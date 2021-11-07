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Роботы России. Прорывные разработки, о которых вы не знали

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Современная робототехника ассоциируется у большинства людей с японскими и немецкими промышленными манипуляторами и популярными в соцсетях американскими разработками. Если и вспоминается из этой области что-то российское, то, прежде всего робот Фёдор, который успел слетать в космос и исчез из новостей. Но на самом деле мир отечественной робототехники намного обширнее и в некоторых направлениях мы вышли на лидирующие позиции. Где именно и каким образом – расскажем в этом специальном выпуске проекта «Время – вперёд!». 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MkK9iP04JB0
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