1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 3
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 1
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 2
1909. Алеутка Васса Черкашина (фас), Алеутские острова, Умнак остров
1909. 10 марта. Алеут Григорий Березкин. Уналашка остров
1909. 10 – 22 июня. Алеутка Аксинья Прокопьева, Атту остров
1909. 10 – 22 июня. Алеутка Аксинья Прокопьева, Атту остров
1909. 10 – 22 июня. Алеутка Аксинья Прокопьева (профиль), Атту остров
1909. 10 – 22 июня. Алеут Михайло Артамонов, Атту остров
1909. 10 – 22 июня. Алеут Михайло Артамонов (профиль), Атту остров
1909. 8 сентября. Алеутка Анна Голых, Алеутские острова, Андреяновские острова, Атка остров
1909. Сентябрь – октябрь. Алеут Руф Голых. Алеутские острова, Андреяновские острова, Атка остров
1909. Алеут Григорий Ермилов. Алеутские острова, Умнак остров
1909. Алеут Григорий Недорезов. Алеутские острова, Умнак остров
1909. Алеут Иннокентий Черкашин. Алеутские острова, Умнак остров, с. Никольское
1909. Алеут Петр Ячменев. Алеуты. Атту остров, селение Атту
1909. Алеут Ф. Прокопьев
1909. Алеутка М. Худякова с детьми
1909. 14 апреля. Алеутка перед входом в жилище. Алеутские острова, Умнак остров, с. Никольское
1909. Алеутки заготовляют траву для плетения. Атту остров
1909. Алеут Степан Глотов у байдарки. Атту остров
1909. 12 июня. Алеутская землянка. Андреяновские острова, Атка остров
1909. 30 ноября. Алеутская землянка. Алеутские острова, Умнак остров, с. Никольское