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Поет ансамбль “Иверия” (1972)

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Грузинский ансамбль "Иверия" был создан в Тбилиси в 1968 году и приобрел широкую популярность в СССР в середине 1970-х гг. Композитор Александр Басилая был создателем и художественным руководителем коллектива. В репертуаре ансамбля современные песни грузинских и зарубежных композиторов, а также обработки грузинских народных песен и мюзиклы, в числе которых "Свадьба соек" (1979)  и "Аргонавты" (1982).

Ласковый дождик
Композитор: Куртиди Владимир 

Ты ходи за мною
Композитор: Савельев Борис 
Автор слов: Пляцковский Михаил

Ты только пожелай меня
Композитор: Азарашвили Важа

Прощание
Композитор: Цабадзе Георгий 

Грузинский народный танец

Закохани (на польском языке)
Композитор: Дзержановский С 
               
Мексиканская народная песня " По-ро-по-по"

#концерт
ТО Экран, 1972

Режиссер – Константин Хлопунов
Оператор – Константин Хлопунов
Оператор – О. Янокопулос
Композитор – Борис Савельев
Композитор – С Дзержановский
Композитор – Владимир Куртиди
Композитор – Георгий Цабадзе
Автор слов – Михаил Пляцковский

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=10Dr5-1NSB0
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