Боевые лазерные комплексы СССР

Научно-экспериментальный комплекс «Терра-3″ по американским представлениям. В США считалось, что комплекс предназначен для противоспутниковых целей с переходом в перспективе к ПРО. Рисунок впервые представлен американской делегацией на переговорах в Женеве в 1978 г. Вид с юго-востока.

Идея использования высокоэнергетического лазера для поражения на конечном этапе ГЧ баллистических ракет сформулирована в 1964 г. Н.Г.Басовым и О.Н.Крохиным (ФИАН ми. П.Н.Лебедева). Осенью 1965 г. Н.Г.Басовым, научным руководителем ВНИИЭФ Ю.Б.Харитоном, заместителем директора ГОИ по научной работе Е.Н.Царевским и главным конструктором ОКБ «Вымпел» Г.В.Кисунько в ЦК КПСС была направлена записка, в которой говорилось о принципиальной возможности поражения ГЧ баллистических ракет лазерным излучением и предлагалось развернуть соответствующую экспериментальную программу. Предложение было одобрено ЦК КПСС и программа работ по созданию лазерной стрельбовой установки для задач ПРО, подготовленная совместно ОКБ «Вымпел», ФИАН и ВНИИЭФ, была утверждена решением правительства в 1966 г.

В основе предложений лежало изучение ФИАН высокоэнергетических фотодиссоционных лазеров (ФДЛ) на органических йодидах и предложение ВНИИЭФ о «накачке» ФДЛ «светом сильной ударной волны, создаваемой в инертном газе взрывом». К работам так же присоединился Государственный Оптический Институт (ГОИ). Программа получила название «Терра-3″ и предусматривала создание лазеров с энергией более 1 МДж, а так же создание на их основе на Балхашском полигоне научно-экспериментального стрельбового лазерного комплекса (НЭК) 5Н76, на котором идеи лазерной системы для ПРО должны были быть проверены в натурных условиях. Научным руководителем программы «Терра-3″ назначен Н.Г.Басов.

В 1969 году из ОКБ «Вымпел» выделился коллектив СКБ, на основе которого возникло ЦКБ «Луч» (впоследствии НПО «Астрофизика»), на которое и было возложено выполнение программы «Терра-3».

Останки сооружения 41/42В с комплексом лазерного локатора 5Н27 стрельбового комплекса 5Н76 «Терра-3″, фото 2008 г.

Телескоп ТГ-1 лазерного локатора ЛЭ-1, полигон Сары-Шаган (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).

Работы по программе «Терра-3» развивались в двух основных направлениях: лазерная локация (включая проблему селекции целей) и лазерное поражение ГЧ баллистических ракет. Работам по программе предшествовали следующие достижения: в 1961 г. возникла собственно идея создания фотодиссоционных лазеров (Раутиан и Собельман, ФИАН) и в 1962 г. начаты исследования лазерной локации в ОКБ «Вымпел» совместно с ФИАН, а так же предложено использовать излучение фронта ударной волны для оптической накачки лазера (Крохин, ФИАН, 1962 г.). В 1963 г. в ОКБ «Вымпел» начаты проработки проекта лазерного локатора ЛЭ-1.

В ФИАН было исследовано новое явление в области нелинейной оптики лазеров — обращение волнового фронта излучения. Это крупное открытие

позволило в дальнейшем совершенно по новому и весьма успешно подойти к решению ряда проблем физики и техники мощных лазеров, прежде всего проблем формирования предельно узкого пучка и его сверхточного наведения на цель. Впервые именно в программе «Терра-3» специалистами ВНИИЭФ и ФИАН было предложено использовать обращение волнового фронта для наведения и доставки энергии на мишень.

В 1994 году Н.Г.Басов, отвечая на вопрос об итогах лазерной программы “Терра-3”, сказал: “Ну, мы твердо установили, что никто не сможет сбить боеголовку БР лазерным лучом, и мы здорово продвинули лазеры… “. В конце 1990-х годов все работы на объектах комплекса «Терра-3″ прекращены.

Подпрограммы и направления исследований «Терра-3″:

Комплекс 5Н26 с лазерным локатором ЛЭ-1 по программе «Терра-3″:

Потенциальная возможность лазерных локаторов обеспечивать особо высокую точность измерений положения цели изучалась в ОКБ «Вымпел», начиная с 1962 г. В результате проведенных ОКБ «Вымпел», с использованием прогнозов группы Н.Г.Басова, исследований, в начале 1963 г. в Военно-Промышленную Комиссию (ВПК, орган государственного управления военно-промышленным комплексом СССР) был представлен проект создания экспериментального лазерного локатора для ПРО, получившего условное название ЛЭ-1. Решение о создании на полигоне Сары-Шаган экспериментальной установки с дальностью действия до 400 км утверждено в сентябре 1963 г. В 1964-1965 г.г. велась разработка проекта в ОКБ «Вымпел» (лаборатория Г.Е.Тихомирова). Проектирование оптических систем локатора велось ГОИ (лаборатория П.П.Захарова). Строительство объекта начато в конце 1960-х годов.

Проект основывался на работах ФИАН по исследованиям и созданию лазеров на рубине. Локатор должен был осуществлять за короткое время поиск целей в «поле ошибок» радиолокаторов, обеспечивавших целеуказание лазерному локатору, что требовало весьма высоких по тем временам средних мощностей лазерного излучателя. Окончательный выбор структуры локатора определило реальное состояние работ по лазерам на рубине, достижимые параметры которых на практике оказались значительно ниже первоначально предполагавшихся: средняя мощность одного лазера вместо ожидавшихся 1 КВт составила в те годы примерно 10 Вт. Опыты, проведенные в лаборатории Н.Г.Басова в ФИАН, показали, что наращивание мощности путем последовательного усиления лазерного сигнала в цепочке (каскаде) лазерных усилителей, как это предусматривалось сначала, возможно лишь до определенного уровня. Слишком мощное излучение разрушало сами лазерные кристаллы. Возникли и трудности, связанные с термооптическими искажениями излучения в кристаллах.

В связи с этим пришлось установить в локаторе не один, а 196 поочередно работающих с частотой 10 Гц лазеров с энергией в импульсе 1 Дж. Общая средняя мощность излучения многоканального лазерного передатчика локатора была около 2 КВт. Это привело к значительному усложнению его схемы, которая была многолучевой как при излучении, так и при регистрации сигнала. Потребовалось создать высокоточные быстродействующие оптические устройства для формирования, переключения и наведения 196 лазерных лучей, определявших поле поиска в пространстве цели. В приемном устройстве локатора использовалась матрица из 196 специально разработанных ФЭУ. Задачу усложняли погрешности, связанные с крупногабаритными подвижными оптико-механическими системами телескопа и оптико-механическими переключателями локатора, а также с искажениями, вносимыми атмосферой. Общая длина оптического тракта локатора достигала 70 м и в его состав входили многие сотни оптических элементов — линз, зеркал и пластин, в том числе движущихся, взаимная юстировка которых должна была сохраняться с высочайшей точностью.

Передающие лазеры локатора ЛЭ-1, полигон Сары-Шаган (кадры документального фильма «Повелители луча», 2009 г.).

Часть оптического тракта лазерного локатора ЛЭ-1, полигон Сары-Шаган (кадры документального фильма «Повелители луча», 2009 г. и Польских С.Д., Гончарова Г.В. ГНЦ РФ ФГУП НПО «Астрофизика». Презентация. 2009 г.).

В 1969 году проект ЛЭ-1 был передан в ЦКБ «Луч» Министерства оборонной промышленности СССР. Главным конструктором ЛЭ-1 был назначен Н.Д.Устинов. В 1970-1971 г.г. разработка локатора ЛЭ-1 была вцелом завершена. В создании локатора принимала участие широкая кооперация предприятий оборонного комплекса: силами ЛОМО и ленинградского завода «Большевик» создавался уникальный по комплексу параметров телескоп ТГ-1 для ЛЭ-1, главный конструктор телескопа — Б.К.Ионессиани (ЛОМО). Этот телескоп с диаметром главного зеркала 1.3 м обеспечивал высокое оптическое качество лазерного луча при работе со скоростями и ускорениями в сотни раз более высокими, чем у классических астрономических телескопов. Были созданы многие новые узлы локатора: быстродействующие точные сканирующие и переключающие системы для управления лазерным лучом, фотоприемники, электронные блоки обработки сигналов и синхронизации и другие устройства. Управление локатора было автоматическим с использованием вычислительной техники, локатор соединялся с РЛ-станциями полигона с помощью цифровых линий передачи данных.

При участии ЦКБ «Геофизика» (Д.М.Хорол) разрабатывался лазерный передатчик, который включал в себя 196 весьма совершенных по тому времени лазеров, систему их охлаждения и электропитания. Для ЛЭ-1 было организовано производство высококачественных лазерных кристаллов рубина, нелинейных кристаллов КDР и многих других элементов. Кроме Н.Д.Устинова разработкой ЛЭ-1 руководили О.А.Ушаков, Г.Е.Тихомиров и С.В.Билибин.

Строительство объекта начато в 1973 г. В 1974 г. завершены наладочные работы и начаты испытания объекта с телескопом ТГ-1 локатора ЛЭ-1. В 1975 г. в ходе испытаний была достигнута уверенная локация цели типа самолет на дальности 100 км, начаты работы по локации ГЧ баллистических ракет и спутников. В 1978-1980 г.г. с помощью ЛЭ-1 были осуществлены высокоточные траекторные измерения и проводки ракет, боеголовок и космических объектов. В 1979 г. лазерный локатор ЛЭ-1 как средство для точных траекторных измерений принят на совместное техническое обслуживание в/ч 03080 (ГНИИП № 10 Министерства Обороны СССР, Сары-Шаган). За создание локатора ЛЭ-1 в 1980 г. сотрудникам ЦКБ «Луч» присуждены Ленинская и Государственная премии СССР. Активные работы на локаторе ЛЭ-1, в т.ч. с модернизацией части электронных схем и др.оборудования, продолжались до середины 1980-х годов. Велись работы по получению об объектах некоординатной информации (информации о форме объектов, например). 10 октября 1984 г. лазерный локатор 5Н26 / ЛЭ-1 провел измерения параметров цели — космического корабля многоразового использования «Челленджер» (США) - подробней см.ниже раздел «Статус».

ТТХ локатора 5Н26 / ЛЭ-1:

Количество лазеров в тракте — 196 шт

Длина оптического тракта — 70 м

Мощность установки средняя — 2 кВт

Дальность действия локатора — 400 км (по проекту)

Точность опредеения координат:

- по дальности — не более 10 м (по проекту)

- по углу места — несколько угловых секунд (по проекту)

Телескоп ТГ-1 лазерного локатора ЛЭ-1, полигон Сары-Шаган (кадр документального фильма «Повелители луча», 2009 г.).

Телескоп ТГ-1 лазерного локатора ЛЭ-1 — защитный купол постепенно сдвигается влево, полигон Сары-Шаган (кадр документального фильма «Повелители луча», 2009 г.).

Телескоп ТГ-1 лазерного локатора ЛЭ-1 в рабочем положении, полигон Сары-Шаган (Польских С.Д., Гончарова Г.В. ГНЦ РФ ФГУП НПО «Астрофизика». Презентация. 2009 г.).

Исследование фотодиссоционных йодных лазеров (ВФДЛ) по программе «Терра-3″.

Первый лабораторный фотодиссоционный лазер (ФДЛ) был создан в 1964 г. Дж.В. Каспером и Г.С.Пиментелом. Т.к. анализ показал, что создание сверхмощного рубинового лазера с накачкой от лампы-вспышки оказалось невозможным, то в 1965 г. Н.Г.Басов и О.Н.Крохин (оба — ФИАН) предложили развернуть программу создания ФД-лазеров большой мощности, основанных на идее использования в качестве источника излучения оптической накачки большой мощности и энергии излучения фронта ударной волны в ксеноне. Так же предполагалось поражение ГЧ баллистической ракеты за счет реактивного эффекта от быстрого испарения под воздействием лазера части оболочки ГЧ. В основе таких ФДЛ лежит физическая идея сформулированная еще в 1961 г. С.Г.Раутианом и И.И.Собельманом, которые показали теоретически, что возможно получение возбужденных атомов или молекул путем фотодиссоциации более сложных молекул при их облучении мощным (нелазерным) световым потоком. Работы по взрывным ФДЛ (ВФДЛ) в составе программы «Терра-3» была развернуты в кооперации ФИАН (В.С.Зуев, теория ВФДЛ), ВНИИЭФ (Г.А.Кириллов, эксперименты с ВФДЛ), ЦКБ «Луч» с участием ГОИ, ГИПХ и других предприятий. В короткие сроки был пройден путь от малых и средних макетных образцов, до ряда уникальных образцов ВФДЛ высокой энергии, выпускавшихся предприятиями промышленности. Особенностью такого класса лазеров была их одноразовость — ВФД-лазер в процессе работы взрывался полностью разрушаясь.

Принципиальная схема работы ВФДЛ (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).

Первые эксперименты с ФДЛ, проведенные в 1965-1967 г.г., дали весьма обнадеживающие результаты и к концу 1969 г. в ВНИИЭФ (г.Саров) под руководством С.Б.Кормера с участием ученых ФИАН и ГОИ были разработаны, собраны и испытаны ФДЛ с энергией импульса излучения сотни тысяч джоулей, что было примерно в 100 раз выше, чем у любого известного в те годы лазера. Конечно, к созданию йодных ФДЛ с предельно высокими энергиями удалось прийти не сразу. Опробовались различные варианты конструктивных схем лазеров. Решительный шаг в осуществлении работоспособной конструкции, пригодной для получения высоких энергий излучения, был совершен в 1966 г., когда в результате изучения экспериментальных данных было показано, что предложение ученых ФИАН и ВНИИЭФ (1965 г.) убрать кварцевую стенку, разделяющую источник излучения накачки и активную среду, можно реализовать. Общая конструкция лазера существенно упростилась и свелась к оболочке в виде трубы, внутри или на внешней стенке которой располагался удлиненный заряд ВВ, а на торцах — зеркала оптического резонатора. Такой подход позволил спроектировать и испытать лазеры с диаметром рабочей полости более метра и длиной десятки метров. Эти лазеры собирались из стандартных секций длиной около 3 м.

Несколько позже (с 1967 г.) исследованием и конструированием ФДЛ со взрывной накачкой успешно занялся сформировавшийся в ОКБ «Вымпел», а затем перешедший в ЦКБ «Луч» коллектив газодинамиков и лазерщиков во главе с В.К.Орловым. В ходе работ были рассмотрены десятки вопросов: от физики процессов распространения ударных и световых волн в среде лазера до технологии и совместимости материалов и создания специальных средств и методов измерения параметров мощного лазерного излучения. Отдельно стояли вопросы техники взрыва: работа лазера требовала получения предельно «гладкого» и прямолинейного фронта ударной волны. Эта задача была решена, были сконструированы заряды и разработаны методы их подрыва, позволившие получить требуемый гладкий фронт ударной волны. Создание этих ВФДЛ позволило начать эксперименты по изучению воздействия лазерного излучения высокой интенсивности на материалы и конструкции целей. Работы измерительного комплекса обеспечивались ГОИ (И.М.Белоусова).

Полигон испытаний ВФД-лазеров ВНИИЭФ (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).

Исследование воздействия лазерного излучения на материалы по программе «Терра-3″:

Была выполнена обширная программа исследования воздействия излучения высокоэнергетических лазеров на разнообразные объекты. В качестве «мишеней» использовались стальные образцы, различные образцы оптики, разнообразные прикладные объекты. Вцелом направление иммледований воздействия на объекты возглавлял Б.В.Замышляев, направление исследований по лучевой прочности оптики возглавлял А.М.Бонч-Бруевич. Работы по программе велись с 1968 по 1976 годы.



Воздействие излучения ВЭЛ на элемент обшивки (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).

Стальной образец толщиной 15 см. Воздействие твердотельного лазера. (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).</p>

Воздействие излучения ВЭЛ на оптику (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).

Воздействие высокоэнергетического СО2-лазера на модель самолета, НПО «Алмаз», 1976 г. (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).

Исследование высокоэнергетических электроразрядных лазеров по программе «Терра-3″:

Многоразовые электроразрядные ФДЛ требовали очень мощного и компактного импульсного источника электрического тока. В качестве такого источника было решено использовать взрывомагнитные генераторы, разработка которых велась ВНИИЭФ коллективом под руководством А.И.Павловского для других целей. Надо отметить, что у истоков этих работ также стоял А.Д.Сахаров. Взрывомагнитные генераторы (иначе их называют магнитокумулятивными генераторами) также как обычные ФД-лазеры разрушаются в процессе работы при взрыве своего заряда, однако их стоимость во много раз ниже стоимости лазера. Сконструированные специально для электроразрядных химических лазеров на фотодиссоциации А.И.Павловским с коллегами взрывомагнитные генераторы способствовали созданию в 1974 году экспериментального лазера с энергией излучения в импульсе около 90 кДж. Испытания этого лазера завершены в 1975 г.

В 1975 г. группа конструкторов ЦКБ «Луч» во главе с В.К.Орловым предложила отказаться от взрывных ВФД-лазеров с двухкаскадной схемой (ВКР) с заменой их на электроразрядные ФД-лазеры. Это потребовало очередной доработки и корректировки проекта комплекса. Предполагалось использовать лазер ФО-13 с энергией в импульсе 1 мДж.



Большие электроразрядные лазеры на сборке ВНИИЭФ (< ![CDATA[ ]]> http://maximus67.livejournal.com< ![CDATA[]]>).<

Исследование высокоэнергетических электроионизационных лазеров по программе «Терра-3″:

Работы по частотно-импульсному лазеру 3Д01 мегаваттного класса с ионизацией электронным пучком начаты в ЦКБ «Луч» по инициативе и при участии Н.Г.Басова и позже выделились в отдельное направление в ОКБ «Радуга» (позже — ГНИИЛЦ «Радуга») под руководством Г.Г.Долгова-Савельева. В экспериментальной работе в 1976 г. на электроионизационном CO2-лазере достигнута средняя мощность около 500 кВт при частоте повторения до 200 Гц. Использовалась схема с «замкнутым» газодинамическим контуром. Позже создан усовершенствованный частотно-импульсный лазер КС-10 (ЦКБ «Астрофизика», Н.В.Чебуркин).

Частотно-импульсный электроионизационный лазер 3Д01. (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).

Научно-экспериментальный стрельбовой комплекс 5Н76 «Терра-3″:

В 1966 г. ОКБ «Вымпел» под руководством О.А.Ушакова начата разработка эскизного проекта полигонного экспериментального комплекса «Терра-3″. Работы над эскизным проектом продолжались по 1969 г. Непосредственным руководителем разработки сооружений был военный инженер Н.Н.Шахонский. Размещение комплекса планировалось на полигоне ПРО в Сары-Шагане. Комплекс предназначался для проведения экспериментов по поражению ГЧ баллистических ракет высокоэнергетическими лазерами. Проект комплекса неоднократно корректировался в период с 1966 по 1975 г.г. С 1969 г. проектирование комплекса «Терра-3″ велось ЦКБ «Луч» под руководством М.Г.Васина. Создание комплекса предполагалось с использованием двухкаскадного ВКР-лазера с размещением основного лазера на значительном расстоянии (около 1 км) от системы наведения. Это определялось тем, что в ВФД-лазерах при излучении предполагалось использовать до 30 тонн взрывчатого вещества, что могло оказать воздействие на точность системы наведения. Так же необходимо было обеспечить отсутствие механического воздействия осколков ВФД-лазеров. Излучение от ВКР-лазера к системе наведения предполагалось передавать по подземному оптическому каналу. Предполагалось использование лазера АЖ-7Т.

В 1969 г. на ГНИИП № 10 Министерства Обороны СССР (в/ч 03080, полигон ПРО Сары-Шаган) на площадке №38 (в/ч 06544) началось строительство сооружений для экспериментальных работ по лазерной тематике. В 1971 г. строительство комплекса временно приостановлено по техническим причинам, но в 1973 г., вероятно, после корректировки проекта, вновь продолжено.

Технические причины (по данным источника — Зарубин П.В. «Академик Басов…») заключались в том, что при микронной длине волны лазерного излучения практически невозможно было сфокусировать луч на относительно малую площадь. Т.е. если цель находится на расстоянии больше 100 км, то естественное угловое расхождение оптического лазерного излучения в атмосфере в результате рассивания составляет в 0,0001 град. Это было установлено в специально созданном для обеспечения выполнения программы создания лазерного оружия Институте Оптики Атмосферы в СО АН СССР в г. Томске, который возглавлял акад. В.Е.Зуев. Отсюда следовало, что пятно лазерного излучения на расстоянии 100 км будет иметь диаметр не менее 20 метров, а плотность энергии на площади в 1 кв.см при полной энергии лазерного источника в 1 МДж будет меньше 0,1 Дж/кв.см. Этого слишком мало — для того, чтобы поразить ракету (создать в ней отверстие в 1 кв.см, разгерметизировав ее), требуется больше 1 кДж/кв.см. И если первоначально предполагалось использование на комплексе ВФД-лазеров, то после определения проблемы с фокусировкой луча разработчики начали склоняться к использованию двухкаскадных лазеров «сумматоров» на комбинационном рассеянии.

Проектирование системы наведения велось ГОИ (П.П.Захаров) совместно с ЛОМО (Р.М.Кашерининов, Б.Я.Гутников). Высокоточное опорно-поворотное устройство создавалось на заводе «Большевик». Высокоточные приводы и безлюфтовые редукторы для опорно-поворотных устройств разрабатывались ЦНИИ автоматики и гидравлики с участием МВТУ им.Баумана. Основной оптический тракт был полностью выполнен на зеркалах и не содержал прозрачных оптических элементов, которые могли бы быть разрушены излучением.

В 1975 г. группа конструкторов ЦКБ «Луч» во главе с В.К.Орловым предложила отказаться от взрывных ВФД-лазеров с двухкаскадной схемой (ВКР) с заменой их на электроразрядные ФД-лазеры. Это потребовало очередной доработки и корректировки проекта комплекса. Предполагалось использовать лазер ФО-13 с энергией в импульсе 1 мДж. В конечном счете, сооружения с боевыми лазерами так и не были достроены и запущены в эксплуатацию. Была построена и использовалась только система наведения комплекса.

Генеральным конструктором экспериментальных работ на «объекте 2506″ (комплекс «Омега» средств вооружений противосамолетной обороны — КСВ ПСО) назначен академик АН СССР Б.В.Бункин (НПО «Алмаз»), на «объекте 2505″ (КСВ ПРО и ПКО «Терра-3″) — член-корреспондент АН СССР Н.Д.Устинов («ЦКБ «Луч»). Научный руководитель работ — вице-президент АН СССР академик Е.П.Велихов. От в/ч 03080 анализом функционирования первых опытных образцов лазерных средств ПСО и ПРО руководил начальник 4 отдела 1 управления инженер-подполковник Г.И.Семенихин. От 4 ГУМО с 1976 г. контроль разработки и испытаний вооружений и военной техники на новых физических принципах с использованием лазеров проводил начальник отдела, ставший в 1980 году лауреатам Ленинской премии за этот цикл работ, полковник Ю.В. Рубаненко. На «объекте 2505″ («Терра-3″) шло строительство, в первую очередь, на контрольно-огневой позиции (КОП) 5Ж16К и в зонах «Г» и «Д». Уже в ноябре 1973 года на КОПе была проведена первая экспериментальная боевая работа в условиях полигона. В 1974 г., для обобщения проведенных работ по созданию вооружений на новых физических принципах, на полигоне в «Зоне Г» была организована выставка с показом новейших средств, разработанных всей промышленностью СССР в этой области. Выставку посетил Министр обороны СССР Маршал Советского Союза А.А. Гречко. Была проведена боевая работа с использованием спецгенератора. Боевым расчетом руководил подполковник И.В.Никулин. Впервые на полигоне была поражена лазером мишень размером с пятикопеечную монету на малой дальности.

Первоначальный проект комплекса «Терра-3″ 1969 г., окончательный проект 1974 г. и объем реализованных компонентов комплекса. (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).

Достигнутые успехи ускорили работы по созданию экспериментального боевого лазерного комплекса 5Н76 «Терра-3″. Комплекс состоял из сооружения 41/42В (южное здание, иногда назваемое «41-я площадка») в котором был размещен командно-вычислительный пункт на базе трех вычислителей М-600, точный лазерный локатор 5Н27 — аналог лазерного локатора ЛЭ-1 / 5Н26 (см.выше), система передачи данных, система единого времени, система спецтехнического оборудования, связи, сигнализации. Испытательные работы на этом сооружении проводил 5-й отдел 3-го испытательного комплекса (начальник отдела полковник И.В.Никулин). Однако, на комплексе 5Н76 узким местом было отставание в разработке мощного спецгенератора для реализации технических характеристик комплекса. Было принято решение установить экспериментальный модуль генератора (имитатор с СО2-лазером) с достигнутыми характеристиками для отработки боевого алгоритма. Пришлось недалеко от сооружения 41/42В построить для этого модуля сооружение 6А (южно-северное здание, иногда называется «Терра-2″). Проблема спецгенератора так и не была решена. Строение для боевого лазера было возведено к северу от «площадки 41″, к нему вел туннель с коммуникациями и системой передачи данных, но монтаж боевого лазера не был осуществлен.

Испытания системы наведения начаты в 1976-1977 г.г., но работы по основным стрельбовым лазерам так и не вышли из проектной стадии, и после серии совещаний у министра оборонной промышленности СССР С.А.Зверева было принято решение о закрытии программы «Терра-3″. В 1978 г. с согласия Министерства обороны СССР программа создания комплекса 5Н76 «Терра-3″ официально была закрыта. Установка не была введена в строй и в полном объеме не работала, боевых задач не решала. Строительство комплекса не было полностью завершено — была смонтирована в полном объеме система наведения, были смонтированы вспомогательные лазеры локатора системы наведения и имитатора силового луча.

В 1979 г. в состав установки был включен рубиновый лазер — имитатор боевого лазера — массив из 19 рубиновых лазеров. И в 1982 г. его дополнил СО2-лазер. Кроме того в состав комплекса входили информационный комплекс, предназначенный для обеспечения функционирования системы наведения, система наведения и удержания луча с высокоточным лазерным локатором 5Н27, предназначенным для точного определения координат цели. Возможности 5Н27 позволяли не только определить дальность до цели, но и получить точные характеристики по ее траектории, форме объекта, его размерах (некоординатную информацию). С помощью 5Н27 проводились наблюдения за космическими объектами. На комплексе были проведены испытания по воздействию излучения на мишень, наведения лазерного луча на цель. С помощью комплекса выполнялись исследования по наведению луча маломощного лазера на аэродинамические мишени и по изучению процессов распространения лазерного луча в атмосфере.

В 1988 г. проводились испытания системы наведения по искуственным спутникам земли, но к 1989 г. работы по лазерной тематике стали свёртываться. В 1989 г. по инициативе Велихова установка «Терра-3″ была показана группе американских ученых и конгрессменов. К концу 1990-х годов все работы на комплексе прекращены. По состоянию на 2004 г. основное сооружение комплекса еще было целым, но к 2007 г. большая часть сооружения демонтирована. Так же уже отсутствуют все металлические детали комплекса.

Схема сооружения 41/42В комплекса 5Н76 «Терра-3″ (Natural Resources Defense Council, from Rambo54,< ![CDATA[ ]]> http://militaryrussia.ru/forum/< ![CDATA[]]>).

Основная часть сооружения 41/42В комплекса 5Н76 «Терра-3″ — телескоп системы наведения и защитный купол, снимок сделан во время визита на объект американской делегации, 1989 г. (автор фото — Thomas B. Cochran, from Rambo54,< ![CDATA[ ]]> http://militaryrussia.ru/forum/< ![CDATA[]]>).

Система наведения комплекса «Терра-3″ с лазерным локатором (Зарубин П.В., Польских С.В. Из истории создания высокоэнергетических лазеров и лазерных систем в СССР. Презентация. 2011 г.).

- 1984 г. 10 октября — лазерный локатор 5Н26 / ЛЭ-1 провел измерения параметров цели — космического корабля многоразового использования «Челленджер» (США). Осенью 1983 г. Маршал Советского Союза Д.Ф.Устинов предложил командующему Войсками ПРО и ПКО Ю.Вотинцеву применить лазерный комплекс для сопровождения «шаттла». В то время на комплексе бригада из 300 специалистов выполняла доработки. Об этом и было доложено Ю.Вотинцевым министру обороны. 10 октября 1984 года во время 13-го полета шаттла «Челленджер» (США), когда его витки на орбите проходили в районе полигона Сары-Шаган, эксперимент состоялся при работе лазерной установки в режиме обнаружения с минимальной мощностью излучения. Высота орбиты корабля в тот раз составляла 365 км, наклонная дальность обнаружения и сопровождения — 400-800 км. Точное целеуказание лазерной установке было выдано радиолокационным измерительным комплексом 5Н25 «Аргунь».

Как сообщил потом экипаж «Челленджера», при полете над районом Балхаша на корабле внезапно отключилась связь, возникли сбои в работе аппаратуры, да и сами астронавты почувствовали недомогание. Американцы стали разбираться. Вскоре поняли, что экипаж подвергся какому-то искусственному воздействию со стороны СССР, и заявили официальный протест. Исходя из гуманных соображений, в дальнейшем лазерная установка, да и часть радиотехнических комплексов полигона, имеющих высокий энергетический потенциал, для сопровождения «Шаттлов» не применялись. В августе 1989 года часть лазерной установки, предназначенной для наведения лазера на объект, была показана американской делегации.

Если существует возможность сбить лазером боевой блок стратегической ракеты, когда он уже вошел в атмосферу, наверное, можно атаковать и аэродинамические цели: самолеты, вертолеты и крылатые ракеты? Этой проблемой тоже озаботились в нашем военном ведомстве, и вскоре после начала «Терры-3» вышло постановление о запуске проекта «Омега» — лазерной системы ПВО. Состоялось это в конце февраля 1967 года. Создание противовоздушного лазера поручили ОКБ «Стрела» (немного позже его переименуют в ЦКБ «Алмаз»). Относительно быстро в «Стреле» провели все необходимые расчеты и сформировали примерный облик зенитно-лазерного комплекса (для удобства введем термин ЗЛК). В частности, требовалось поднять энергию луча как минимум до 8-10 мегаджоулей. Во-первых, ЗЛК создавался с оглядкой на практическое применение, а во-вторых, сбивать аэродинамическую цель надо быстро, пока она не достигла нужного ей рубежа (для самолетов это пуск ракет, сброс бомб или цель в случае с крылатыми ракетами). Поэтому энергию «залпа» решили делать примерно равной энергии взрыва боевой части зенитной ракеты.

В 1972 году на полигон Сары-Шаган приехала первая аппаратура из состава «Омеги». Сборку комплекса вели на т.н. объекте 2506 («Терра-3» работала на объекте 2505). В состав опытного ЗЛК не вошел боевой лазер – он еще не был готов – вместо него установили имитатор излучения. Попросту говоря, лазер меньшей мощности. Также установка имела лазерный локатор-дальномер для обнаружения, опознавания и предварительного наведения на цель. С имитатором излучения отработали систему наведения и изучили взаимодействие лазерного луча с воздухом. Лазер-имитатор был выполнен по т.н. технологии на стекле с неодимом, локатор-дальномер имел в своей основе рубиновый излучатель. Помимо особенностей эксплуатации лазерной системы ПВО, что несомненно было полезно, был выявлен и ряд недостатков. Главный – ошибочный выбор системы боевого лазера. Выяснилось, что стекло с неодимом не может дать требуемой мощности. Остальные же проблемы без особого труда решались меньшей кровью.

Весь полученный на испытаниях «Омеги» опыт применили при создании комплекса «Омега-2». Главная его часть – боевой лазер – теперь построили по быстропроточной газовой системе с электрической накачкой. Веществом для активной среды был выбран углекислый газ. Прицельную систему делали на основе телевизионной системы «Карат-2». Итогом всех доработок стали дымящиеся на земле обломки мишени РУМ-2Б, впервые это случилось 22 сентября 1982 года. В ходе испытаний «Омеги-2» было сбито еще несколько мишеней, комплекс даже рекомендовали для использования в войсках, но не то что превзойти, даже догнать по характеристикам существующие ЗРК лазер так и не смог.