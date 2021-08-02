Главная » История, Творчество

1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 3

36 0


1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 1
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 2

1909. Алеутка Васса Черкашина (фас), Алеутские острова, Умнак остров
1909. Алеутка Васса Черкашина (фас), Алеутские острова, Умнак остров

1909. 10 марта. Алеут Григорий Березкин. Уналашка остров.
1909. 10 марта. Алеут Григорий Березкин. Уналашка остров

1909. 10 - 22 июня. Алеутка Аксинья Прокопьева, Атту остров
1909. 10 – 22 июня. Алеутка Аксинья Прокопьева, Атту остров

1909. 10 - 22 июня. Алеутка Аксинья Прокопьева, Атту остров.
1909. 10 – 22 июня. Алеутка Аксинья Прокопьева, Атту остров

1909. 10 - 22 июня. Алеутка Аксинья Прокопьева (профиль), Атту остров.
1909. 10 – 22 июня. Алеутка Аксинья Прокопьева (профиль), Атту остров

1909. 10 - 22 июня. Алеут Михайло Артамонов, Атту остров.
1909. 10 – 22 июня. Алеут Михайло Артамонов, Атту остров

1909. 10 - 22 июня. Алеут Михайло Артамонов (профиль), Атту остров.
1909. 10 – 22 июня. Алеут Михайло Артамонов (профиль), Атту остров

1909. 8 сентября. Алеутка Анна Голых, Алеутские острова, Андреяновские острова, Атка остров.
1909. 8 сентября. Алеутка Анна Голых, Алеутские острова, Андреяновские острова, Атка остров

1909. Сентябрь - октябрь. Алеут Руф Голых. Алеутские острова, Андреяновские острова, Атка остров
1909. Сентябрь – октябрь. Алеут Руф Голых. Алеутские острова, Андреяновские острова, Атка остров

1909. Алеут Григорий Ермилов. Алеутские острова, Умнак остров
1909. Алеут Григорий Ермилов. Алеутские острова, Умнак остров

1909. Алеут Григорий Недорезов.. Алеутские острова, Умнак остров
1909. Алеут Григорий Недорезов. Алеутские острова, Умнак остров

1909. Алеут Иннокентий Черкашин. Алеутские острова, Умнак остров, с. Никольское
1909. Алеут Иннокентий Черкашин. Алеутские острова, Умнак остров, с. Никольское

1909. Алеут Петр Ячменев. Алеуты. Атту остров, селение Атту
1909. Алеут Петр Ячменев. Алеуты. Атту остров, селение Атту

1909. Алеут Ф. Прокопьев
1909. Алеут Ф. Прокопьев

1909. Алеутка М. Худякова с детьми
1909. Алеутка М. Худякова с детьми

1909. 14 апреля. Алеутка перед входом в жилище. Алеутские острова, Умнак остров, с. Никольское.
1909. 14 апреля. Алеутка перед входом в жилище. Алеутские острова, Умнак остров, с. Никольское

1909. Алеутки заготовляют траву для плетения. Атту остров
1909. Алеутки заготовляют траву для плетения. Атту остров

1909. Алеут Степан Глотов у байдарки. Атту остров
1909. Алеут Степан Глотов у байдарки. Атту остров

1909. 12 июня. Алеутская землянка. Андреяновские острова, Атка остров.
1909. 12 июня. Алеутская землянка. Андреяновские острова, Атка остров

1909. 30 ноября. Алеутская землянка. Алеутские острова, Умнак остров, с. Никольское.
1909. 30 ноября. Алеутская землянка. Алеутские острова, Умнак остров, с. Никольское
Источник: https://humus.livejournal.com/7906874.html
Метки: история, США, фото, экспедиция, этнография
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В.А.Чудинов вступил в Русское Географическое общество
Русское географическое общество [Историческое и Культурное наследие Руси]
«Русское географическое общество» раскроет российским военным тайны географии
НАВСТРЕЧУ ЗЕМЛЕ САННИКОВА: КАКИМИ БЫЛИ УЧАСТНИКИ РУССКОЙ ПОЛЯРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
Владимир Даль: Мы – русские
«Предел южного холода»: как русские открыли Антарктиду
Без разворота к осевой русской традиции у нас могут проявиться разрушительные центробежные процессы
Конец света 1687г..Обзор катастрофических изменений.. Камчатка, Байкал, Китай-Озеро, Каспий, Пирамиды Гизы и другое...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru