Роботы России. Прорывные разработки, о которых вы не знали
Современная робототехника ассоциируется у большинства людей с японскими и немецкими промышленными манипуляторами и популярными в соцсетях американскими разработками. Если и вспоминается из этой области что-то российское, то, прежде всего робот Фёдор, который успел слетать в космос и исчез из новостей. Но на самом деле мир отечественной робототехники намного обширнее и в некоторых направлениях мы вышли на лидирующие позиции. Где именно и каким образом – расскажем в этом специальном выпуске проекта «Время – вперёд!».