Фёдор Лисицын. Владивостокский отряд. Крейсерская война
Фёдор Лисицын. Владивостокский отряд. Крейсерская война на японских коммуникациях в первой половине 1904 года.
- Когда и в каком составе был окончательно сформирован отряд крейсеров во Владивостоке?
- Кто командовал крейсерским отрядом к началу войны?
- Чем смогли усилить крейсерский отряд во Владивостоке?
- Состояние береговой обороны Владивостока к началу войны?
- Почему начало войны не стало внезапностью во Владивостоке?
- Когда состоялся первый рейд рейд Владивостокского отряда крейсеров?
- Какой был первый успех Владивостокского отряда крейсеров?
- Когда состоялся второй поход Владивостокского отряда крейсеров?
- Как адмирал Того отреагировал на действия Владивостокского отряда крейсеров?
- Что такое "владивостокская паника" 24 – 25 февраля 1904 года?
- Как прошёл третий рейд Владивостокского отряда крейсеров?
- Почему был посажен на камни крейсер Богатырь?
- Как действовал крейсерский отряд весной и летом 1904 года?
- Почему отряд крейсеров вышел в Корейский пролив 1 августа 1904 года?
Предыдущий ролик: "Подготовка к крейсерской войне"
https://youtu.be/RgEtEST0POY