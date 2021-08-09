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1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 4

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1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 1
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 2
1908-1912. Экспедиция Русского географического общества на Камчатку и Алеутские острова. Часть 3

1909. 30 ноября. Алеутские мальчики. Умнак остров, с. Никольское
1909. 30 ноября. Алеутские мальчики. Умнак остров, с. Никольское

1909. 3 августа. Алеуты ловят осьминогов. Атту остров
1909. 3 августа. Алеуты ловят осьминогов. Атту остров

1909. 6 марта. Алеуты чистят рыбу. Алеутские острова, Амакнак.
1909. 6 марта. Алеуты чистят рыбу. Алеутские острова, Амакнак

1909. 8 октября. Алеуты в байдарках, остров Умнак , остров Умнак. Село Никольское.
1909. 8 октября. Алеуты в байдарках, остров Умнак. Село Никольское

1909. 8 октября. Алеуты в байдарках, остров Умнак. Село Никольское
1909. 8 октября. Алеуты в байдарках, остров Умнак. Село Никольское

1909. 8 октября. Алеуты в байдарках, остров Умнак
1909. 8 октября. Алеуты в байдарках, остров Умнак. Село Никольское

1909. 8 октября. Алеуты в двухлючных и трехлючных байдарках, остров Умнак , остров Умнак. Село Никольское.

1909. 22 июня. Алеуты идут с ношей в гору. Атту остров
1909. 22 июня. Алеуты идут с ношей в гору. Атту остров

1909. 23 июля. Алеуты неводят рыбу. Атту остров.
1909. 23 июля. Алеуты неводят рыбу. Атту остров

1909. 23 июля. Алеуты неводят рыбу. Атту остров
1909. 23 июля. Алеуты неводят рыбу. Атту остров

1909. 24 июня. Алеутские землянки. Атту остров
1909. 24 июня. Алеутские землянки. Атту остров

1909. 26 июля. Алеутские дети достают водоросли. Атту остров
1909. 26 июля. Алеутские дети достают водоросли. Атту остров

1909. 26 июля. Алеуты собираются нести желудки сивучей с рыбой. Атту остров.
1909. 26 июля. Алеуты собираются нести желудки сивучей с рыбой. Атту остров

1909. 28 июля. Алеутские дети с ношей. Атту остров
1909. 28 июля. Алеутские дети с ношей. Атту остров

1909. 29 апреля. Американская народная школа в Уналашке. Уналашка остров, селение Уналашка.
1909. 29 апреля. Американская народная школа в Уналашке. Уналашка остров, селение Уналашка

1909. 30 ноября. Алеутская собака. Алеуты. Умнак остров, с. Никольское
1909. 30 ноября. Алеутская собака. Алеуты. Умнак остров, с. Никольское

1909. Алеутская трехлючная байдарка. Атту остров
1909. Алеутская трехлючная байдарка. Атту остров

1909. Алеуты за ловлей рыбы неводом. Атту остров
1909. Алеуты за ловлей рыбы неводом. Атту остров

1909. Алеуты несут рыбу в сивучьих мешках. Атту остров
1909. Алеуты несут рыбу в сивучьих мешках. Атту остров

1909.12 июня. Алеутская юрта.Андреяновские острова, Атка остров.
1909.12 июня. Алеутская юрта.Андреяновские острова, Атка остров
Источник: https://humus.livejournal.com/7919421.html
Метки: история, Россия, США, фото, экспедиция, этнография
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