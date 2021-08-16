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1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 5

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1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 1
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 2
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 3
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 4

1909. 22 июля. Артамонова, 95 лет. Атту остров, селение Атту.
1909. 22 июля. Артамонова, 95 лет. Атту остров, селение Атту

1909. 22 июля. Артамонова, 95 лет. Атту остров, селение Атту
1909. 22 июля. Артамонова, 95 лет. Атту остров, селение Атту

1909. 10 - 22 июня. Аникья Прокофьева. штат Аляска, Атту остров.
1909. 10 – 22 июня. Аникья Прокофьева. штат Аляска, Атту остров

1909. 10 - 22 июня,Аникья Прокофьева. штат Аляска, Атту остров.
1909. 10 – 22 июня. Аникья Прокофьева. штат Аляска, Атту остров

1909. Анна Голых (профиль). Андреяновские острова, Атка остров.
1909. Анна Голых (профиль). Андреяновские острова, Атка остров

1909. Анна Голых (профиль). Андреяновские острова, Атка остров
1909. Анна Голых (профиль). Андреяновские острова, Атка остров

1909. Анна Голых (фас). Андреяновские острова, Атка остров.
1909. Анна Голых (фас). Андреяновские острова, Атка остров

1909. Анна Голых с детьми (фас). Андреяновские острова, Атка остров.
1909. Анна Голых с детьми (фас). Андреяновские острова, Атка остров

1909. Анна Снегирева (фас). Андреяновские острова, Атка остров.
1909. Анна Снегирева (фас). Андреяновские острова, Атка остров

1909. Анна Снегирева. Андреяновские острова, Атка остров.
1909. Анна Снегирева. Андреяновские острова, Атка остров

1909. Март - апрель. Анастасия Ефимова (профиль), Умнак остров
1909. Март – апрель. Анастасия Ефимова (профиль), Умнак остров

1909. Март - апрель. Анастасия Ефимова (фас), Умнак остров
1909. Март – апрель. Анастасия Ефимова (фас), Умнак остров

1909. Март - апрель. Анастасия Ефимова, Умнак остров
1909. Март – апрель. Анастасия Ефимова, Умнак остров

1909. Март - апрель. Андрей Тарасов (профиль). Уналашка остров, селение Уналашка
1909. Март – апрель. Андрей Тарасов (профиль). Уналашка остров, селение Уналашка

1909. Март - апрель. Андрей Тарасов (фас). Уналашка остров, селение Уналашка
1909. Март – апрель. Андрей Тарасов (фас). Уналашка остров, селение Уналашка

1909. Март - апрель. Андрей Тарасов. Уналашка остров, селение Уналашка
1909. Март – апрель. Андрей Тарасов. Уналашка остров, селение Уналашка

1909. Март - апрель. Андроник Смиренный (профиль). Уналашка остров, селение Уналашка
1909. Март – апрель. Андроник Смиренный (профиль). Уналашка остров, селение Уналашка

1909. Март - апрель. Андроник Смиренный (фас). Уналашка остров, селение Уналашка
1909. Март – апрель. Андроник Смиренный (фас). Уналашка остров, селение Уналашка

1909. Март - апрель. Андроник Смиренный. Уналашка остров, селение Уналашка
1909. Март – апрель. Андроник Смиренный. Уналашка остров, селение Уналашка

1909. Март - апрель. Арки в скале. Уналашка остров, селение Уналашка
1909. Март – апрель. Арки в скале. Уналашка остров, селение Уналашка
Источник: https://humus.livejournal.com/7929187.html
Метки: история, Россия, США, фото, экспедиция, этнография
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