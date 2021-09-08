Главная » История, Творчество

1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 7

69 0


1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 1
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 2
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 3
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 4
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 5
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 6

1909. Голодова. Умнак остров. 10 - 22 июня
1909. Голодова. Умнак остров. 10 – 22 июня

1909. Голодова (фас). Умнак остров. 10 - 22 июня
1909. Голодова (фас). Умнак остров. 10 – 22 июня

1909. Голодова (профиль). Умнак остров. 10 - 22 июня

1909. Герман Голодов. Атту остров. 10 - 22 июня
1909. Герман Голодов. Атту остров. 10 – 22 июня

1909. Герман Голодов (фас). Атту остров. 10 - 22 июня
1909. Герман Голодов (фас). Атту остров. 10 – 22 июня

1909. Герман Голодов (профиль). Атту остров. 10 - 22 июня
1909. Герман Голодов (профиль). Атту остров. 10 – 22 июня

1909. Вильям Бейли. Уналашка остров, селение Уналашка, Март - апрель
1909. Вильям Бейли. Уналашка остров, селение Уналашка, Март – апрель

1909. Вильям Бейли (профиль). Уналашка остров, селение Уналашка, Март - апрель
1909. Вильям Бейли (профиль). Уналашка остров, селение Уналашка, Март – апрель

1909. Вид части алеутского селения Никольского, остров Умнак.
1909. Вид части алеутского селения Никольского, остров Умнак

1909. Вынимают рыбу из невода у запора речки. Атту остров. 23 июня
1909. Вынимают рыбу из невода у запора речки. Атту остров. 23 июня

1909. Восточная часть селения Уналашки. Уналашка остров, селение Уналашка. 10 февраля.
1909. Восточная часть селения Уналашки. Уналашка остров, селение Уналашка. 10 февраля

1909. Военный пароход «Maning». Уналашка остров, селение Уналашка. 30 мая
1909. Военный пароход «Maning». Уналашка остров, селение Уналашка. 30 мая

1909. Военный пароход «Maning». Уналашка остров, селение Уналашка. 30 мая (1)
1909. Военный пароход «Maning». Уналашка остров, селение Уналашка. 30 мая

1909. Водопад у древнего селения Атхалах. Андреяновские острова, Атка остров. 2 сентября
1909. Водопад у древнего селения Атхалах. Андреяновские острова, Атка остров. 2 сентября

1909. Внутренний вид часовни на Атке. Андреяновские острова, Атка остров. 12 июня
1909. Внутренний вид часовни на Атке. Андреяновские острова, Атка остров. 12 июня

1909. Внутренний вид часовни в бухте Чичагова. Атту остров, селение Атту. 21 июня
1909. Внутренний вид часовни в бухте Чичагова. Атту остров, селение Атту. 21 июня

1909. Внутренний вид церкви. Атту остров
1909. Внутренний вид церкви. Атту остров

1909. Внос гроба в церковь. Уналашка остров, селение Уналашка,19 апреля
1909. Внос гроба в церковь. Уналашка остров, селение Уналашка,19 апреля

1909. Вид Уналашки с речки. Уналашка остров, селение Уналашка. 30 мая
1909. Вид Уналашки с речки. Уналашка остров, селение Уналашка. 30 мая

1909. Вяление юколы на вешалах. Атту остров. 24 июня
1909. Вяление юколы на вешалах. Атту остров. 24 июня

1909. Внешний вид американской народной школы. Уналашка остров, селение Уналашка, 29 апреля
1909. Внешний вид американской народной школы. Уналашка остров, селение Уналашка, 29 апреля
Источник: https://humus.livejournal.com/7963101.html
Метки: история, Россия, США, фото, экспедиция, этнография
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 5
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 4
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 3
В.А.Чудинов вступил в Русское Географическое общество
Русское географическое общество [Историческое и Культурное наследие Руси]
«Русское географическое общество» раскроет российским военным тайны географии
НАВСТРЕЧУ ЗЕМЛЕ САННИКОВА: КАКИМИ БЫЛИ УЧАСТНИКИ РУССКОЙ ПОЛЯРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
Владимир Даль: Мы – русские

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru