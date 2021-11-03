Грузинский ансамбль "Иверия" был создан в Тбилиси в 1968 году и приобрел широкую популярность в СССР в середине 1970-х гг. Композитор Александр Басилая был создателем и художественным руководителем коллектива. В репертуаре ансамбля современные песни грузинских и зарубежных композиторов, а также обработки грузинских народных песен и мюзиклы, в числе которых "Свадьба соек" (1979) и "Аргонавты" (1982).

Ласковый дождик

Композитор: Куртиди Владимир

Ты ходи за мною

Композитор: Савельев Борис

Автор слов: Пляцковский Михаил

Ты только пожелай меня

Композитор: Азарашвили Важа

Прощание

Композитор: Цабадзе Георгий

Грузинский народный танец

Закохани (на польском языке)

Композитор: Дзержановский С



Мексиканская народная песня " По-ро-по-по"

#концерт

ТО Экран, 1972

Режиссер – Константин Хлопунов

Оператор – Константин Хлопунов

Оператор – О. Янокопулос

Композитор – Борис Савельев

Композитор – С Дзержановский

Композитор – Владимир Куртиди

Композитор – Георгий Цабадзе

Автор слов – Михаил Пляцковский