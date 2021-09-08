1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 7
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 1
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 2
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 3
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 4
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 5
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 6
1909. Голодова. Умнак остров. 10 – 22 июня
1909. Голодова (фас). Умнак остров. 10 – 22 июня
1909. Герман Голодов. Атту остров. 10 – 22 июня
1909. Герман Голодов (фас). Атту остров. 10 – 22 июня
1909. Герман Голодов (профиль). Атту остров. 10 – 22 июня
1909. Вильям Бейли. Уналашка остров, селение Уналашка, Март – апрель
1909. Вильям Бейли (профиль). Уналашка остров, селение Уналашка, Март – апрель
1909. Вид части алеутского селения Никольского, остров Умнак
1909. Вынимают рыбу из невода у запора речки. Атту остров. 23 июня
1909. Восточная часть селения Уналашки. Уналашка остров, селение Уналашка. 10 февраля
1909. Военный пароход «Maning». Уналашка остров, селение Уналашка. 30 мая
1909. Военный пароход «Maning». Уналашка остров, селение Уналашка. 30 мая
1909. Водопад у древнего селения Атхалах. Андреяновские острова, Атка остров. 2 сентября
1909. Внутренний вид часовни на Атке. Андреяновские острова, Атка остров. 12 июня
1909. Внутренний вид часовни в бухте Чичагова. Атту остров, селение Атту. 21 июня
1909. Внутренний вид церкви. Атту остров
1909. Внос гроба в церковь. Уналашка остров, селение Уналашка,19 апреля
1909. Вид Уналашки с речки. Уналашка остров, селение Уналашка. 30 мая
1909. Вяление юколы на вешалах. Атту остров. 24 июня
1909. Внешний вид американской народной школы. Уналашка остров, селение Уналашка, 29 апреля