Оружие сокрушительной мощи. О российской артиллерии будущего и современных роботах

Именно в этом институте проводится полный цикл создания артиллерийских образцов — от идеи до серийного изготовления. За все время коллективом высококвалифицированных конструкторов, исследователей и производственников было создано более 60 образцов вооружения и военной техники. Завершено более 600 актуальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (ОКР) в области корабельной, полевой, танковой и противотанковой артиллерии, а также минометов и систем управления огнем.

По словам главы «Буревестника», развитие артиллерии идет в направлении повышения основных тактико-технических характеристик:

Внедряются автономные системы топогеодезической привязки и навигации, вооружение интегрируется в единое информационно-управляющее поле, увеличивается доля самоходных образцов, в том числе колесных, повышаются их маневренные характеристики.

«Неизбежным следствием повышения тактико-технических характеристик является увеличение сложности образцов артиллерийского вооружения. В связи с этим возрастает важность обеспечения их надежности и удобства эксплуатации, — говорит Закаменных. — В современных условиях эти задачи решаются за счет унификации, широкого внедрения отработанных, массовых общепромышленных компонентов, системы сервисного сопровождения, разработки специализированных средств обслуживания».

Ярко выраженной является также тенденция к роботизации образцов, сопровождающейся разработкой и внедрением алгоритмов дистанционного управления, элементов искусственного интеллекта и реализацией информационного обмена по защищенным каналам.

И, как головные разработчики артиллерийского вооружения, в институте в полной мере следуют этой мировой тенденции. «Одним из знаковых этапов здесь стал для нас переход к построению боевых отделений образцов вооружения как необитаемых, управляемых дистанционно, — рассказывает Закаменных. — В этом случае все операции подготовки стрельбы, включая выбор типа снаряда, формирование метательного заряда, установку взрывателя, транспортировку боеприпаса и его досылку в камору орудия, наведение орудия в цель и выстрел, производятся системой управления огнем автоматически по команде наводчика с пульта автоматизированного рабочего места в отделении управления шасси».

Таким образом, управление артиллерийским комплексом происходит дистанционно, и здесь уже не играет принципиальной роли местоположение оператора, который может располагаться даже вне машины. «Необходим только защищенный канал для обмена информацией и передачи команд с удаленного пульта управления, — добавляет он. — Это открывает перспективы для наделения боевой машины функциями робототехнического комплекса».

Все эти принципы, по его словам, были в значительной мере реализованы «Буревестником» сначала при проектировании корабельных артиллерийских установок А-220, АК-176, А-190, а в последние десятилетия — боевых модулей самоходного артиллерийского орудия (САО) «Коалиция», комплекса «Деривация-ПВО» и практически всех пушечно-пулеметных модулей калибра от 7,62 мм до 57 мм.

БМП-3 с ДУБМ-57 © Пресс-служба ЦНИИ «Буревестник»

При этом Закаменных считает, что даже при высоком уровне автоматизации процессов подготовки и управления огнем существующие сегодня робототехнические комплексы лишь с натяжкой можно назвать «умными».

«Все они пока только реализуют либо команду расположенного на удалении оператора, либо алгоритм одного из большого набора сценариев действия, заложенных в память системы управления программистом, — говорит он. — О наличии у робота искусственного интеллекта мы сможем говорить, когда он продемонстрирует умение самостоятельно формировать алгоритм правильного действия в незнакомой, то есть не предусмотренной предустановленными сценариями ситуации. Это пока ещё перпектива — привлекательная, но и небезопасная».

Размышляет Закаменных и о том, почему смена того или иного калибра так долго внедряется в армию.