Нетрудно заметить, что в системе приоритетов инфернального проекта ценность убийства русских поставлена значительно выше такой естественной ценности, как собственное выживание .

«Проект «Украина» – это кол, воткнутый в грудь русскому народу, и постоянно ввинчиваемый вглубь – но с разной скоростью: в спокойные времена медленно, в более острой фазе – стремительно и не считаясь с жертвами. Как и любое «анти-*», «Антироссия» не существует сама по себе, не имеет собственного предмета, она вся состоит из ненависти к тому, против чего создана, и какое-то независимое от ненависти существование «за себя», а не «против русских» этого проекта невозможно.

Когда мы смотрим на чудовищное злокачественное образование, геополитическую онкологию по имени «украинство» – мы должны отбросить эмоции и визуальные галлюцинации, сухо и строго осознать: перед нами продукт более чем полувека учёных трудов американской, и шире взяв, западной советологии.

Наука работает так: заказчик ставит перед учёным задачу, и дальше учёный, в пределах выделенного заказчиком бюджета (если энтузиаст, то ещё и приплачивая за свой счёт, если халтурщик – то приворовывая) ищет средства для решения задачи . Эта схема универсальна, и если учёным заказано «окончательное решение русского вопроса» по заветам Гитлера – он тоже действует по этой же схеме. «Цель ясна, что должно быть в итоге – поняли, теперь ищем пути реализации» . Желательно короче и желательно дешевле. Всякий продукт может быть создан несколькими путями, среди которых только один – самый экономичный, а все остальные – уступают ему по затратности.



Зомби, включённым в проект, гораздо важнее убивать – чем самим выживать, ведь смысла жизни за пределами геноцида русских в их деформированном уродливом сознании не существует.

Никакой народ, имея хотя бы крупицу, если не совести, то хотя бы страха и житейского здравого смысла, не стал бы много лет убивать народ-сосед, обладающий ядерным оружием и огромной армией! Просто из чувства самосохранения – не стал бы травить огромного медведя…

Геноцид русских, которые украинствующие дебилы упорно и последовательно проводили 8 лет, несмотря на все мольбы уняться – доказывает, что естественный страх за свою жизнь у зомби-проекта снят, а жажда реализовать свою иррациональную ненависть занимает всё их постчеловеческое существо.

По сути, для зомби не «Украина превыше всего», что само по себе языческий бред, а именно геноцид превыше всего. Это неудивительно, кол в грудь славянству был задуман так, что Украина – это и есть пачка разноформатных геноцидов, и ничего сверх этого.

+++

Взяв за основу гитлеровский план «Ост», современный Запад существенно модернизировал машину геноцида, внёс в неё дополнения, которые, условно говоря, можно назвать «катализаторами» реакции.

Кратко – фашизм должен быть более убийственным, но он не должен выглядеть снаружи, как фашизм, и он должен быть сложнее, чем тупая прямолинейность фашизма.

Что взял «проект Украина» из гитлеровских наработок?

1) Очевидным образом – бандеровщину, прямое заимствование, некоторые отморозки сумели лично дожить от сороковых до XXI века.

2) Принципы организации SS – «национального рыцарского ордена» нацистов.

История войск SS удивительно тождественна истории украинского «Правого Сектора». Изначально SS – часть (сектор) штурмовиков, охранявших гитлеровские «майданы», вождей фашизма и их массовые мероприятия. Затем выделены из штурмовых отрядов в отдельную структуру.



Далее SS формировались в «параллельную армию» – национальные батальоны, которые получили наименование Waffen-SS. Численность личного состава войск нацбатов СС росла до 1945 года.

В ведении СС находились концентрационные лагеря и лагеря смерти, в которых за время существования режима были подвергнуты пыткам и убиты миллионы людей.



Начиная с 1936 года в подчинение руководству СС постепенно перешли все полицейские и разведывательные службы гитлеровской Германии – точно так же как на Украине они перетекли к нацистам-бандеровцам.



Так что ситуация 1936-45 гг очень напоминает положение украинских нацистов в украинской власти. СС, как и их продолжатели, вроде «Азова» – были основным организатором террора и уничтожения людей по расовым признакам, политическим убеждениям и государственной принадлежности как в самой стране, так и на оккупированных ею территориях.

СС причастны ко множеству военных преступлений и преступлений против человечества. Нюрнбергский трибунал признал «всех лиц, которые были официально приняты в члены СС», преступниками (за исключением насильственно туда включённых или вовремя оттуда ушедших). Собственно, в отношении украинских нацистов из нацбатов это определение подходит с точностью до запятой.

3) Нетрудно заметить и прямое заимствование служебных инструкций гестапо при формировании СБУ, эту часть англосаксы сочли достойной копирования – и скопировали, во многом дословно.



Согласно регламенту своей деятельности, Гестапо вело преследование инакомыслящих, недовольных и противников власти нацистов, как и СБУ.



При этом полномочия СБУ были списаны с гестапо: обладая широкими полномочиями, являлось важнейшим инструментом проведения карательной политики как в самой Германии, так и на оккупированных территориях.

Гестапо занималось расследованиями деятельности всех враждебных нацизму (в сороковых – немецкому, а в наши дни – украинскому) лиц, при этом деятельность СБУ, как калька с организации гестапо выведена из-под надзора административных судов, в которых обычно обжаловались действия государственных органов.



СБУ передали право гестапо т.н. превентивного ареста (нем. Schutzhaft) — заключения в тюрьму или концентрационный лагерь без судебного решения. Тайные тюрьмы СБУ – точная копия застенков гестапо.

Вердикт Международного военного трибунала объявил гестапо, наряду с СС и СД организациями, использовавшимися в преступных целях, включая преследование и уничтожение лиц иной национальности, зверства и убийства в концентрационных лагерях, превышения власти на оккупированных территориях, реализацию программы рабского труда, жестокое обращение и убийства военнопленных.



Всё то, что было скопировано при формировании СБУ!

+++

Разумеется – это всем очевидно – при формировании украинского фашизма был самым активным образом использован самый зоологический, накалённый антисоветизм, включая и нашу доморощенную стряпню, вроде Солженицына – включили на полную катушку для промывания мозгов.



Что тоже до запятой сближает действия немецких нацистов и современных украинских фашистов – в области борьбы с символами, памятниками, террористического подавления инакомыслия и т.п.

Ещё из тщательно скопированного гитлеровского опыта можно отметить разработки «Анне Нербе» – пробуждение энергетики неоязычества против человечности, вкладываемой воспитанием в цивилизованного человека.



Сюда же следует добавить стоящие у истоков как гитлеризма так и украинства оккультизм, «чёрные ордена», магизм (в том числе и магизм мышления).

Нацистская идеология традиционно культивирует пробуждение низших животных инстинктов, обучает языку ненависти и вражды, поощряет садизм во всех его проявлениях, умножая его выплески, озверение в процессе воспитания человековолка, усиленное действием «боевой химии» – наркотических веществ психотропного действия: сейчас англосаксы достигли огромных успехов в применении зомбирующих веществ, но начаты были программы химической накачки солдат ещё в гитлеровской Германии.



А ныне – продолжены и развиты, если можно говорить о таком «развиты».

+++

Однако прямым копированием гитлеризма в украинский фашизм англосаксы не ограничились.



Советологи, трудившиеся над «оптимальной моделью ликвидации русских» более полувека – вполне рационально (если тут уместно слово «рационально») отделяли технологическую задачу («окончательное решение русского вопроса») от разного рода отсебятины «бесноватого фюрера».



То, что не нужно для технологической задачи – отсеивалось.

Первым делом был отсеян антисемитизм, хоть это и сложно при прямом транслировании гитлеризма в головы молодёжи.



Хотя среди украинских нацистов бытовой антисемитизм на низовом уровне весьма распространён – его вычистили из руководства, и даже выставили «символических евреев», создавая байденовские аргументы:

- Как же они могут быть нацистами, если у них президент еврей?

Это аргумент из разряда – «как же он может быть убийцей, если у него на шляпе перо», или «как вы называете его вором – он же крестик носит».

Всё то, что Гитлер, в силу личных психопатий относил к евреям – украинский фашизм переадресовал русским, и другим славянам. Причём с тем же уровнем психопатии и садизма – только по другому адресу.

+++

Создавая террористическую диктатуру, переполненную иррациональной ненавистью, но «направленного действия», англосаксы придумали кое-какие приёмы, чтобы «усилить броню» машины геноцида.

Прежде всего – это сбивающая (или призванная сбить) с толку маскировочная сетка демократического камуфляжа. Это такая же имитация – как и «президент-еврей», вся псевдопарламентская «многопартийность» сведена к «50 оттенкам коричневого».

Ни о каких свободе слова, собраний, мнений, СМИ и прочих реальных признаках демократии речи и близко не идёт: жизнь доказала, что любой, кто осмелится возражать фашизму вне сценария – разлетается кровью и костями на очень широкую окружность.

И хотя на Украине нет противоречащих нацизму партий – находка была в том, что нацистскую партию разбили на несколько филиалов.



Это уже не одинокая НСДАП, а кучка тождеств, что, впрочем, отражает симуляцию многопартийности и в самих США (где правящая масонерия саму себя разделила на демпартию и республиканцев).

Американские технологии предполагают, что параллельно кровавой работе нацистских штурмовиков и гестапо с подлинно-английским лицемерием, для отвода глаз, проводится симуляция «выборов» и «регулярной сменяемости властей».



Отсутствие у фашизма единого дуче, единого фюрера не только призвано скрыть в эфире закулисье масштабного террора и геноцида, идущих «на земле», но и повышает управляемость цепным псом со стороны его заокеанских хозяев. А потому сочтено полезной опцией для машины геноцида славян.

Правда, военные действия в неизбежной суматохе и стрессе показали, что «президент» Украины ходит в окружении «охраны», разговаривающей по-английски, и носящей шевроны с украинским флагом… перевёрнутыми.

Этот конфуз попал на видео – отчего стало ясно, что туземный «раджа» – лишь заложник англоязычных караульных, но зато как красиво всё на картинке раньше выставляли: регулярные выборы, регулярная сменяемость!

А выбранного берут в окружение британские спецназовцы, и он ходит, со всех сторон «направляемый» стволами их автоматов…

Фокус в том, что этот спектакль разыгрывали и продолжают разыгрывать в стране, в которой гестапо работает бессменно, а обеспеченное террором запуганное единодушие – тотально.

Что доказывает: картинка демократии и фашистская реальность вполне могут сосуществовать параллельно, если это нужно тем, кто снимает картинку и раздаёт оценки «демократизма».

Благодаря этой разработке (по имени «регулярная сменяемость властей») террористические режимы с кровавыми застенками выглядят гораздо привлекательнее и более респектабельны.

А всего-то и нужно, что найти нескольких клоунов (в случае с Зе – в буквальном смысле слова) и конвоировать их в кольце английского спецназа!

+++

Нельзя не отметить наработок Голливуда, органично включённых в проект украинского фашизма, и, с точки зрения хозяев, улучшающих его деловые функции. Германский фашизм был серьёзным, строгим и – в рамках доктрины сверхчеловека – очень заносчивым.

Украинский фашизм имеет не только окровавленную морду гиены с мощными клыками людоеда, но и маску на затылке: слезливое, жалостливое кукольное личико, призванное закрыть собой оргию трупожоров.

Это, несомненно, опыт Голливуда. Вспомним, как в их фильмах кровожадные пришельцы, прижатые армией землян, выдают себя за миролюбивых и симпатичных «серых человечков», скрывая своё истинное обличье, рассылают сигналы: «мы не несём вам зла, здесь нет инфекции, мы безобидны, не уничтожайте нас».



Сказка ложь – да в ней намёк: изучая зрительскую реакцию, мастера Голливуда переносят её на изображение украинского фашизма, якобы «несчастной жертвы и вегетарианца», постоянно, голливудскими методами, делая для этой виртуальной версии «картинки» и постановочные съёмки.

Ещё одно «усовершенствование» к машине геноцида, выстроенной на шасси гитлеризма, и даже с некоторыми «запчастями», взятыми из гитлеризма напрямую – активное использование «хумора», британские разработки по «юмору смерти», технологии карнавализации убийства.

Гитлер убивал много – но в карнавал это не превращал (у него были только чёрные мистерии язычески-оккультного формата).



Ныне же при строительстве укрофашизма в него обильно внесли разработки КВН, технологии расчеловечивания через смех, переход человека в бесчеловечное состояние через дурашливую шутливость, как бы «понарошку».

Играя и кривляясь, как бы на весёлом карнавале, человек и сам не замечает, когда и как из нормального, шутовствуя, превратился в «отрезателя голов».



Ведь он всё делал «по приколу» – сперва орал, потом скакал, потом палкой махал, потом на курок нажимал, потом головы резал – воспринимая это, как игру…

Серьёзные разработки психологов показали, что в американских хоррорах (фильмах ужасов) – самый страшный и отвратительный маньяк по опросным мнениям киноаудитории – клоун-убийца.



Именно он пугает и отталкивает больше всего, и если задача стоит запугивания, то клоун-убийца очень облегчает работу SS и гестапо.

Несомненно, отсюда и взялся Зеленский, отобранный на роль «президента» в полностью управляемой извне стране-зомби.

+++

Таким образом, мы видим, что создавая кол в грудь русского народа, и постоянно вгоняя этот кол всё глубже и глубже, англосаксы подошли к делу творчески и сразу с многих сторон, усиливая действие зомбирующей химии аудиовизуальным нейролингвистическим программированием, отягчая поощрение садизма неоязычеством и оккультизмом с их «вывернутыми наизнанку» духовными ценностями.

В итоге на шасси гитлеровского плана «Ост» «по окончательному решению русского вопроса» была создана машина геноцида русских нового поколения, со значительными модернизациями, отработанными полувеком упорных работ советологов.

Однако сколько бы ни кривлялись и не мимикрировали по технологии «стеллс-невидимки» рабочие лопасти машины убийства и ненависти – её сущность выдают её плоды.



Даже если удалось бы полностью спрятать украинский фашизм в режим «снятия с радаров» – куда девать итоги его деятельности?

Совершенно очевидно, что если речь не идёт об отмороженном фашистском режиме, к тому же управляемом извне – никакая вменяемая страна не станет заниматься многолетним убийством великого народа на границе с этим самым великим народом-соседом!

Если считать Украину государством – а не колом в русскую грудь – то это безумие, которое ничем нельзя объяснить. А вот в логике «кола, отточенного ненавистью» – многолетнее провоцирование русских на войну вполне объяснимо.

Многолетнее недержание конвейера убийств и насилий, изливавшихся из Украины, как дристня, в районе Донбасса (несмотря на множество подписанных Киевом соглашений о прекращении зверств) – вполне сочетается с геноцидом русских в подконтрольных фашистам русских городах.

Итоги вы видите. Итоги у вас перед глазами.

Итоги таковы, что где нет работы вермахту на поле боя – там много поработало гестапо в застенках.

Я много раз спрашивал – и ещё раз спрошу: куда подевались русские в Харькове? В Одессе? В Николаеве? Куда подевались русские люди в городах, в которых – доподлинно известно – ещё в 2014 году было много русских людей?



Ведь так же не бывает, что за 8 лет все они «естественной смертью» померли, и никого при этом не родили…

Но факт перед нами: они исчезли. Их исчезновение было таким тихим, настолько спрятанным под железный купол информационной блокады, обеспечивающим «карт-бланш» украинским палачам, что даже русское военное командование повергло в изумление и ступор!



Русская армия пошла в Харьков, прекрасно помня, что там большинство – русские, а там… вдруг оказалось, что нет русских…

Где они?

Массовая ассимиляция на фоне массовых казней, пыток, шантажа, запредельного давления и бегства тех, кто не захотел сломаться, переродится в самоотрицание – за 8 лет не могла быть «мягкой».



Мне плевать, что о терроре не рассказывала CNN – она много о чём молчит. Я работаю с фактами. 8 лет – и русских нет.

А теперь, ребятушки, оцените эффективность машины геноцида, машины «окончательного решения русского вопроса», которая прёт на вас в рамках «дранг нах остен»!



Ведь судьба харьковчан – как и судьба косовских сербов, сербов Краины – это по вашу душу, это репетиция того, что с вами собирается сделать Запад!



Это по вам звонит колокол – слышите, жители Твери и Перми, Хабаровска и Оренбурга, Пскова и Ростова!

За 8 лет в Харькове не осталось русских: это значит, что технически проблема «окончательного решения русского вопроса» уже решена и отработана в полевых условиях, осталось только скопировать решение в Курск и Белгород, и никаких русских не останется!

Как бы ни кривлялся украинский фашизм, загримированный Голливудом под лапушку – «по плодам их узнаете их». Волк в овечьей шкуре опознаётся через кровь, через плотоядность.



Никакое пиар-враньё укрофашизма не может отменить того ОЧЕВИДНОГО ФАКТА, что Украина сделана против русских, за счёт русских и на обломках русского мира.

Кол воткнули вам в грудь – и вдавливают всё глубже, преодолевая сопротивление живых тканей.

До сердца уж недалеко, ребятушки!

Не спрашивайте, по ком звонят колокола Харькова и Одессы. Они звонят по вам…

В.Л. Авагян



***

.