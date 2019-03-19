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13:46. 19 марта 2019 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Цитата — неверное повторение чужих слов.
Амброуз Бирс
Амброуз Бирс
Увы, но приведенное в эпиграфе высказывание американского писателя-сатирика как нельзя лучше отражает суть происходящего в данном вопросе, – на поверку именно это наблюдается применительно ко многим «классическим» крылатым выражениям, о чем я высказывался и раньше. Теперь, выполняя обещание, данное мною накануне френду sergeytsvetkov, продолжу тему, пишет taiko2.
Итак:
«В здоровом теле здоровый дух» Данная фраза, столь знакомая нам с детства, пожалуй одна из ярчайших в серии «художественная резьба по тексту». Дело в том, что римский сатирик Ювенал, к которому она собственно и восходит, вкладывал в нее прямо противоположный смысл. В своей 10-й сатире он писал, что «молить надо богов о том, чтобы дух был здоровый в теле здоровом…», на основе которой сложилась известная римская пословица «Mens sana in соrроrе sano – avis rаrа», – «В здоровом теле здоровый дух — редкая удача».
«Красота спасет мир» Автором ее называют конечно же Ф.М. Достоевского. Увы, но и она из все того же цикла про резьбу, кроме того еще и из контекста вырвана. Для того, чтобы в этом убедиться, откроем первоисточник: «Господа, – закричал он громко всем, – князь утверждает, что мир спасет красота! А я утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблен. Господа, князь влюблен». (Ф.М. Достоевский, «Идиот»).
«Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом» Приписывается А.В. Суворову. Тут с одной стороны опять резьба, но вместе с тем еще и путаница с автором.
Читая сборник «Солдатские заметки» (1855) Александра Фомича Погосского (1816—1874), представляющий собою собрание афоризмов-поучений, стилизованное под народные, находим в нем и такое выражение: «Плохой тот солдат, который не думает быть генералом, а еще плоше тот, который слишком думает, что с ним будет» (Полн. собр. соч. А. Ф. Погосского. Т. I. Спб., 1899). Крылатой стала лишь первая часть этой фразы, продолжение, как это часто бывает, забылось. В современном значении употребляется обычно чтобы ободрить, поощрить кого-либо в его предприятии, смелом плане, замысле (Шутл.).
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные» Приписывается королеве Марии- Антуанетте по поводу ее высказываний о голодных бунтах 1780-х гг. Меж тем данная фраза Марией-Антуанеттой теоретически если и могла быть произнесена, автором ее она быть никак не может. Дело в том, что данная фраза курсировала в печати задолго до описанных событий, – начиная с 60-х годов XVIII столетия она активно использовалась для иллюстрации разложения нравов аристократии. А Жан-Жак Руссо вообще утверждал, что слышал ее еще раньше: «Припоминаю, что одна известная принцесса сказала "Если у бедняков нет хлеба, пусть едят бриоши"» («Исповедь», Жан-Жак Руссо, 1736) К слову сказать, последний из биографов Марии-Антуанетты, леди Антония Фрейзер, приписывает это высказывание совершенно другой королеве — Марии-Терезии, супруге Людовика XIV, «Короля-Солнце», — хотя в действительности сказать ее мог кто угодно. Возможно также, что знаменитая фраза вообще была придумана исключительно в пропагандистских целях.
Отмечу также, что аналогов данной фразы мы можем отыскать довольно много, в т.ч. и в местах, весьма далеких от Французского королевства:
«Великий князь Чеан, сын короля Йенчжона, был очень глуп. Как-то сидел он у своих ворот и увидел нищего, который просил проса.
- У него нет проса,- сказал Чеан своему слуге,- но ведь он мог бы поесть медовых блинчиков!» (О Сукквон, Корея, XVI век).
UPD: Подробности об история с фразой про бриоши см.: 1, 2, 3 (via wyradhe)
«Цель оправдывает средства» – девиз, приписываемый иезуитам. На самом же деле знаменитый иезуит Эскобар-и-Мендоза сказал буквально следующее: «Цель сообщает деяниям их специфическую ценность, и в зависимости от хорошей или дурной цели деяния делаются хорошими или дурными», что не то же самое. Да и сами иезуиты, к их чести, официально отказывались от поддержки взглядов Эскобара. Иезуитам же данную фразу приписал Блез Паскаль в «Письмах к провинциалу», при этом сама эта мысль высказывалась еще раньше: «Поскольку тому, кому отказывают в праве применять нужные средства, бесполезно и право стремиться к цели, то из этого следует, что раз всякий имеет право на самосохранение, то всякий имеет право применить все средства и совершить всякое деяние, без коих он не в состоянии сохранить себя» (Томас Гоббс, «О гражданине») или «Кому дозволена цель, тому дозволены и средства» (Герман Бузенбаум «Основы морального богословия»). Меж тем самое раннее из известных, принадлежит Овидию, у которого она звучит так: «Exitus acta probat» («Результат оправдывает действие»).
Что касается подлинного подлинного девиза иезуитов, таковым следует признать «Ad majorem Dei gloriam» («К вящей славе Господней»), также известный как аббревиатура AMDG – геральдический девиз Ордена Иисуса.
«Нет такого преступления, на которое он [т.е. капитал] не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы [ради 300% прибыли]». Традиционно приписывается К.Марксу, в каноническом переводе данная фраза целиком выгладит так:
«Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это еще не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличности достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение; при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову; при 100 процентах он попирает ногами все человеческие законы; при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами».
Меж тем достаточно обратиться к первоисточнику и станет ясно, что данная фраза – цитата, принадлежащая Т.Дж. Даннингу (T. J. Dunning), – деятелю профсоюза печатников того времени, и заимствована Марксом из работы «Профессиональные союзы и стачки». (Лондон, 1860, стр. 35, 36. См. «Капитал», т.1 примечание 250) к п.6 гл.24. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 23, с. 770.).
«Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят» Традиционно приписывается министру пропаганды гитлеровской Германии Йозефу Геббельсу. В действительности это перефразированная цитата из книги «Моя борьба» (т. 1, гл. 10) Адольфа Гитлера: «Широкие массы [...] скорее становятся жертвами большой лжи (einer grossen Luge), чем маленькой», отсюда к слову сказать родившееся в то время английское выражение «Большая ложь» (Big Lie).
«Когда я слышу слово "культура", моя рука тянется к пистолету» В знаменитом фильме «Семнадцать мгновений весны» с легкой руки Татьяны Лиозновой ее авторство было приписано опять же Геббельсу. Кроме министра пропаганды, эту цитату принято приписывать Герингу, Гиммлеру и Гейдриху. В своей лекции «Русская классика как апокриф» прочитанной им в Туринском университете в 1990 году, Михаил Веллер приписывает авторство Бальдуру фон Шираху, в тот период, когда он не был еще членом НСДАП и фюрером «Гитлерюгенда», а был молодым, способным драматургом. Те не менее Ширах не автор этой знаменитой цитаты. Глава «Гитлерюгенда» Бальдур фон Ширах эту фразу не выдумал, а лишь повторил в своей публичной речи в 1938 году. Эта речь, где Ширах на самом деле вытаскивает свой пистолет, попала даже в документальный фильм. А Герингу эту фразу приписал Фрэнк Капра. Кстати, сама упомянутая цитата является классическим случаем слов, выдернутых из контекста и не несет в себе никакого мракобесия. Пьеса, из которой она взята, рассказывает о Германии 1920 года. Герой пьесы по ходу действия рассказывает историю. (Так называемая вставная новелла) Только что проиграна война. Чудовищная инфляция и безработица, всеобщее обнищание. На улицах полно бездомных и инвалидов. В рождественский вечер люди приезжают в театр. На улице снег и мороз, у подъезда стоит мальчик босиком и в лохмотьях. Милостыню просить запрещено, поэтому он делает вид, что продает спички. Но никто не обращает внимание на замерзшего ребенка. Зрители идут мимо, рассуждая, что Германия не погибла, пока у нас есть наша великая культура. Когда зрители выходят после спектакля, мальчик уже замерз и даже его тело замело снегом. Но людям нет до этого дела. Они продолжают рассуждать, что наша великая культура бессмертна, а значит и страна непобедима. Вот в заключении этого рассказа, герой пьесы и произносит ставшей крылатой фразу: «Теперь, когда я слышу слово "культура", моя рука тянется к пистолету».
А пьеса эта – «Шлагетер», ее автор Ханс Йост, написана в 1933 году.
UPD: В англоязычном варианте перевода фраза о замерзшем мальчике отсутствует. Смысл фразы в том, что нечего заниматься культурой, когда страна в опасности – есть дела поважнее. Кроме того цитата неточная: не «рука тянется к пистолету», а «спускаю предохранитель своего Браунинга» – "Wenn ich Kultur höre … entsichere ich meinen Browning" (via Vic)
«Незаменимых людей не бывает» Приписывается И.В. Сталину, в обиход очевидно вошла стараниями Ю. Борева (Борев Ю.Б., Сталиниада. М.: Советский писатель, 1990, ранее печаталась «самиздатом» в период 1960-1965 гг).
В действительности же на XVII съезде ВКП (б), 26.01-10.02.1934, в своем отчётном докладе о работе ЦК ВКП(б) И.В.Сталин сказал следующее: «Есть у нас ещё два типа работников, которые тормозят нашу работу, мешают нашей работе и не дают нам двигаться вперёд. Один тип работников – это люди с известными заслугами в прошлом, люди, ставшие вельможами, люди, которые считают, что партийные и советские законы пишутся не для них, а для дураков… Они надеются на то, что Советская власть не решится тронуть их из-за их старых заслуг. Эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незаменимы и что они могут безнаказанно нарушать решения руководящих органов. Как быть с такими работниками? Их надо без колебаний снимать с руководящих постов, невзирая на их заслуги в прошлом. Их надо смещать с понижением по должности и опубликовывать об этом в печати. Это необходимо для того, чтобы сбить спесь с этих зазнавшихся вельмож-бюрократов и поставить их на место».
«Нет человека – нет проблем» Традиционно приписывается опять же Сталину. Меж тем реальным ее автором является по-видимому Анатолий Наумович Рыбаков (1911 — 1998), использовавший ее в романе «Дети Арбата» (1987). В указанном художественном произведении Сталин произносит ее в связи с расстрелом военспецов в Царицыне в 1918 г.: «Смерть решает все проблемы. Нет человека, и нет проблемы». Впоследствии в своем «Романе-воспоминании» (1997) Рыбаков писал, что эту фразу он, «возможно, от кого-то услышал, возможно, сам придумал». По воспоминаниям знакомых Рыбакова, да и по его собственным, он очень гордился тем, что сочинённая им фраза «раскручена» как реальное высказывание вождя. Эта фраза также всплыла в книге писателя Владимира Жухрая «Сталин: правда и ложь», изданной в 1996 году, – там ее произносит А.М. Джубга (фраза дана без каких-либо ссылок на источник). Со ссылкой на книгу Жухрая, этот текст включён также в XVI том Собрания сочинений Сталина, изданный в 1997 году (Сталин И. В. Сочинения. — Т.16. — М.: Издательство «Писатель», 1997. С. 140—144).
«Бабы новых нарожают» Имеется в виду солдат, – фраза, призванная оправдать «заваливание врага трупами», своими разумеется, а также подчеркнуть, что-де и Победу добыли только и исключительно по этой причине. Обычно приписывается Г.К. Жукову. Меж тем реальным автором высказывания следует признать писателя Михаила Веллера. В рассказе «Трибунал» читаем:
«Жуков махнул рукой:
- Солдат вам бабы новых нарожают. Россия велика. Положил бы за дело – не жалко. Операция провалена бездарно. Преступно!».
Впрочем, данная фраза вообще стала расхожей и была весьма охотно подхвачена либеральной общественностью. Вот, к примеру, Эдуард Володарский, – автор романа «Штрафбат», а заодно и автор сценария одноименного же сериала, в концепцию которого она укладывается как нельзя лучше, заявляет, что-де во время войны наше командование посылало на минные поля солдат и те своей гибелью расчищали путь к наступлению. При этом полагая, что верить ему непременно должны на его честное писательское слово, он решил обосновать данное утверждение ссылкой на генерала Эйзенхауэра. Я, говорит, сам читал в его воспоминаниях, как он сразу после взятия Потсдама, увидев там груды советских убитых солдат, сказал Маршалу Жукову: «Зачем вам нужен был этот Потсдам? Столько погибших!» А Жуков, — я, говорит, точно помню это, — ответил: «Ничего. Русские бабы ещё нарожают!» Но вот эти воспоминания — «Крестовый поход в Европу, 525 страниц, подобной фразы там нет и в помине. Кроме того эту подленькую ложь опровергнуть весьма легко. Дело в том, что Потсдам был взят 27 апреля 1945-го, при этом Жуков с Эйзенхауэром там встретиться попросту не могли, поскольку еще бои вовсю шли, и они оба они находились в своих войсках. А встретились впервые лишь в начале июня того же 45-го, но не в Потсдаме, а в штабе 1-го Белорусского фронта, находившемся в Венденшлоссе. Жуков вспоминал: «Встретились мы по-солдатски, можно сказать дружески. Взяв меня за руки, он долго разглядывал, а затем сказал: «Так вот вы какой!» (Воспоминания и размышления. М., 1971.С.669).
Справедловости ради должен заметить, что о беседе Эйзенхауэра с Жуковым, в которой последний якобы и разоткровенничался, потряся воображение Верховного главнокомандующего экспедиционными силами Союзников относительно русского способа наступления через минные поля, в воспоминаниях Эйзенхауэра все же упоминается (данный фрагмент в русскоязычном переводе вышеуказанной книги Эйзенхауэра, отсутствует). Вместе с тем ни о его встрече с Жуковым, якобы состоявшейся сразу после взятия Потсдама, ни о том, что-де русские бабы еще нарожают, в них не говорится.
Интересующимся историей вопроса о том, кто заваливал врага «мясом» и для кого практика наступления через минные поля была нормой (а также желающим прочесть само высказывние Эйзенхауэра), рекомендую ознакомиться с содержанием вот этой веточки.
И вот все об этом мифе.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8501492.html