерно 40 м при длине основания около 100 м. Внутренний материал сооружения – уплотненный песок. Угол крутой насыпи составляет 40?. После того как была построена первая ступень высотой 5 м, насыпь разрушилась. Вторая попытка закончилась с тем же результатом. В конце концов французы отказались от идеи следовать историческим технологиям и использовали бетон вместо песка.

Глава пятая. Чамские башни во Вьетнаме

К теме Камбоджийских городов,. можно посмотреть такие же комплексы и в других местах. К примеру комплекс расположенный в Центральном Вьетнаме. Если индуистские храмовые комплексы Ангкор-Ват, Ангкор-Тхом в Камбодже и другие индуистские сооружения в Индонезии и Индии были построены из камня, то чамские башни во Вьетнаме – из кирпичей. Самые молодые башни анналами датируется 500 – 600 лет, за другие утверждают, что им тысяча лет. Как промышленно кирпич делается. мы знаем. Да вот только кирпич Союза уже сегодня выглядит никаким. а современный кирпич через лет тридцать вообще будет выглядеть убого. Но во Вьетнаме, по заверениям научных кругов, кирпич держится тысячу лет. То есть, заводы Вьетнама технологически были развиты настолько, что создавали вечный кирпич, чему сегодня можно только позавидовать.

Как человек. с интересным именем, Нга Ань пишет: к настоящему времени сотни лет эти кирпичные башни по-прежнему сохраняет свой прежний яркий красный цвет. Все узоры высечены прямо на кирпичах, что редко встречается на строительных и архитектурных объектах. Строители умели производить из простой глины кирпичи со свойствами, которых нет у сегодняшних кирпичей. Доцент Нго Ван Зоань сравнивает кирпичи, произведенные техникой древних чамов и сегодняшней обычной техникой: «Чамские кирпичи очень отличаются от сегодняшних кирпичей. Даже если они одинаковые по размеру, то чамские кирпичи всегда легче сегодняшних. Например, сегодняшний кирпич весит 2 килограмма, то чамский – лишь 1,5-1,6 килограмма. Внутренняя часть чамского кирпича оказывается более легко сгибающей и гибкой, в то время сегодняшний кирпич легко сломать».

Будучи самым большим сохранившимся архитектурным комплексом древней империи Чампа, My Son Sanctuary окружен горными хребтами и пышным зеленым лесом, словно древняя индуистская крепость среди джунглей. Только в 1889 году комплекс My Son был обнаружен благодаря группе французских исследователей, которые проводили тут геологическую разведку. Позже, в 1903 году, французский археолог Анри Пармантье и его команда приступили к раскопкам. Они задокументировали 71 сооружение, а некоторые из них даже удалось восстановить. К сожалению, во время войны 1969 году произошел артиллерийский обстрел, который значительно повредил комплекс. Американские войска атаковали базу движения Вьетконг, которая находилась в древних руинах, и нанесли постройкам много повреждений.

Глава шестая. найдено более 60 тысяч построек в джунглях Гватемалы

Ученые продолжают делать сенсационное открытие, что они о Мире не знают ничего.

Археологи обнаружили в джунглях Гватемалы руины более 60 тысяч построек цивилизации майя. Открытие было сделано при помощи лазерной технологии, способной обнаружить возведенные человеком структуры под густым пологом тропического леса. Ученым удалось составить карты более 2000 квадратных километров в департаменте Петен на севере Гватемалы. В этой части джунглей были найдены дома, дворцы, дороги.

То есть, нашли очередной город, причем в джунглях которым не больше двухсот лет. И никакие эти 90 тысяч построек не гробницы, ни храмы, не оборонительные сооружения, о которых столько поколений нам талдычат со всех сторон.

По словам Хьюстона, от масштаба открытия «перехватывает дыхание». «Я знаю, что это прозвучит как преувеличение, но когда я увидел полученные изображения, у меня слезы навернулись», — добавляет он. Исследователи использовали технологию Лидар (LIDAR — Light Identification and Ranging), предназначенную для получения данных об удаленных предметах с помощью обработки сигнала отраженного света.

Археолог Томас Гаррисон из Колледжа Итаки говорит: «Полученные с помощью технологии данные ясно демонстрируют, что весь этот регион представлял собой целую систему городов и поселений, масштабы и плотность населения которых до сих пор недооценивались».

Глава седьмая. Один из необычных городов из Мьянмы

Долина тысячи пагод является одной из знаменитых исторических достопримечательностей Мьянмы. На площади всего около 4 кв. километров расположились тысячи уникальных зданий. Это бесценная археологическая зона с тысячами многовековых исторических сооружений, множество из которых богато отделаны золотом и другими драгоценными материалами. Как говорится каменный век, это когда научились в совершенстве владеть обработкой камня, до уровня которого нам ещё расти и расти, а вот золотой век был именно такой – целые города покрывались золотом и другими драгоценностями, что до наших дней дожило лишь в крупицах.

Как эти тысячи зданий называются? Как Вы уже догадались – храмовыми постройками. Уже как-то даже не смешно – все сооружения которые находят по всему Миру ученые пытаются назвать то гробницами, то храмовыми постройками, то приписывают к оборонительным сооружениям.

Я нисколько не исключаю, что духовность была в те времена развита на голову выше сегодняшнего времени. Так и технологии развитие были, и искусство, и культура, и проэктировщики, и строители, и механика, и транспорт. Но по-моему научный Мир возвел себя в ранги клоунов. У нас и президентами становятся клоуны, и наука клоунада, и СМИ клоунское. У нас государства все – выдуманные, боксеры – актеры, еда продается в магазине фальшивая. История вымысел. А что же в нашем 21 веке есть настоящего?

Ученые поняли, что Ангкор-Ват не 200 квадратных километров, как считалось раньше, а 3 000, но до сих пор этот город продолжают называть храмовым комплексом. Искусственные озера Камбоджи разных размеров от восьми километров до восемнадцати – тоже храмовые комплексы. Во Вьетнаме много городов Звезд оказывавшихся на десять этажей под землей и тоже километровые – это обязательно оборонительные сооружения! Будто такому развитому обществу больше заняться нечем было – строили шедевры чтоб друг друга убивать, другие чтоб там об камень головой постучать, вымаливая грехи за войны, которые приписали им современные историки, а остальные чтоб хоронить там кого-то в те времена, когда принято было кремировать.

И так, возвращаемся к предисловию. Что такое Матрица? Это – Система. Что такое Система? Это наш враг. Оглянитесь, кого Вы вокруг видите? Людей, которым внушили, что они пограничники, историки, геологи, археологи, блюстители порядка, налоговая служба. То есть те индивидуумы, которых как винтики с младу обтачивали для работы Системы и её обслуживания, вытирали ей пот и подбирали помет. Система устроена так, чтоб с младу в нас вкладывает не созидание и умение что-то конструировать, она нас учит лишь подчинятся, жить без цели и не найти себя в жизни.

Откуда эти слова звучат? В легендарном фильме Матрица. То есть из телевизора, который является тоже частью Системы. А значит, Система одной рукой воспитала целое поколение, которое считает, что все их знание не могут быть разводом. Обман Системы же не может быть таким масштабным, заставивший поверить в себя столько людей.

Но второй рукой. как по таким фильма как Матрица видим – дает подспорье нам и прямым текстом подстрекает – это все наши враги, с ними нужно враждовать. Система одних заставляет веровать в нее и определенными инструментами поощряет и подталкивает, но для других сама же их и высмеивает, подстрекая чуть ли не до войны. Вот мы и воюем, а Система процветает, стравив нас лбами.

Может пора не врагов в друг друге видеть, а союзников? Появилось частое выражение, что же делать? Часто это воспринимается за малолетнюю глупость, дескать таковым ремня не хватает, но на самом деле просто у людей болят глаза, так как они впервые ими смотрят – им не ремень нужен, а стимул. И мы не призываем к митингам или майданам, ведь как прошлые события показали, все это на руку паразитам. а не нам.

А как же изменить ситуацию? Перефразируем Матрицу нам в угоду – оглянитесь, кого Вы в Системе видите? Это всё наши люди, среди учителей, среди пограничников, среди прокуроров, сантехников, истории или археологии, журналистов и заводских работников. Везде все наши, кому-то легко открыть глаза, кому-то нужно немножко больше времени. Помню человек писал, что учился на историка, но посмотрел наши фильмы, понял что это путь вне куда, там все алкоголизмом занимаются и нет у них тяги к знаниям. Это к вопросу что делать – не обязательно уходить от куда-то показывая тем самым свой бунт. который для паразитов будет не громче петарды взорванной в соседнем городе. Каждому из нас дан тот участок, на котором мы находимся – закатываем рукава и на каждом клабтике, где мы есть, работаем. Во-первых – ставим себя на ноги и свою семью. Во-вторых расцениваем свои силы и веруем в них и работаем там где мы есть. В третьих, ловим в этом интерес, меня коллективно что-то к лучшему. В четвертых, выкидываем все ненужное из нашей жизни, все наркоманские привычки, которые в нас вмонтировали. Паразиты не создавали Систему, они лишь в нее внедрились, исказили все, поставили с ног на голову и прогнули под себя. Наша задача запустить обратный процесс.

Пули Снегопада