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1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 15

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1909. Молодой мужчина, несущий за спиной вязанку дров. Умнак остров, с. Никольское. 14 апреля
1909. Молодой мужчина, несущий за спиной вязанку дров. Умнак остров, с. Никольское. 14 апреля

1909. Навес для просушивания рыбы, остров Атту
1909. Навес для просушивания рыбы, остров Атту

1909. Наталья Худякова. Атту остров, селение Атту, июнь - июль
1909. Наталья Худякова. Атту остров, селение Атту, июнь – июль"

1909. Наталья Худякова (фас). Атту остров, селение Атту, июнь - июль
1909. Наталья Худякова (фас). Атту остров, селение Атту, июнь – июль

1909. Наталья Худякова (профиль). Атту остров, селение Атту, июнь - июль
1909. Наталья Худякова (профиль). Атту остров, селение Атту, июнь – июль

1909. Наталья Крюкова. Умнак остров
1909. Наталья Крюкова. Умнак остров

1909. Наталья Крюкова (фас). Умнак остров
1909. Наталья Крюкова (фас). Умнак остров

1909. Наталья Крюкова (профиль). Умнак остров
1909. Наталья Крюкова (профиль). Умнак остров

1909. Морской берег у древнего селения Синг. Атту остров. 18 июня
1909. Морской берег у древнего селения Синг. Атту остров. 18 июня

1909. Молитва у креста в праздник Петра и Павла. Атту остров, селение Атту
1909. Молитва у креста в праздник Петра и Павла. Атту остров, селение Атту

1909. Неводьба в море. Атту остров. 28 июня (1)
1909. Неводьба в море. Атту остров. 28 июня

1909. Неводьба в море. Атту остров. 28 июня (2)

1909. Неводьба в море. Атту остров. 28 июня (3)

1909. Общий вид селения Черновского. Атту остров. 9 июня
1909. Общий вид селения Черновского. Атту остров. 9 июня

1909. Озеро в бухте. Атту остров. 28 июня

1909. Озеро в бухте. Атту остров. 28 июля

1909. Общий вид бухты Наран. Андреяновские острова, Атка остров. 2 сентября
1909. Общий вид бухты Наран. Андреяновские острова, Атка остров. 2 сентября

1909. Общественный навес для сушки и временного хранения юколы. Атту остров. 16 июля
1909. Общественный навес для сушки и временного хранения юколы. Атту остров. 16 июля

1909. Наконечники каменных стрел и гарпунов, найденные при раскопках в древнем селении Ноника. Атту остров. 16 июля
1909. Наконечники каменных стрел и гарпунов, найденные при раскопках в древнем селении Ноника. Атту остров. 16 июля

1909. Модель алеутской землянки. Атту остров. 24 июля
1909. Модель алеутской землянки. Атту остров. 24 июля

Источник: https://humus.livejournal.com/8064598.html
Метки: история, Россия, США, фото, экспедиция, этнография
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