После окончания Второй мировой войны польским спецслужбам стало известно о существовании «Генерального плана — 1945» — секретной нацистской программы эвакуации высоких технологий, за которой стоял ближайший соратник Гитлера Мартин Борман. Настораживало то, что специальные команды СС, действовавшие в рамках этого плана, вместо того чтобы заниматься ликвидацией документации, специалистов и предприятий по разработке и производству реактивной техники, систем наведения и многого другого, целенаправленно уничтожали следы иной, более загадочной деятельности...

В последние годы в печать просочились сведения об одном из таких сверхсекретных немецких проектов под названием «Колокол» (Die Glocke). В рамках проекта проводились эксперименты с объектом в форме колокола, изготовленным из твёрдого тяжёлого металла и наполненным похожей на ртуть жидкостью фиолетового цвета. Жидкость хранилась в высоком тонком термосе высотой 1 м, упакованном в свинцовую оболочку толщиной 3 см. Эксперименты проводились под толстым керамическим колпаком, при этом два цилиндрических барабана, наполненные загадочной жидкостью, быстро вращались в противоположных направлениях. Похожее на ртуть вещество условно называли «ксерум-525». После окончания каждого эксперимента в течение 45 минут помещение обрабатывалось солевым раствором. Обработку проводили узники концлагеря Гросс-Розен.

Помещение, в котором проводились эксперименты, располагалось в подземной галерее. Его площадь составляла около 30 м2, стены были покрыты керамическими плитками с толстой резиновой подкладкой. Резиновые подкладки заменяли через каждые два или три эксперимента. Использованные сжигали в специальной печи. Примерно после десяти испытаний помещение было разобрано, а его содержимое уничтожено. Сохранился только сам «Колокол».

Каждый эксперимент длился примерно одну минуту. В активном состоянии «Колокол» испускал бледно- голубой свет, учёные держались от него на расстоянии 150-200 м. Электрическое оборудование в этом радиусе обычно выходило из строя. В радиусе действия «Колокола» помещались различные растения, животные и живые ткани. Во время первой серии испытаний, проводившейся с ноября по декабрь 1944 года, почти все опытные образцы были уничтожены — жидкости, в том числе кровь, сворачивались и разделялись на очищенные фракции!

Первая команда исследователей распалась из-за смерти пяти учёных из семи. Во второй серии экспериментов, начатой в январе 1945 года, вред, наносимый животным, был несколько снижен благодаря различным модификациям оборудования. Перед самым окончанием войны эвакуационная команда СС вывезла «Колокол» и всю документацию в неизвестном направлении. Учёные, принимавшие участие в проекте, были расстреляны солдатами СС между 28 апреля и 4 мая 1945 года. Какова же была конечная цель проекта «Колокол»?

По версии сопровождающую это устройство, Колокол нацистов представляет революционную модель с антигравитационными свойствами.

Сверхсекретный проект «Die Glocke» - машина времени и нацистский колокол

Этот загадочный проект был первым экспериментом прототипа антигравитационного двигателя. В современной прессе о нём писали под такими именами как Kronos (время) и Lanterntrager (светоносец). В самых секретных документах Второй мировой проект так же упоминается как «Врата времени» — и это очень интригующе звучит. Конечно, функциональная возможность этой машины в точности неизвестна, но за этим явно скрывается попытка перемещений во времени.

Руководил проектом генерал СС Каммлер, научный инженер, который участвовал в разработке нескольких проектов, таких как ракеты V-2, реактивные самолёты, нацистские НЛО и подземные сооружения. Специалист такого уровня навряд ли бы увлёкся пустой идеей, не имеющей серьёзной основы и большой перспективы.

Самое удивительное в том, что Die Glocke планировалось использовать не как летательный аппарат, но как машину времени! И это самая настоящая тайна нацистского Колокола.

У третьего Рейха были очень продвинутые технологии, и в этом нет никаких сомнений. Одна небольшая, в общем-то, страна взяла под контроль едва ли не все государства, доминируя мощью технологичного оружия. Учёные Германии того времени, судя по всему, нашли информацию о том, как путешествовать во времени. Они точно знали о временных вихрях, червоточинах и жизни в других уголках Вселенной, и могли вести разработку столь интересной технологии. Наконец, они очень смело отправились в Антарктиду, чтобы создать базу в необитаемых землях холодного климата.

По словам Витковского, в описаниях, сделанных учёными, работавшими с «Колоколом», НЕ использовались термины ядерной физики, а во время самих экспериментов НЕ употреблялись радиоактивные материалы. Ничего не могло сказать по этому вопросу и главное лицо проекта группенфюрер СС Якоб Шпорренберг, казнёный за военные преступления в 1952 году. Когда советские солдаты вошли в Германию, исчезли многие учёные, ответственные за проект «Нацистский колокол», а также за другие артефакты. Люди, непосредственно отвечающие за проект, попросту исчезли, чтобы никогда не появиться вновь. Та же Элизабет Адлер, математик из Кенигсбергского университета, участвовавшая в проекте в качестве загадочного эксперта по нетрадиционной математике бесследно исчезла....

"Нацистский колокол"

От этого проекта практически ничего не осталось: документы, исследования, наработки или иные записи – всё исчезло. Остались только малопонятные фотоснимки тех лет, которые вероятно и родили мифологию Колокола и машины времени.

Когда советские освободители приблизились к Людвигсдорфу высший офицер СС Шпорренберг по прямому указанию Гитлера убил работавших над проектом «Ди Глок» учёных – 62 человека. И после войны больше ничего не было известно об этом проекте и его руководителе генерале СС Гансе Каммлере - оба исчезли со своей тайной...

...Отдельные исследователи предполагают, что экспериментаторы пытались использовать поля скручивания, известные сейчас как торсионные поля (проект «Повелитель света») для воздействия на четвёртое измерение — время (проект «Хронос»). То есть речь идёт ни много ни мало о создании… машины времени? Впрочем, есть и предположения, больше похожие на правду. В деятельности одного из участников проекта профессора Герлаха имеются эпизоды, которые дают основания отнести его к разряду учёных, занимавшихся вопросами гравитации. В 20-30-х годах XX века Герлах работал над проблемами поляризации спина, резонансом спина и свойствами магнитных полей, имеющими мало общего с ядерной физикой, однако касающимися некоторых неисследованных свойств гравитации. Герлаху совместно с Отто Штерном принадлежит экспериментальное доказательство существования спина электрона, датированное 1922 годом. А студент Герлаха О. Гильгенберг опубликовал статью под названием «О гравитации, вихревых потоках и волнах во вращающейся среде». Но после окончания войны и до самой смерти в 1979 году Герлах ни разу не возвращался к этой теме, словно ему запретили говорить о ней...

А теперь вспомним о загадочном веществе «ксерум-525». Единственное, что нам известно, — оно было похоже на ртуть. В индийском тексте «Самарангана Сутрадхара», авторство которого приписывается царю Бходже из Дхар (1000-1055 гг. н. э.), есть описания летательных аппаратов, в которых в качестве горючего использовалась ртуть. Вот одно из таких описаний: «Сильным и прочным должно быть его тело, сделанное из лёгкого материала, подобное большой летящей птице. Внутри следует поместить устройство с ртутью и с железным подогревающим устройством под ним. Посредством силы, которая таится в ртути и которая приводит в движение несущий вихрь, человек, находящийся внутри этой колесницы, может пролетать расстояния по небу самым удивительным образом. Четыре прочных сосуда для ртути должны быть помещены внутри. Когда они будут подогреты управляемым огнём из железных приспособлений, колесница разовьёт силу грома благодаря ртути, и она сразу превратится в жемчужину в небе».

Летающая колесница

Специалисты предполагают, что поток ртути, разогнанный по кольцевому пути до больших скоростей, возбуждает вокруг «летающей колесницы» гравимагнитное поле большой напряжённости, вследствие чего образуется необходимая для полёта подъёмная сила. Но почему именно ртуть? Всё дело в том, что для получения максимальной подъёмной силы в качестве рабочего тела необходимо выбрать вещество, обладающее наибольшей объёмной плотностью. Этому условию отвечает именно ртуть — или же соединения на её основе. Как только скорость потока ртути превысит звуковую, напряжённость гравимагнитного поля вокруг «летающей колесницы» достигнет такой величины, что приходящие сквозь кокон поля световые лучи начнут искривляться. А «летающая колесница», до того парившая в воздухе, исчезнет, и на её месте в строгом соответствии с индийским текстом возникнет серебристый блестящий шар или жемчужина. В этой связи стоит вспомнить свет, который начинал испускать немецкий «Колокол», когда находился в рабочем состоянии.

Индолог и историк Вишнампет Дикшитар в книге «Война в Древней Индии» приводит многочисленные свидетельства об использовании «летающих колесниц» или виман в древнеиндийских войнах и утверждает, что виманы были реально существовавшими летательными аппаратами.

....Попытки построить летательный аппарат с двигательной установкой на основе ртути предпринимались ещё в XVIII веке. Об этом свидетельствует история итальянского монаха Андреа Гримальди Воланде. В газете «Лейденский вестник» от 21 октября 1751 года так описывается построенный им летательный аппарат: «В машине, на которой Андреа Гримальди Воланде в течение одного часа может сделать семь миль, установлен часовой механизм; её ширина 22 фута, она имеет форму птицы, тело которой состоит из соединённых между собой проволокой кусков пробки, обтянутых пергаментом и перьями. Крылья сделаны из китового уса и кишок. Внутри машины находятся тридцать своеобразных колесиков и цепочек, которые служат для спуска и подъёма гирь. Кроме того, тут употреблены в дело шесть медных труб, частично заполненных ртутью. Равновесие сохраняется опытностью самого изобретателя. В бурю и в тихую погоду он может лететь одинаково быстро. Эта чудесная машина управляется посредством хвоста длиной в семь футов, прикреплённого ремнями к ногам птицы. Как только машина взлетает, хвост направляет её налево или направо, по желанию изобретателя. Часа через три птица опускается плавно на землю, после чего часовой механизм заводится снова. Изобретатель летит постоянно на высоте деревьев. Андреа Гримальди Воланде один раз перелетел Ла-Манш из Кале в Дувр. Оттуда он в то же утро полетел в Лондон, где говорил с известными механиками о конструкции своей машины. Механики были очень удивлены и предложили построить до Рождества машину, которая могла бы летать со скоростью 30 миль в час».

...Прочитав о «кишках», «колёсиках», «цепочках» и в особенности «трубах, заполненных ртутью», многие учёные отмахнулись от этой истории. Но помимо статьи имеются ещё два документа, свидетельствующие о полётах «птицы Гримальди». В Италии хранится письмо из Лондона, подтверждающее полёт, а во французском городе Лионе — заверенное тремя академиками научное исследование этой машины, в котором зафиксировано, что в 1751 году Гримальди совершил удачный перелёт из Кале в Дувр. О дальнейшей судьбе изобретения итальянского монаха нам, к сожалению, ничего не известно.

Возвращаясь к проекту «Колокол», следует вспомнить, что в Третьем рейхе с большим вниманием относились к историческому наследию древних цивилизаций. Взять хотя бы известный немецкий институт «Аненербе» («Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков»). Об эффективности проводившихся там работ наглядно свидетельствует то, что в 1941 году институт был включён в личный штаб рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и курировал проекты по созданию оружия возмездия. Не секрет, что в 1938- 1939 годах под эгидой «Аненербе» и СС была организована успешная экспедиция в Тибет. Между Лхасой и Берлином установили прямой радиомост, который, по имеющимся сведениям, функционировал до 1943 года. Помимо обширных сведений по антропологии, географии и климатологии региона участники экспедиции привезли в Германию многочисленные древние тексты, и в их числе полное собрание буддийского свода Ганджур.

Не исключено, что благодаря благожелательному отношению тибетских религиозных властей в руках немецких учёных могли оказаться описания устройств, подобных индийским виманам, а возможно, даже и отдельные сохранившиеся образцы древних технологий. В этом свете проект «Колокол» представляется одним из сегментов более обширной научной программы по созданию двигательной установки для аэрокосмической системы принципиально нового типа, основанной на технологическом наследии древних цивилизаций. Главная задача проекта «Колокол», по всей видимости, заключалась в создании системы защиты пилотов от негативных последствий, возникающих во время работы двигателей нового типа. Неизвестно, насколько далеко немецкие учёные сумели продвинуться в этом направлении, однако начавшийся в 40-х годах XX века бум наблюдений загадочных аппаратов с необычными летными характеристиками дает возможность предположить, что их усилия увенчались определённым успехом....



ИНЦИДЕНТ В КЕКСБУРГЕ

Любопытная история с Колоколом нацистов и теорией машины времени нашла продолжение 9 декабря 1965 года. Тогда в районе американского города Кексбург, штат Пенсильвания, разбился неизвестный летающий объект в форме жёлудя или колокола. Случившееся происшествие известно в уфологии как "инцидент в Кексбурге".

Редкие очевидцы, опасаясь приблизиться к месту, где произошло столкновение, сказали, что это был объект в форме колокола или жёлудь, ярко-оранжевый или бронзовый. Объект излучал голубоватый свет, который включался и выключался. Дымящийся объект был окружён золотым кольцом с надписями, похожими на египетскую письменность.

Журналист Джон Мерфи со станции WHJB получил много звонков о падении НЛО, полёте огненного объекта и дыме на месте падения. Он решил как можно быстрее добраться до места крушения, чтобы получить информацию из первых рук, прежде чем полиция оцепит зону крушения.

Прибыв на место крушения НЛО, журналист увидел то же самое что и другие люди; огромный трёхметровый желудь бронзового цвета. Он успел сделать несколько фотографий странного артефакта до прибытия местной полиции, которая отправила любопытных по своим домам. Спустя короткое время область была заполнена военными, плотно оцепивших место крушения объекта.

Согласно официальному сообщению, в этом месте ничего не произошло и никаких объектов не было обнаружено. Это очень странное заявление прозвучало несмотря на присутствие многих очевидцев. Более того, люди видели, как военный грузовик въехал в лес и уехал с огромным предметом на платформе, укрытым полотнами.

Слухи о событии множились и распространялись, и в конечном счёте сообщение «никаких объектов не было обнаружено» превратились в упавший метеорит. Однако, прежде чем прозвучали противоречивые сообщения, опросивший людей Джон Мерфи уже знал: объект появился с громким хлопком и падая на бешеной скорости начал тормозить, затем резко изменил траекторию полёта и пытался замедлиться до самого последнего момента своего скоростного приземления. Подобные вещи характеризуют объект только одним — он явно был под контролем пилота.

Джон Мерфи имея такую сенсационную новость работал над большой статьёй, полной информации и деталей. Однако ей не суждено было опубликоваться. Вечерние гости, в лице пары агентов спецслужб, изъяли материалы и "попросили" журналиста отказаться от дальнейших попыток обнародовать данную сенсацию.....

"Большой брат" следит за тобой. Всегда и везде....

P.S.: при подготовке данной публикации были использованы материалы, выложенные в свободном доступе на:

http://virtoo.ru/almanach/nepoznannoe/proekt-kolokol.html,

https://fentaziland.ru/intsident-v-keksburge-proekt-die-glocke-mashina-vremeni-gitlera/.

Автор: Алексей Исаев