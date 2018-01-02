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Сделано в России: самые прорывные гаджеты года

21:18. 2 января 2018 Просмотров - 421 2 коммент. Опубликовал:
Многим кажется, что российская наука стоит на месте и в ней не происходит ничего интересного. Только посмотрите на летающий транспорт, смартфоны, VR-очки, конвертопланы, роботов и другие разработки уходящего года.

Все эти устройства были созданы в российских научных институтах и в частных компаниях, которые заинтересованы в развитии отрасли. Приятно, что изобретения генерируют не только в Москве и Санкт-Петербурге. Многое разработано руками ученых и инженеров из регионов.


Супер долговечный диск из кварцевого стекла, может хранить информацию 100 000 лет


Мотоцикл, который может летать и управляется джойстиками.



VR очки с углом обзора 360 градусов.


Нейромобиль


Устройство для майнинга и обогрева дома.


Ружье против дронов.


Смартфон


Компьютер Эльбрус


Робот в Сбербанке


Робот Гагарин с мимикой.


Электромагнитная пушка – тоже против дронов.


Электросамолет.


Кольца для оплаты проезда в московском метро.


Телефон, шифрующий траффик с помощью квантового распределения ключей.


Беспилотный автобус "Матрешка".


Умный чемодан – знает свой вес и не дает себя украсть.


Российский боевой экзоскелет из титана.


Еще один беспилотный электроавтобус.


Отечественный робот Федор.


Батарейка со сроком работы 100 лет.


Грузовой дрон – может нести 50 кг на себе.


Женский бронежилет "Лига".


Двухместный вездеход – ездит по земле, воде и может недолго парить в воздухе.


Поющие холодильники от Ростеха.


Еще один грузовой дрон.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: новые технологии, Россия, техника
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