Достоевский “Идиот”. Театр им. Вахтангова (1979)
Телеспектакль "Идиот" по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского в постановке Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова. Инсценировка Юрия Олеши. Постановка Александры Ремизовой.
26-летний князь Лев Николаевич Мышкин возвращается в Россию из Швейцарии, где провел несколько лет. Он едет к единственным оставшимся у него родственникам — семье Епанчиных. В поезде князь знакомится с молодым купцом Парфёном Рогожиным. А в доме Иволгина он впервые встречает Настасью Филипповну, ту самую роковую женщину, о которой много слышал. Князь, пытается помочь всем, пытается вылечить их души своей добротой и неимоверной проницательностью. Он как пришелец из неведомых миров, и часто именно за это его и называют идиотом.
Смотрите, переживайте и попробуйте поверить мудрому князю Льву Мышкину, что «красота спасет мир»…
00:00 – 1 серия
1:33:16 – 2 серия
ТО Экран, 1979 год
Автор сценария – Юрий Олеша
Режиссер – Феликс Глямшин
Режиссер – Александра Ремизова
Оператор – Юрий Схиртладзе
Актер – Евгений Карельских (Князь Мышкин)
Актер – Виктор Зозулин (Очаровательный князь)
Актер – Людмила Максакова (Настасья Филипповна)
Актер – Вячеслав Шалевич (Рогожин)
Актер – Иосиф Толчанов (Епанчин)
Актер – Алла Казанская (Лизавета Прокофьевна)
Актер – Элеонора Шашкова (Александра)
Актер – Марианна Вертинская (Аделаида)
Актер – Любовь Корнева (Аглая)
Актер – Александр Граве (Тоцкий)
Актер – Михаил Воронцов (Ганя Иволгин)
Актер – Владимир Покровский (Лебедев)
Актер – Александр Кашперов (Фердыщенко)
Актер – Елена Коровина (Дарья Алексеевна)
Актер – Нина Русинова (Княгиня Белоконская)
Актер – Александр Филиппенко (Англоман)
Актер – Вера Львова (Старая дама)
Актер – Михаил Дадыко (Дворник)
Актер – Константин Леонов (Слуга)
Актер – Вероника Васильева (Его жена)