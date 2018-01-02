Сделано в России: самые прорывные гаджеты года
21:18. 2 января 2018 Просмотров - 421 2 коммент. Опубликовал: brahman
Многим кажется, что российская наука стоит на месте и в ней не происходит ничего интересного. Только посмотрите на летающий транспорт, смартфоны, VR-очки, конвертопланы, роботов и другие разработки уходящего года.
Все эти устройства были созданы в российских научных институтах и в частных компаниях, которые заинтересованы в развитии отрасли. Приятно, что изобретения генерируют не только в Москве и Санкт-Петербурге. Многое разработано руками ученых и инженеров из регионов.
Супер долговечный диск из кварцевого стекла, может хранить информацию 100 000 лет
Мотоцикл, который может летать и управляется джойстиками.
VR очки с углом обзора 360 градусов.
Нейромобиль
Устройство для майнинга и обогрева дома.
Ружье против дронов.
Смартфон
Компьютер Эльбрус
Робот в Сбербанке
Робот Гагарин с мимикой.
Электромагнитная пушка – тоже против дронов.
Электросамолет.
Кольца для оплаты проезда в московском метро.
Телефон, шифрующий траффик с помощью квантового распределения ключей.
Беспилотный автобус "Матрешка".
Умный чемодан – знает свой вес и не дает себя украсть.
Российский боевой экзоскелет из титана.
Еще один беспилотный электроавтобус.
Отечественный робот Федор.
Батарейка со сроком работы 100 лет.
Грузовой дрон – может нести 50 кг на себе.
Женский бронежилет "Лига".
Двухместный вездеход – ездит по земле, воде и может недолго парить в воздухе.
Поющие холодильники от Ростеха.
Еще один грузовой дрон.
Все эти устройства были созданы в российских научных институтах и в частных компаниях, которые заинтересованы в развитии отрасли. Приятно, что изобретения генерируют не только в Москве и Санкт-Петербурге. Многое разработано руками ученых и инженеров из регионов.
Супер долговечный диск из кварцевого стекла, может хранить информацию 100 000 лет
Мотоцикл, который может летать и управляется джойстиками.
VR очки с углом обзора 360 градусов.
Нейромобиль
Устройство для майнинга и обогрева дома.
Ружье против дронов.
Смартфон
Компьютер Эльбрус
Робот в Сбербанке
Робот Гагарин с мимикой.
Электромагнитная пушка – тоже против дронов.
Электросамолет.
Кольца для оплаты проезда в московском метро.
Телефон, шифрующий траффик с помощью квантового распределения ключей.
Беспилотный автобус "Матрешка".
Умный чемодан – знает свой вес и не дает себя украсть.
Российский боевой экзоскелет из титана.
Еще один беспилотный электроавтобус.
Отечественный робот Федор.
Батарейка со сроком работы 100 лет.
Грузовой дрон – может нести 50 кг на себе.
Женский бронежилет "Лига".
Двухместный вездеход – ездит по земле, воде и может недолго парить в воздухе.
Поющие холодильники от Ростеха.
Еще один грузовой дрон.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Еще немного картинок по теме.
http://travelask.ru/blog/posts/9906-rossiya-v-2046-godu-hudozhniki-pokazali-buduschee-rossii?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Да,технологии скакнули вперёд,только вот,если люди не станут человеками,то их будет очень легко загнать в электронный концлагерь…