Поет ансамбль “Иверия” (1972)
Грузинский ансамбль "Иверия" был создан в Тбилиси в 1968 году и приобрел широкую популярность в СССР в середине 1970-х гг. Композитор Александр Басилая был создателем и художественным руководителем коллектива. В репертуаре ансамбля современные песни грузинских и зарубежных композиторов, а также обработки грузинских народных песен и мюзиклы, в числе которых "Свадьба соек" (1979) и "Аргонавты" (1982).
Ласковый дождик
Композитор: Куртиди Владимир
Ты ходи за мною
Композитор: Савельев Борис
Автор слов: Пляцковский Михаил
Ты только пожелай меня
Композитор: Азарашвили Важа
Прощание
Композитор: Цабадзе Георгий
Грузинский народный танец
Закохани (на польском языке)
Композитор: Дзержановский С
Мексиканская народная песня " По-ро-по-по"
#концерт
ТО Экран, 1972
Режиссер – Константин Хлопунов
Оператор – Константин Хлопунов
Оператор – О. Янокопулос
Композитор – Борис Савельев
Композитор – С Дзержановский
Композитор – Владимир Куртиди
Композитор – Георгий Цабадзе
Автор слов – Михаил Пляцковский