Надежда Бабкина и ансамбль “Русская песня”. Песня “Гуляю я до полночи”. Голубой огонек (1980)
Ансамбль “Русская песня” п/у Надежды Бабкиной поет русскую народную песню “Гуляю я до полночи”.
Фрагмент концертной программы новогоднего “Голубого огонька”. Часть 1.
Главная редакция музыкальных программ, 1980 г.
#гостелерадиофонд #НовыйГод #НадеждаБабкина
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