Сделано в России: самые прорывные гаджеты года

Все эти устройства были созданы в российских научных институтах и в частных компаниях, которые заинтересованы в развитии отрасли. Приятно, что изобретения генерируют не только в Москве и Санкт-Петербурге. Многое разработано руками ученых и инженеров из регионов.Супер долговечный диск из кварцевого стекла, может хранить информацию 100 000 летМотоцикл, который может летать и управляется джойстиками.VR очки с углом обзора 360 градусов.НейромобильУстройство для майнинга и обогрева дома.Ружье против дронов.СмартфонКомпьютер ЭльбрусРобот в СбербанкеРобот Гагарин с мимикой.Электромагнитная пушка – тоже против дронов.Электросамолет.Кольца для оплаты проезда в московском метро.Телефон, шифрующий траффик с помощью квантового распределения ключей.Беспилотный автобус "Матрешка".Умный чемодан – знает свой вес и не дает себя украсть.Российский боевой экзоскелет из титана.Еще один беспилотный электроавтобус.Отечественный робот Федор.Батарейка со сроком работы 100 лет.Грузовой дрон – может нести 50 кг на себе.Женский бронежилет "Лига".Двухместный вездеход – ездит по земле, воде и может недолго парить в воздухе.Поющие холодильники от Ростеха.Еще один грузовой дрон.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com