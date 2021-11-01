1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 15
1909. Молодой мужчина, несущий за спиной вязанку дров. Умнак остров, с. Никольское. 14 апреля
1909. Навес для просушивания рыбы, остров Атту
1909. Наталья Худякова. Атту остров, селение Атту, июнь – июль"
1909. Наталья Худякова (фас). Атту остров, селение Атту, июнь – июль
1909. Наталья Худякова (профиль). Атту остров, селение Атту, июнь – июль
1909. Наталья Крюкова. Умнак остров
1909. Наталья Крюкова (фас). Умнак остров
1909. Наталья Крюкова (профиль). Умнак остров
1909. Морской берег у древнего селения Синг. Атту остров. 18 июня
1909. Молитва у креста в праздник Петра и Павла. Атту остров, селение Атту
1909. Неводьба в море. Атту остров. 28 июня
1909. Общий вид селения Черновского. Атту остров. 9 июня
1909. Общий вид бухты Наран. Андреяновские острова, Атка остров. 2 сентября
1909. Общественный навес для сушки и временного хранения юколы. Атту остров. 16 июля
1909. Наконечники каменных стрел и гарпунов, найденные при раскопках в древнем селении Ноника. Атту остров. 16 июля